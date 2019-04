Elsaco Electronic a fost selectată în semifinala “Made in Romania”

Elsaco Electronic a fost inclusă pe lista scurtă a companiilor cu cea mai bună poveste și perspective de creștere, în proiectul Made in Romania: Liga BVB, aflat acum la cea de-a treia ediție. Din cele 296 de companii înscrise, au fost selectate 50 de semifinaliste.

“Ne bucurăm că, pentru cel de-al treilea an consecutiv, compania noastră a fost inclusă în semifinala proiectului Made in Romania. Faptul că numele nostru apare alături de branduri de succes din țara noastră ne motivează să fim din ce în ce mai buni! Oricine ne poate susține cu un vot până pe 21 aprilie, accesând următorul link: http://bvbleague.ro/vot-public/”, a declarat Viorel Iliuță, Directorul General al Elsaco Electronic. În următoarea etapă, 14 companii vor fi selectate de un Juriu special format din 12 experți de top ai pieței. A 15-a companie, va fi selectată prin votul publicului, care se va desfășura între 8 și 21 aprilie, la adresa http://bvbleague.ro/vot-public/. Lista finală a companiilor selectate va fi anunțată în luna mai, în cadrul Galei Made in Romania. Programul oferă antreprenorilor asistență gratuită din domeniile de interes pentru companie, prin workshop-uri regionale (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), discuții bilaterale la sediile companiilor finaliste, webinarii etc.

Despre Made in Romania

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori București în 2017, pentru a identifica și promova companiile de top din România. Scopul programului este identificarea viitoarelor motoare ale economiei românești și sprijinirea acestora timp de un an, pentru a le ajuta să-și aducă afacerile la nivelul următor, îmbunătățind transparența, vizibilitatea, reputația și, cel mai important, obținerea accesului la capitalul necesar dezvoltării și creșterii ulterioare. (Andreea Govna – Manager Comunicare)