Eugen Teodorovici acuză guvernul că a destabilizat economia

Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finanţelor Publice, acuză Guvernul Orban că a destabilizat economia şi a determinat retrogadarea ţării în evaluările agenţiilor de rating, prin declaraţii iresponsabile. Teodorovici susţine că, deşi a deranjat prin felul său de a fi, cât timp a fost ministru a păstrat stabilitatea economică, fără a concedia oameni, fără a creşte taxe şi fără a tăia venituri.

„Am ales întotdeauna să nu mă înscriu în linia acțiunilor și mesajelor convenționale și politic acceptate, exclusiv pentru scopul meschin de a câștiga voturile oamenilor.

Nici când am fost în opoziție, nici la putere, nu am renunțat la principii. Ceea ce am afirmat am și pus în practică atunci când desemnarea mea ca ministru mi-a creat pârghiile necesare, spre deosebire de mulți dintre actualii politicieni și, din când în când, chiar guvernanți, care au promis marea cu sarea, iar acum dau din colț în colț, fie din cauza incapacității lor vădite de a înțelege resorturile economiei la nivel național, fie, mult mai grav, din rea voință și interese meschine.

Pentru că a fost și va fi întotdeauna mult mai ușor să reduci cheltuielile bugetare prin restructurare, concediere, reducere a locurilor de muncă ori prin taxe și impozite, decât să cauți și să-ți asumi, dacă ești cu adevărat capabil și bine intenționat, acele măsuri care, în timp, pot să aducă creștere economică și bunăstare fără a trimite oamenii în șomaj, fără a le tăia veniturile și fără a introduce noi taxe sau a le mări pe cele existente.

Poate am deranjat și deranjez prin felul meu direct de a fi, de a comunica și de a acționa, prin faptul că am rostit adevăruri incomode, am invocat argumente solide sau, pur și simplu, am avut îndrăzneala și curajul de a propune și a-mi asuma acele măsuri care au ținut economia departe de isteria și impostura mizelor politice. De aceea, stabilitatea macroeconomică a fost confirmată de majoritatea instituțiilor naționale și internaționale, inclusiv de agențiile de rating, până în urmă cu o lună de zile.

Ar fi o pierdere de timp să analizăm activitatea actualului guvern și, în special, a actualului ministru de finanțe. Este suficient să privim la rezultatele obținute deja, fără a face concret mai nimic, ci numai prin efectul unor declarații absolut iresponsabile cu privire la intenții și dorințe sau al unor măsuri fără logică economică.

Am, totuși, convingerea că societatea românească nu se va lăsa manipulată nici prin declarații siropoase, nici prăpăstioase, pentru ca, ulterior, să realizeze că acțiunile nu concordă cu cele afirmate. De aceea, voi continua să păstrez credința responsabilității, nu doar prin declarații, dar, mai ales, prin acțiune și mai am speranța că societatea românească nu va cădea pradă unor mesaje politice convenabile în detrimentul unei atitudini corecte și al unui mesaj deschis, direct și sincer”, spune Teodorovici.