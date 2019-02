E perioada investițiilor mari la Gârceni, e perioada dezvoltării comunităților locale

Sportul și tradițiile deosebite păstrate din moși strămoși sunt ambasadorii comunei Gârceni, din județul Vaslui, o comunitate care se dezvoltă în ritm susținut. Finalizând investițiile începute, în doi ani peste 60% din comună va avea drumuri asfaltate.

Că e o comună mai mică sau o comunitate mai mare, în ultimii doi ani peste tot se lucrează la investiții publice de amploare. La Gârcenii Vasluiului, o comună cu peste 2.600 de locuitori, au fost lansate în ultima perioadă investiții mari, iar anul acesta și anul viitor multe vor fi terminate și oamenii se vor bucura de condiții mai bune de trai. Se asfaltează drumuri, se realizează aducțiuni cu apă, se modernizează școli și încet, încet, dar sigur, comunitățile locale ajung la nivelul de dezvoltare din Europa, model sau exemplu pe care-l dau mulți. Diferența dintre satele europene și satele moldovenești constă în frumusețea tradițiilor păstrate din moși strămoși, vrednicia gospodarilor de pe meleagurile Gârcenilor, că tot vorbim de această comunitate unde vechiul și noul se îmbină armonios. Aducând în discuție tradițiile, merită menționate manifestările de excepție care se organizează la Gârceni cu diferite ocazii. Din 2016 la Gârceni a fost reînviată tradiția Balului de Crăciun. Două zile ține Balul de Crăciun. Apoi, într-un sat al comunei localnicii sărbătoresc Nașterea Domnului și Anul Nou pe stil vechi. Privind spre viitorul comunității, tânărul și ambițiosul medic veterinar Sorin Scutelnicu, primar din 2016 al comunei, a lansat inițiative care stimulează performanța, premiind copiii cu rezultate bune la învățătură. An de an copiii cu rezultate bune la învățătură sunt recompensați cu excursii. Anul trecut 100 de copii au mers în excursie și au învățat pe viu istoria anumitor zone din Moldova lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

Pentru dezvoltarea unei comunități contează, în primul rând, omul din frunte, alături de contextul economic local, regional și național. La nivel județean și național este o perioadă a investițiilor publice, o perioadă propice dezvoltării satului vasluian și moldovenesc. De menționat este că în fiecare localitate se contruiește câte un obiectiv care deja aduce plus valoare, pentru că un drum asfaltat, de exemplu, convinge tinerii să-și construiască gospodării mari și frumoase. Altfel spus, viitorul satului vasluian și moldovenesc se conturează frumos.

Revenind la Gârceni, aici dintotdeauna au fost oameni vrednici, care-și iubesc locurile în care au văzut lumina zilei și-n care s-au format ca oameni de valoare, iar comunitatea îi respectă. An de an, comunitatea aduce în atenție personalitățile care au văzut lumina zilei aici, organizând manifestări frumoase, de suflet. Nu știu alții cum sunt, dar eu când văd cum crește satul moldovenesc mă duce gândul către vechimea așezărilor de pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu.

Lăsând să meargă mai departe drumul național spre Bacău, călătorul intră pe drumul județean spre Gârceni care pleacă de la șes și ajunge la dealuri mai mari sau mai mici. Pe cel mai înalt deal își ridică turlele spre cer mănăstirea de la Gârceni, veche de când așezarea, un adevărat monument de spiritualitate și frumusețe. Și-n Gârceni este o biserică din lemn, semn că aceste meleaguri au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Dacă frumuseți există, oameni vrednici care să le pună în valoare la fel, atunci avem rețeta pentru ca zona să fie din ce în ce mai vizitată. Mai lipseau investițiile publice în drumuri, apă curentă, școli, cămin cultural, dispensar, parc, teren de sport alături de alte obiective mai mici, pentru ca satul să devină mai atractiv chiar decât orașul. Chiar dacă e situată departe de Vaslui, comuna Gârceni se dezvoltă și atrage tineri care-și construiesc gospodării și inițiază activități care să le asigure un trai decent.

Câteva drumuri sunt în lucru la Gârceni, unele vor fi terminate anul acesta, iar altele la anul. „Discut mereu cu oamenii și prima problemă este legată de drumuri. Oamenii vor drumuri, iluminat public, apă, școli pentru copii și apoi canalizare și alte obiective. Dacă asta vor oamenii asta facem”, spune primarul Sorin Scutelnicu. Acum e o perioadă în care multe proiecte de dezvoltare se finanțează cu fonduri europene sau de la Guvernul României. Ar fi păcat să nu fie folosiți acești bani. Satele comunei Gârceni așezate pe dealuri și văi de sute de ani se dezvoltă prin investițiile lansate în ultima perioadă. Ca orice gospodar de frunte primarul Scutelnicu chibzuiește bugetul și necesitățile, iar unde se poate lucrările se fac și-n regie proprie pentru că e mult mai ieftin.

10 kilometri de asfalt, grădiniță nouă la Slobozia, școală modernizată la Gârceni, iluminat public modern în toate satele comunei, teren sintetic de fotbal la Gârceni, acestea sunt doar câteva investiții în lucru

Zona devine atractivă și se dezvoltă dacă accesul e facil, dacă sunt oportunități și dacă există perspective de dezvoltare. Prin programele susținute de Guvernul României și cu fonduri europene, la Gârceni se realizează investiții importante pentru întreaga zonă. Se află în lucru un proiect ce include asfalt pe 10 kilometri de drumuri. Apoi se va moderniza drumul județean care trece prin satele Trohan, Racova și Slobozia, pe o distanță de 13 kilometri. „23 de kilometri de asfalt pe raza comunei înseamnă peste 60% din rețeaua de drumuri. Din drumul județean care se asfaltează plecăm cu drumuri de interes local asfaltate. Din centrul satului Gârceni se asfaltează drumul către școală. De anul trecut se lucrează în acest proiect, care-i finanțat de Guvernul României, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), iar anul acesta se va întinde asfaltul, urmând apoi să se facă șanțuri betonate și tot ce este necesar. Programul Național de Dezvoltare Locală a fost mană cerească pentru mediul rural. Anul trecut am făcut plăți de 4,5 milioane lei în cadrul acestui program. Când a mai văzut comuna Gârceni atâtea investiții? De unde ar fi luat comuna Gârceni atâția bani? Investițiile continuă, unele sunt finalizate iar altele urmează să fie terminate. 10 kilometri de asfalt facem noi, iar județul face 13 kilometri pe raza comunei, deci vom avea 23 kilometri de asfalt. Pe lângă aceste obiective avem alimentarea cu apă, care-i realizată în proporție de 85% în Gârceni și se finalizează anul acesta. Investiția este în cadrul Programului Operațional și include satele Gârceni, Slobozia și Racova. Mai rămân satele Racovița, Dumbrăveni și Trohan. Vom găsi surse de finanțare pentru a realiza rețea de apă și-n aceste localități. Am terminat o grădiniță nouă la Slobozia, iar școala de la Gârceni a fost modernizată. La școlile din satele Trohan, Racova și Racovița se lucrează anul acesta. Iată că avem 5 școli moderne, în care copiii comunei se pot dezvolta armonios. Un alt proiect mare este iluminatul public. E o investiție de 600.000 lei și înseamnă înlocuirea tuturor lămpilor de iluminat, dar și montarea de proiectoare la școli și biserici. Avem lămpi la fiecare stâlp. Cred că suntem singura comună din județ cu lămpi la fiecare stâlp. Mai avem un proiect pentru modernizarea căminului cultural. Investiția este cu fonduri europene și e în faza de licitație pentru desemnarea constructorului. Valoarea investiției este de 450.000 euro. Avem apoi, tot cu foduri europene, prin Grupul de Acțiune Locală, un teren sintetic de fotbal și un parc. Nu prea vin constructori să se înscrie la licitație”, spune primarul comunei Gârceni.

Problema lipsei constructorilor este mai acută anul acesta decât anul trecut. Lucrările mai mici nu sunt interesante pentru firmele de construcții pentru că există lucrări mari în tot județul Vaslui și-n toată țara care aduc profituri consistente, în timp ce o lucrare mai mică aduce un profit redus și nu e atractivă. Cine spune că nu se fac investiții publice sau că nu mai sunt bani pentru lucrări minte cu nerușinare. La Gârceni și nu numai investițiile cu fonduri guvernamentale au fost plătite la timp, iar proiectele noi au primit avansul de 50%. Asta arată că sunt bani, iar anul acesta se va lucra într-un ritm ceva mai susținut decât anul trecut. Ultimii doi ani înseamnă cea mai bună perioadă pentru dezvoltarea comunităților locale. Valoarea investițiilor depășește chiar cele mai optimiste prognoze. Cea mai bună dovadă e lipsa constructorilor.

Lucrări și-n regie proprie

Unele lucrări de mai mică anvergură au fost făcute în regie proprie la Gârceni, iar asta arată că un gospodar găsește întotdeauna soluții. Centrul comunei are acum trotuare, șanțuri betonate, alei cu flori, iar toate acestea au fost realizate în regie proprie. Dacă lucrările ar fi fost făcute de firme valoarea era dublă. De asemenea, dispensarul de la Racova este modernizat în regie proprie. „Avem o clădire în satul Racova pentru medicul de familie. Nu erau condiții și-n 2017 am hotărât să modernizăm clădirea în regie proprie. O firmă a cerut 70.000 lei. Cu forțe proprii noi am pus geamuri de termopan, gresie, faianță, adică am creat condiții moderne, normale, cu 30.000 lei. Multe lucrări mai mici le facem cu forțe proprii pentru că altfel sunt prea scumpe iar bugetul comunei nu permite. Avem oameni care cunosc meserie în frunte cu viceprimarul comunei și atunci ne gospodărim cât mai bine”, spune doctorul veterinarul Sorin Scutelnicu.

Parcul de utilaje al comunei este bine dotat și astfel se poate interveni permanent pe drumurile comunei sau în caz de necesitate cum a fost recent când zăpada a acoperit totul. De asemenea, tot în regie proprie au fost făcute toalete la unele școli.

Un veteran care a luptat în munții Tatra este sărbătorit pe 16 februarie

O manifestare de suflet are loc la mijlocul acestei luni. Un veteran în vârstă de 100 de ani, care a luptat în cel de-al doilea război mondial, în munții Tatra, este sărbătorit de comunitate. Apoi va urma o altă manifestare de excepție în care va fi adusă în atenție o personalitate a comunei. Comunitatea își sărbătorește valorile, dar și viitorul, pentru că numai așa se dezvoltă în prezent și rezistă în viitor. Valori sunt cei care au reușit prin muncă deosebită să realizeze ceva demn de adus în atenție, iar viitorul e reprezentat de copii și tineri. Aceștia, așa cum spuneam și anterior, sunt stimulați să învețe, se devină oameni de valoare.

Reportajul de față este doar o pată de culoare din tabloul deosebit numit comuna Gârceni din județul Vaslui, cu bogățiile spirituale și frumusețile Dumnezeiești, cu oamenii vrednici care trăiesc aici dintotdeauna. Nu degeaba se spune că înțelepciunea s-a născut la sat. Comuna Gârceni este mai mult decât un exemplu în acest sens. Cu cât sunt mai multe comunități dezvoltate în Moldova cu atât regiunea devine mai atractivă. (B. A.)