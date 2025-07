Episcopia Hușilor condusă de Ignatie s-a vândut celui cu coarne

By

Am trăit s-o vedem și pe asta! Episcopia Hușilor promovează, pe bani mulți, probabil, minciunile unui frustrat, șantajist, care cică-I ziarist. Povestea omului e simplă. Așa zisul ziarist atacă la comanda oamenilor politici din teritoriu sau de la centru, de exemplu la comanda fostului ministru Nelu Tătaru, care a fost și președinte PNL Vaslui. Mai atacă și pe cei care refuză să plătească la site-ul obscure pe care-l deține. Că face șantaj e treaba lui. Treaba comunității este că Episcopia Hușilor, sub conducerea episcopului Ignatie promovează minciunile publicate pe site-ul obscure al individului în cauză. Se spune că banu-i ochiul… Vom reveni la subiect.