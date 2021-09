După drumuri, apă curentă și alte investiții urma ca gazul metan să ajungă în satele Moldovei

Relatam în 2020 dintr-o comună de la granița județului Iași cu județul Botoșani. La capătul județului Iași am întâlnit o comunitate modernă care depășește multe orașe și care așteaptă gaz metan pentru că drumuri asfaltate sunt, apă la robinet este, școli moderne sunt, adică marile investiții necesare dezvoltării unei comunități au cam fost realizate. Aducțiunea de gaz metan înseamnă mulți bani și fără sprijinul statului român este imposibil ca gospodarii satelor din Moldova să beneficieze de acest atribut modern. Fără programul guvernamental al guvernului PSD multe comunități locale aveau interzis la investiții. În 2019 la Bivolari au fost recepționate două proiecte mari. E vorba de modernizarea prin asfaltare a 15 kilometri de drumuri. Mai mult de 8 kilometri s-au realizat prin PNDL și circa 7 kilometri cu fonduri europene. Provocarea anului 2020 la Bivolari era legată de inițierea demersurilor pentru aducțiunea de gaz metan. Gazul metan este o prioritate pentru toate comunitățile locale din Moldova. Este varianta cea mai ieftină și confortabilă pentru gospodarii satelor și orașelor. Au venit „dreptacii uniți” la putere și au tăiat cam tot ce înseamnă investiții publice. S-au pierdut deja doi ani. Dacă a dispărut oportunitatea de finanțare de la bugetul statului prin PNDL multe comunități locale au suspendat investițiile publice în dauna cetățenilor. Investițiile publice cu bani de la bugetul de stat ori din fonduri europene sunt pentru oameni și nicidecum pentru primari, așa cum afirmă fals useriștii și cum afirmau peneliștii înainte ca Orban să vorbească de PNDL 3.

„Dreptacii uniți” au venit la putere cu votul a circa 30% dintre cetățenii României. Prezența slabă la vot i-a adus pe aceștia la putere, iar acum se ceartă pe ciolan după nici un un an de guvernare. Ce fel de oameni sunt aceștia? Pentru cine lucrează?

În primăvara acestui an relatam din comuna Bălțați din județul Iași. Este o comunitate în plină dezvoltare unde s-au realizat investiții publice de amploare atât cu fonduri de la bugetul de stat cât și cu fonduri europene. Scriam în primăvară că la Bălțați dezvoltarea este un drum cu sens unic. Mai spuneam atunci și din păcate am avut dreptate că multe comunități locale vor sta în acest an, adică în 2021, pentru că bugetul a devenit funcțional aproape de jumătatea anului. Alte comunități locale, unde iscusința primarilor bazată pe experiență și voința de a realiza obiective mari, se dezvoltă. La Bălțați, în județul iași, se inaugurează obiective importante chiar și-n timpurile grele de față. Un proiect de suflet am putea spune al inginerului Vasile Aștefanei se referă la amenajarea Centrului Civic al comunei. „A avut loc recepția finală a lucrărilor la proiectul Înfrumusețare Centru Civic Bălați. A fost respectat proiectul. Felicitări tuturor celor implicați. Este încă o investiție finalizată cu succes. Continuăm, nu ne oprim”, spune primarul comunei Bălțați, Vasile Aștefanei.

Acest proiect vine după multe alte investiții publice de amploare cum ar fi modernizarea drumurilor prin asfaltare în satele comunei, modernizarea școlilor, la unele unități de învățământ, cum este școala de la valea Oilor, lucrările sunt pe final, extinderea rețelei de gaz metan, construcție centru social și alte obiective de interes major pentru comunitatea traversată de drumul european Iași-Târgu Frumos.

Asta e realitatea în satele Moldovei, o realitate imposibil de perceput de către useriști, care sunt o adunătură de loaze ajunse la putere, dar și pentru peneliști care umblă doar să se răzbune și să-și pună în funcții publice toate neamurile și amantele galbene.