EuroDEMOS la Gala Cetățeniei Europene

Gala Cetățeniei Europene sau Conferința de închidere a Programului Europa pentru Cetățeni 2014-2020 a fost organizată de către Punctul Europa pentru Cetățeni România la începutul lunii martie 2021, la distanță de o lună de zile de la evenimentul european dedicat aceluiași program. Gala a reprezentat cadrul oportun nu doar pentru a marca finalul acestui program, dar și pentru a sublinia reușitele celor șapte ani de Program și prezenta perspectivele următorului program 2021-2027.

Conferința desfășurată în format online a avut două componente: în prima parte s-a prezentat o radiografie a proiectelor finanțate pe România și dezbătut proiecte de succes din România; iar în partea a doua participanții au aflat informații despre oportunități europene actuale de finanțare.

Gazda Conferinței a fost doamna Oana Băluțescu, coordonatorul Punctului Europa pentru Cetățeni România. Alocuțiunile din deschiderea Galei Cetățeniei Europene au fost susținute de domnul Gilles Pelayo – Europe for Citizens Programme Head of Unit, Agenția Executivă pentru Cultură, Educație și Audiovizual din cadrul Comisiei Europene și doamna Jutta König-Georgiades – DG JUST, Comisia Europeană. Gala Cetățeniei Europene a reunit peste 50 de reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice și societății civile din România. În prima parte amfitrioni au fost patru coordonatori ai proiectelor de succes pe fiecare dintre liniile de finanțare ale Programului. Partea a doua a avut invitați persoane care au prezentat oportunități actuale de finanțare, între care Corpul European de Solidaritate și fondurile norvegiene.

Pe parcursul celor 7 ani Programul Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020 a finanțat 2549 de proiecte europene în domeniul înfrățirii și rețelelor de localități, al memoriei istorice și al societății civile, dintre care 157 au fost din România. Dintre proiectele societății civile coordonate de organizații din România, cinci au fost considerate ca fiind de succes și incluse în broșura „Proiecte de succes din România 2014-2020”.

Proiectul „Europe, my country” al Asociației EuroDEMOS este unul dintre cele cinci proiecte poveste de succes incluse în broșură. Proiectul a contribuit la dezvoltarea dialogului între cetățeni și reprezentanții acestora la nivel european prin campanii informativ-educative, conferințe și dezbateri în cele patru state ale organizațiilor partenere, România, Macedonia de Nord, Italia și Regatul Unit al Marii Britanii, privind agenda europeană și o amplă consultare privind percepția cetățenilor asupra activității deputaților europeni. Reunind actori sociali diferiți într-un dialog constructiv pentru dezvoltarea comunității activitățile proiectului au avut un impact crescut și au contribuit la creșterea responsabilității privind viitorul comunității atât pentru cetățeni, cât și pentru reprezentanții acestora.

„Felicităm și noi, așa cum au procedat și reprezentanții Comisiei Europene, echipa Punctului Europa pentru Cetățeni România pentru organizarea acestui eveniment binevenit și în special pe doamna Oana Băluțescu pentru contribuția importantă adusă la creșterea vizibilității Programului Europa pentru Cetățeni în România. În numele echipei EuroDEMOS adresez mulțumiri pentru onoarea de a fi selectat proiectul „Europe, my country” ca proiect de succes și includerea acestuia în broșura „Proiecte de succes din România 2014-2020”” (a declarat Ana-Cristina Zacornea, Președinte Executiv EuroDEMOS, în cadrul Galei Cetățeniei Europene).

Reamintim că Programul Europa pentru Cetățeni este programul comunitar derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene care și-a propus să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.

Obiectivul general al Programului a fost acela de a acorda tuturor cetățenilor europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar.