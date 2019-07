EuroDEMOS a ajuns la al III-lea an de promovare a antreprenoriatului social

Asociația EuroDEMOS este partener în proiectul internațional “DIVE 3: Zero to One > 1 to N” desfășurat în perioada 01 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2020. Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

“DIVE 3: Zero to One > 1 to N” este un proiect de colaborare pentru inovare și schimbul de bune pratici și se afla la cea de treia ediție, primele 2 ediții având denumirile: Dive in Social Entrepreneurship(2016/2017), Dive Deeper into Social Entrepreneurship(2017/2018).

Proiectul urmărește să contribuie la lupta împotriva șomajului prin susținerea dezvoltării cooperării intersectoriale în țările implicate și între regiuni diferite ale lumii reprezentate în proiect.

EuroDEMOS va organiza în Iași următoarele activități:

5 dezbateri transmise on-line pe pagina de facebook a proiectului distribuite prin canalul youtube al proiectului,

3 workshopuri locale pentru 45 de participanți reprezentând sectoare diferite, scopul fiind de a dezvolta competențele participanților pe domeniul antreprenoriatului social, în special pe elementele inovative precum „modelul canvas de afacere” sau a conceptului “zero la unu”,

2 mese rotunde pentru 50 de participanți reprezentând sectoare diferite pentru de a susține dezvoltarea cooperării intersectoriale.

Proiectul “DIVE 3: Zero to One > 1 to N” este coordonat de Youth Alliance Krusevo – Macedonia de Nord și este desfășurat în parteneriat cu Asociația EuroDEMOS – România, Association of Active Youth of Florina – Grecia, Social Work Lab – Peru, ACI – Costa Rica – Costa Rica, Belle & Co – Africa de Sud, Intercultural Association for All – Portugalia, Demostene Study centre for promotion of Human development – Italia , N.K.L.- Slovenia, Association of the European Centre for Youth Initiatives (ECIM) – Polonia, International council for cultural centres – Bulgaria și Association Club of Young environmentalists – Nicaragua.