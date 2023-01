E important să se termine cu drumurile pietruite

Tăiată de două drumuri județene, modernizate parțial anul trecut, comuna Oșești despre care scria și presa interbelică pentru că aici a fost aleasă prima femeie primar din România, un loc plin de istorie păzit cu strășnicie de codri seculari, este marcată de moștenirea tradițională și-n acest context face pași importanți pe calea dezvoltării. Aici de când se știu, gospodarii satelor comunei Oșești au știut să-și pună în frunte pe cel mai vrednic.

Acesta este un obiectiv clar al primarului Ioan Todirașcu de la Oșești. Drumurile din piatră, spune primarul Todirașcu, necesită mulți bani la întreținere. După fiecare ploaie mai serioasă apar gropi și este nevoie de intervenții. Primăria are utilaje cu care intervine dar mereu se alocă bani pentru întreținerea unor drumuri care, dacă ar fi cu asfalt, ar necesita mai puțini bani la întreținere. Banii rămași ar fi duși spre alte obiective necesare. La Buda s-a lucrat pentru modernizarea drumurilor, deja localitatea e „scoasă” din nevoi, dar mai este de lucru, iar un alt obiectiv important este drumul comunal Oșești-Pădureni.

E o zonă frumoasă a județului Vaslui, cu potențial, cu tradiții deosebit de frumoase ce amintesc de vechimea gospodarilor pe aceste meleaguri.

La început de an sunt multe proiecte în lucru, unele se finalizează în timp ce altele așteaptă să înceapă. „Am reușit să rezolvăm problema cu apa în satul Buda. Am făcut anul trecut încă două puțuri de mare adâncime, iar acum este apă la cetățeni permanent. Am fost nevoiți să dăm apa cu program înainte de a face aceste două puțuri. Am reușit, de asemenea, să cumpărăm clădirea din centrul comunei și o vom moderniza printr-un proiect finanțat în cadrul Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). înființăm serviciu public de asistență socială, după ce am acreditat serviciul social. Sunt multe probleme în acest domeniu. Sunt anchete sociale de făcut, sunt copii care necesită monitorizare și ca să rezolvăm problemele existente vom angaja personal calificat. Ca în orice comunitate sunt probleme sociale. Rolul nostru este de a încerca să găsim soluții în orice situație. Vom angaja cel puțin un asistent social cu studii superioare de profil și un tehnician pe probleme sociale. Sunt familii cu risc de abandon, sunt bătrâni, sunt copii care au nevoie de sprijin și-n aceste condiții avem nevoie de un serviciu social profesionist”, spune primarul de la Oșești care-i inspector superior în domeniul asistenței sociale.

Sunt cunoscute destule cazuri în țară când s-au întâmplat nenorociri din cauză că administrația locală și alți factori cu responsabilitate într-o comunitate au trecut cu vederea cazuri sociale grave din comoditate sau neștiință. Sunt foarte multe cazuri sociale în toată țara, iar soluționarea acestei probleme majore ține, în primul rând, de administrațiile locale. La nivelul unei comunități sunt cunoscute cel mai bine problemele care sunt acolo. Lăsând la o parte orașele mari, unde funcționează direcții sociale, pe lângă primării, dar cam degeaba, dacă privim la câte nenorociri se întâmplă zi de zi, în comunitățile mai mici există câte un asistent social și atât, dar probleme sunt multe. Fiind specialist în domeniu, primarul Ioan Todirașcu de la Oșești vrea să facă în comună un serviciu social profesionist, pentru că știe cât de importantă este asistența socială mai ales în perioada de față. Multe familii lucrează în străinătate iar copiii au rămas în comunități în grija bunicilor sau a unor rude. Acești copii au nevoie de sprijin. E obligatoriu ca administrația locală să se implice. S-a încetățenit cumva povestea că asistența socială într-o comună înseamnă doar ajutorul social sau alte ajutoare pe care le primesc familiile cu venituri mici. E total greșit. O comunitate se bazează pe toți cetățenii, fie mici sau mari, deci administrația locală e obligată să cunoască toate problemele sociale din comună. Un rol important într-o comunitate îl are școala. Educatoarea, învățătorul, profesorul sunt cei care formează viitorul comunității. Dacă aceștia se implică puțin sau deloc în viața comunității, atunci e grav. La Oșești, ca-n multe alte comunități locale, majoritatea cadrelor didactice fac naveta. Mai concret, au venit în comună după un loc de muncă. învățătorul și preotul erau cândva stâlpii unei comunități. Astăzi, majoritatea cadrelor didactice se rezumă doar la cele câteva ore de cursuri, în timp ce preotul are un „grup țintă” și cam atât. Cine află care sunt cazurile de copii neîngrijiți ori aflați în situații de risc sau bătrâni singuri ori familii care duc lipsă de cele necesare traiului? Asistenții sociali de la primărie. Aceasta fiind realitatea, acreditarea serviciului social din comună și înființarea unui serviciu social profesionist sunt obiective necesare. Primarul Ioan Todirașcu a lucrat aproape două decenii în acest domeniu și cunoaște toate familiile și pe toți cetățenii din comună, fiecare cu problema lui, cu bucuriile și cu necazurile lui. Sigur primarul Todirașcu cunoaște mult mai bine oamenii din comună chiar și decât preoții. Povestea de un caz întâlnit pe 29 decembrie 2019. Mai erau câteva zile până la finalul anului, erau sărbătorile de iarnă și o familie avea nevoie de sprijin urgent. O femeie de 35 de ani avea doi copii pe care îi refuza concubinul. I-a lăsat pur și simplu și a plecat la concubin. Tatăl copiilor lipsea. Cei doi copii au fost duși la centru de primiri în regim de urgență. Când a venit tatăl a reclamat primarul că i-a luat copiii. Astea sunt cazuri cu adevărat tragice care necesită rezolvare imediată. Ce vină au doi copii, două suflete că părinții își caută doar de ale lor și nu-i interesează de soarta celor pe care i-au adus pe lume? Profesionalizarea serviciului social ar fi necesară în fiecare comunitate locală.

