Egal spectaculos al Politehnicii Iaşi pe terenul campioanei CFR Cluj

La debutul în noua ediţie de Liga I, Politehnica Iaşi a reuşit un spectaculos 1-1 taman pe terenul campioanei en titre, respectiv CFR Cluj. Pentru un duel ce se anunţa spectaculos din start, Mihai Teja, noul tehnician al echipei moldave, a trimis în duelul cu ardelenii următorul „unsprezece” de start: Rusu – Gallego, Frăsinescu, Diallo, Panţîru, Chelaru, Loshaj, Danale, Texieira, Horşia, şi Bălan. Clujenii au deschis scorul în min.23 prin Ciprian Deac, 1-0 fiind şi scorul consemnat la pauză pe tabela de marcaj. În partea a doua a jocului, nefericitul Andrei Mureşanu deviază mingea în propria poartă iar autogolul său stabileşte scorul final, CFR Cluj – Politehnica Iaşi 1-1. La final de meci, antrenorul Mihai Teja a spus mândru despre noii săi elevi: „Le-am spus să dea totul pe teren. Asta este lucrul pe care îl cer. Au atitudiune, sunt caractere bune și lucrul acesta mă bucură. Am avut noroc, au avut multe ocazii cei de la CFR. Eu le urez baftă în Europa și sper să se califice, pentru că avem nevoie de cât mai multe echipe în Europa. Se poate mai bine, ne dorim să fie mai bine. Ne dorim să mai aducem jucători, pentru că vrem să formăm un lot competitiv. Am intrat un pic precipitaţi, dar le-am spus jucătorilor să nu aibă frică de nimeni”. Iar Andrei Cristea, „fiul rătăcitor”, revenit în Dealul Copoului din Cetatea Băniei, a declarat: „Să nu uităm totuși că am jucat pe terenul campioanei. Am arătat că avem potențial. Cunosc foarte bine atmosfera de la Iași și mă bucur că pot să pun umărul la construcția echipei. Am încredere în acest grup, în acest proiect. Trebuie să continuăm în ritmul ăsta și să câștigăm primul meci de acasă. Este important să fim lucizi, să ascultăm indicațiile lui Mister (n.r. Mihai Teja)”. Nervos şi vizibil iritat s-a arătat la finalul meciului „bursucul fotbalului românesc”, alias Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului clujean: „O viciere crasă de rezultat. Nu am mai văzut aşa ceva, un arbitraj pro Poli Iaşi din minutul 1 până în minutul 90. Am avut două penalty-uri clare, la Deac şi la Rondon. Rondon a scăpat singur cu portarul, faza e clară, simplă. Toată banca a văzut, numai arbitrul nu a văzut. Scăpa singur cu portarul şi arbitrul a dat offside. Şi la golul lor e fault la Susic. Dar sunt obişnuit la CFR să se întâmple aşa. Dacă îmi arătaţi în Liga I o echipă arbitrată acasă în felul ăsta… Doamne Fereşte! După ce că am făcut schimbări şi ghinionul a fost mare, am avut şi acest arbitraj care a viciat rezultatul clar”. Şi nici nu avea cum să nu fie supărat, mai ales pe el însuşi, ar sublinia semnatarul acestui articol. Când debutezi în noul sezon fotbalistic cu două înfrângeri şi o remiză, 0-1 eşec în Supercupa României în faţa Viitorul Constanţa, 0-1 eşec în turul preliminar contra azerilor de la FC Astana şi 1-1 pe teren propriu cu Poli Iaşi, e de aşteptat să te lase nervii şi să te descarci pe oricine îţi iese în cale. În altă ordine de idei, mândrii moldoveni de la Iaşi vor juca în etapa următoare, duminică 21 iulie de la ora 18.00, în faţa propriilor suporteri contra celor de la Astra Giurgiu. Cu care vecinii de la Botoşani au remizat în prima etapă chiar pe malul Dunării. (Gabriel BALAŞA)