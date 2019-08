După patru etape, FC Botoşani rămâne neînvinsă în Liga I

Sâmbătă 3 august 2019, etapa 4 din Liga I. Stadion Municipal Botoşani, spectatori aproximativ 500, vreme ploioasă, temperatura 17 grade Celsius. FC Botoşani: Pap – Patache, Miron, Chindriș, Țigănașu (min.80 Holzmann) , Rodriguez, Papa, Ofosu, Ongenda, Ashkovski, Andronic (min.56 Golofca). Antrenor Marius Croitoru. Arbitri: central Robert Dumitru, ajutat la tuşe de asistenţii Gabriel Stroe şi Romică Birdeş.

După victoria senzaţională cu 2-0 din etapa a III a contra FCSB, echipa botoşăneană a jucat în etapa nr. 4 pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaş, echipă neînvinsă în primele trei etape. Reamintim că victoria a fost prima obţinută de FC Botoşani în duelurile cu FCSB în cele şapte sezoane de Liga I şi a fost cu atât mai valoroasă cu cât succesul a fost realizat în deplasare, adică pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Piteşti, actuala casă a FCSB. Cele două goluri istorice au fost marcate de Răzvan Andronic (foto), un atacant de 19 ani al FC Botoșani şi francezul Hervin Ongenda. Puştiul Răzvan Andronic, care a marcat în poarta FC SB-ului la debutul în Liga 1, visează la play-off. Spune că în duminica de 28 iulie 2019 din cartierul piteştean Trivale a trăit una dintre cele mai frumoase zile din viața lui. „A fost un moment extraordinar, a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Am prins echipa, am profitat de moment, mi-am făcut familia fericită. Nu sunt genul cu emoții, am încercat să am emoții constructive și să demonstrez că sunt un jucător bun. După meci nu mai știam de mine. Nu mai știu ce simțeam. Locul de titular îl câștigi prin muncă. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Gaz Metan, o echipă foarte bună. Dacă vom asculta de domnul antrenor, sigur se va termina cu bine. Cu un antrenor ca domnul Marius Croitoru, cu siguranță vom ajunge în play-off, anul acesta”, a declarat Răzvan Andronic. Iar meciul cu găzarii Mediaşului nu a fost tocmai uşor pentru echipa botoşăneană. Ploaia care a căzut pe toată durata partidei a îngreunat vizibil efortul jucătorilor celor două echipe. După o dominare a jocului în primele cinci minute de către jucătorii botoşăneni, duelul dintre cele două combatante s-a dovedit tot mai aspru, lucru generat şi de starea gazonului îmbibat cu apă. Oaspeţii au deschis scorul în min.19 prin veteranul Marius Constantin, 0-1 fiind şi scorul înregistrat la pauză. Repriza secundă se desfăşoară tot sub semnul unei lupte continue, echipa botoşăneană a avut mai mult iniţiativa şi în min.83 Eduard Florescu (foto) restabileşte egalitatea în urma unui gol de zile mari. Scor final, FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş 1-1 şi ambele formaţii rămân neînvinse după patru etape. La final de meci, antrenorul Marius Croitoru a spus: „Cred că în opinia tuturor care au văzut jocul, rezultatul este nemeritat. Este o zi în care din păcate, fotbalul spectaculos nu a avut câștig de cauză. Nu voi face niciun pas înapoi, voi avea aceeași abordare. Vor veni zile când ocaziile se vor transforma în gol. Gaz Metan este o echipă puternică. În ciuda faptului că am avut șase-șapte ocazii și 65% posesie… Am dominat Mediașul fără drept de apel. Din păcate, încă suferim. Ajungem de multe ori în fața porții și nu fructificăm. Oaspeţii de azi au avut o fază fixă și am luat un gol”. Şi încă un „mic amănunt”: printre spectatorii prezenţi pe Municipalul botoşănean s-a aflat şi fundaşul Florin Axinte, botoşănean get beget, care nu şi-a găsit în acest sezon loc la FC Botoşani şi nici la o altă echipă de Liga I. De ce oare? Chiar nu mai este util jucătorul botoşănean la el acasă? Alo, conducerea, ce aveţi de spus? În etapa viitoare, cu nr.5, FC Botoşani va juca la Viitorul Constanţa, partidă programată pentru luni 12 august de la ora 21.00. Iar în etapa a VI a, sâmbătă 17 august, la Botoşani va veni Universitatea Craiova. (Gabriel BALAŞA)