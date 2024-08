EuroDEMOS aduce experiența antreprenorilor mai aproape de tineri

Conform celui mai recent Eurobarometru publicat de Comisia Europeană în martie 2023, 46% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 30 de ani din Uniunea Europeană ar lua în considerare înființarea propriei afaceri, însă în fapt puțini iau măsuri active în acest sens. Lipsa capitalului sau a resurselor, riscurile financiare, cunoștințele insuficiente și abilitățile antreprenoriale limitate sunt considerate principalele bariere în calea tinerilor pentru a deveni antreprenori. În plus, doar o treime dintre tineri sunt familiarizați cu conceptul de antreprenoriat social.

Tinerii din România sunt motivați pentru a-și deschide o afacere de: indepența de „a fi proprii șefi” (41%), libertatea de a-și alege timpul și locul de lucru (36%), perspectivele de venit mai bune (35%). Aceștia au apreciat că dacă ar fi să își deschidă propria afacere, ar avea nevoie în mod special de: susținere pentru a-și dezvolta planul de afaceri (27%), coching și mentorat din partea antreprenorilor experimentați (21%), susținere pentru cerințele legale (21%).

Asociația EuroDEMOS face parte din consorțiul european de implementare a proiectului de dezvoltare strategică „TAKES3 – Tools for Advanced Keys to Employability, Entrepreneurship and Education Skill-making”, proiect coordonat de European Foundation for Human Development din Polonia și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+. Din consorțiul mai fac parte și următorii parteneri: Young Folk din Letonia, Young Folks din Lituania și Project Spirit din Estonia.

Proiectul este desfășurat în perioada noiembrie 2023 – iunie 2025 și urmărește să creeze un set de instrumente, inclusiv digitale și activități educaționale care vizează sprijinirea modelelor antreprenoriale adresate includerii tinerilor cu mai puține oportunități, minorităților, refugiaților, tinerilor din diaspora ș.a.

Prin activitățile proiectului consorțiul și-a propus să contribuie la consolidarea oportunităților de angajare ale tinerilor prin activitatea de tineret, oferirea de oportunități egale de acces la o educație de calitate care să ofere tinerilor nu numai competențe tehnice și profesionale, ci și competențe de angajare de bază (în special dintre cele utile în tranziția de la educație la piața muncii), promovarea învățării la locul de muncă și sprijinul pentru formare, consiliere și orientare în carieră (în special pentru acei tineri care sunt expuși riscului excluderii sociale) și programe active pe piața muncii care vizează tinerii și domeniile lor vocaționale.

Membrii echipei de proiect EuroDEMOS implicați în organizarea activităților proiectului sunt persoane cu implicare de peste 20 de ani în domeniul societății civile și dețin calificări multiple precum: manager de proiect, formator de formator, auditor în domeniul calității, evaluator de competențe profesionale, maestru de ceremonii, expert evaluator întreprinderi etc.

Prima etapă a proiectului a inclus un set de interviuri adresate unor antreprenori locali deschiși să împartășească din modul de lucru și aspecte importante de avut în vederea pentru dezvoltarea unor afaceri. Vă invităm să urmăriți pagina de facebook EuroDEMOS pentru a afla despre oportunitățile și provocările antreprenoriale într-o gamă largă de peste 25 de domenii de afaceri precum: recuperare medicală, mass-media, drept, festivaluri de muzică, modă sustenabilă, școală de dans, școală de muzică, club sportiv, cosmetică și frumusețe (machiaj, coafură), producție de dulciuri, retailer de mobilă, săli de evenimente, HORECA, distribuție de băuturi, personalizare produse, construcție de piese pentru avioane și altele. (Cătălina Aghiniței – Director Programe Internaționale EuroDEMOS)