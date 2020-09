EuroDEMOS promovează pacea la nivel internațional

În fiecare an pe 21 septembrie este sărbătorită Ziua Internațională a Păcii. Ziua a fost decretată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) și sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci se sărbătorește în fiecare an de multe națiuni.

Asociația EuroDEMOS prin programele și proiectele sale promovează pacea, drepturile omului și valorile democratice. În acest sens, EuroDEMOS este partener în cadrul proiectului internațional Exploring the Role of Youth in Reconciliation and Peacebuilding (Explorarea Rolului Tinerilor în Reconciliere și Construirea Păcii), coordonat de Youth for Social Changes, co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Primul training din cadrul proiectului a avut loc la începutul lunii martie, în Rzeszow – Polonia, și a urmărit creșterea cunoștințelor participanților în domeniul construirii păcii și reconcilierii și dezvoltarea competențelor precum comunicarea, managementul conflictului și abilitatea de a lucra în echipe multiculturale. Trainingul a adus împreună lucrători și lideri de tineret reprezentând parteneri din 8 țări: Albania, Macedonia de Nord, Montenegro, Serbia, Grecia, Polonia și România.

Traineri experți EuroDEMOS asigură formarea reprezentanților partenerilor. Asociația EuroDEMOS oferă prin proiect 5 burse de formare tinerilor din Iași sau aflați la studii în Iași. Pentru a sublinia importanța, impactul și rolul acestor activități pentru dezvoltarea competențelor tinerilor, redăm feed-backul succint al participantei Ecaterina Filimon: “Pentru mine, acest training a fost extrem de util pentru ca au fost abordate subiecte precum pacea, conflictul și negocierea internațională. Mi-a plăcut foarte mult pentru că metodele folosite au fost non-formale, adică ușor de reținut și înțeles aplicabilitatea, și destul de des am lucrat în echipe multinaționale, ceea ce a fost util pentru mine. Am putut înțelege mai bine situția din țările celorlalți participanți și am comparat situațiile dintre țări pentru a identifica soluții. Am învățat că pacea este universală și este un proces mereu în derulare de construire a încrederii. Creativitatea noastră și mințile ascuțite ne-au fost mereu testate și asta ne-a făcut să gândim deschis dintr-o perspectivă amplă. A fost un training extraordinar și indiferent de granițele care ne separă, cu toții avem același vis de a schimba lumea. Aș dori să mulțumesc Asociației EuroDEMOS pentru că mi-a oferit o nouă oportunitate extraordinară pe care nu o voi uita niciodată.”

Cum este deja binecunoscut, EuroDEMOS continuă să promoveze prin activități locale și internaționale, importanța păcii și reconcilierii în societatea contemporană supusă unor noi provocări.