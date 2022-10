Leave a Comment

Written by:

Pamflet

Recent am auzit una de te doare capul. Cică AUR a protestat la Vaslui. Vrăjeală. 10 „aerieni”, frați cu Clătita la tras pe nas, au ieșit și ei pe stradă pentru 50 de lei de „căciulă”.

Aberant este că din toată Moldova AUR și-a găsit adepți tocmai în giudețul sarac. Aici sunt mulți „deștepți”, mulți „politicieni” născuți pentru așa ceva. Am tras nește sfori și am aflat că sediul AUR la Vaslui este într-o cârciumă dintre blocuri. Unde-i sărăcie materială, probabil e și mai multă sărăcie cu duhul. Culmea, spunea un om respectabil, într-o comună mare de oameni gospodari s-au găsit vreo 100 care să voteze cu șnapanii de la AUR. Cum se face? Făcând cercetări am descoperit că toți bețivii și ratații rămași după „selecția” făcută de USR au fost culeși acum de AUR. Aceștia sunt adepții AUR.

