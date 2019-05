Explozie de culoare în Centrul Civic al Vasluiului

Serbarea Florilor de la Vaslui a devenit un simbol regional, fiind o manifestare ce adună an de an tot mai mulți producători și iubitori de flori. La mijlocul lunii mai, în această primăvară mai capricioasă, administrația locală a municipiului Vaslui a pus pata de culoare pe întreaga regiune prin extraordinara manifestare numită Serbarea Florilor. La fiecare manifestare publică, mai mică sau mai mare, primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl, are o vorbă: „Pentru ediția viitoare vom lucra și mai mult, ca să fie mai frumos, vasluienii să se bucure, iar oaspeții să ne aprecieze orașul, oamenii vrednici ai locului și tot ce avem mai frumos la noi acasă”. Iată că se ține de cuvânt. De la an la an manifestările publice devin mai frumoase și mai căutate de vasluieni și de oaspeți.

Ediția cu numărul patru a Serbării Florilor a adus mii de vasluieni și oaspeți din toată țara în Centrul Civic al municipiului Vaslui pentru a admira frumusețea florilor în plină primăvară.

Explozia de culoare a fost pe placul tuturor celor prezenți. A fost un eveniment grandios care a consolidat poziția Vasluiului pe harta turistică a României. Vasluiul este un oraș istoric, un oraș care a dat țării și lumii mari nume în multe domenii ale științei, un oraș bine gospodărit, care ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește parcurile și spațiile verzi, dar și investițiile în modernizare. Vasluiul a reușit în ultimii ani să atragă fonduri europene și guvernamentale consistente și să devină un oraș european.

Manifestarea începută vineri 17 mai s-a derulat pe parcursul a trei zile și a adunat producători din toată țara, dar și specialiști de la instituții de renume. Au venit la Vaslui specialiști de la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iași, specialiști ai Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Răzvan Angheluță din Galați, ceea ce arată că manifestarea începută destul de timid în urmă cu patru ani a devenit un simbol regional și, de ce nu, național.

La Vaslui nu-i loc de „paranghelii”. La Vaslui orice manifestare publică are un grad ridicat de cultură și frumusețe, poate și pentru că aceste meleaguri dețin o siritualitate aparte. Echipa din fruntea Primăriei Vaslui, cristalizată în jurul ambițiosului primar Vasile Pavăl, reușește an de an să surprindă vasluienii și oaspeții cu noi și noi manifestări deosebite care fac cinste întregii zone.

Serbarea Florilor merită aprecierile tuturor, iar organizatorii felicitări din inimi pentru că anul acesta s-au întrecut pe ei înșiși.