După antrenorul principal, FC Botoşani a pierdut şi şase jucători de bază. Deocamdată!

Pauza competiţională a adus modificări majore la FC Botoşani, o serie de jucători spunând „pas” oficialilor clubului. După „dezertarea” antrenorului principal Liviu Cobotariu, plecat să antreneze tocmai naţionala de fotbal a Libanului, conducerea se trezeşte de la zi la zi cu câte un jucător lipsă. Astfel, campioana en titre, CFR Cluj, a realizat a treia mutare a verii și l-a transferat pe Andrei Burcă, fostul căpitan al FC Botoşani, jucător care în iarnă a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB. Vizibil decepţionat, finanţatorul Valeriu Iftime (foto) a spus: „A semnat deja cu CFR și a plecat la Cluj. Este cel mai prost transfer pe care l-am făcut vreodată! Mi-e rușine să spun suma. E sub 200.000 de euro! Nu avem nici procente dintr-un viitor transfer. Jucătorul s-a înțeles cu CFR Cluj și după aceea a venit și mi-a zis că trebuie să-i dau drumul, să nu-i stric viitorul. Mi-a zis că trebuie să semnez actele de transfer acum, că altfel nu-l mai ia CFR-ul. Îmi pare rău că-l dau pe Burcă pe o sumă așa mică! Erau discuții și cu echipe din străinătate, dar impresarul a vrut să-l ducă la Cluj. Sunt foarte supărat”. Varianta impresarului jucătorului este exact inversă: întâi și-a dat acordul FC Botoșani și abia apoi s-a discutat cu jucătorul: “Cluburile s-au înțeles, rămâne acum să se înțeleagă și jucătorul la contract cu cei de la CFR Cluj. Trebuie să facă vizita medicală, apoi putem spune că e OK. Când va fi totul finalizat, CFR Cluj va anunța oficial transferul. Probabil înainte de plecarea în cantonamentul din Austria”, a declarat impresarul Florin Vulturar. Fundașul Andrei Burcă a explicat de ce a refuzat FCSB și a ales să semneze cu CFR Cluj: „Așa am simțit, iar ce mi-a spus inima am ales. Merg la campioana României și sunt foarte fericit că cei de acolo m-au dorit. Mai sunt de pus câteva detalii la punct, dar în mare măsură m-am înțeles cu CFR. Nu mi-a fost frică de Steaua și nici de ce au pățit colegii mei acolo. Fiecare își alege drumul în viață așa cum crede, iar eu am decis să merg la CFR Cluj. Cred că am luat decizia cea mai bună și eu cred că e cel mai bine pentru mine în viață. Nu m-a speriat nimeni de la Steaua, așa am considerat eu că e mai bine. Ce au pățit foști colegi de ai mei acolo nu pt să comentez”. În vârstă de 26 de ani, Burcă a fost vândut la un preț de vreo patru ori sub cel de 750.000 de euro, la cât este cotat pe site-urile se specialitate. El se adaugă unei liste impresionante de fotbaliști care au părăsit clubul fără să fie adus cineva în loc cât de cât la același nivel: portarul Martin Fraisl alături de jucătorii Andrei Burcă, Losemi Karaboue, Răzvan Oaidă, Lorand Fulop, Diego Fabbrini, Mihai Roman 2. Şi pentru că „o nenorocire nu vine niciodată singură”, tot săptămâna trecută, Martin Fraisl, portarul austriac de la FC Botoşani a semnat cu SV Sandhausen, formație din Zweite Bundesliga. Goalkeeperul a fost unul dintre remarcații turneului play out, fiind neînvins în ultimele şase partide. Fraisl a ajutat-o pe FC Botoșani să câștige ultimele meciuri fără să primească gol. Cotat la 300.000 de euro, Martin Fraisl a adunat 16 meciuri la FC Botoșani, iar în jumătate dintre ele nu a primit gol. Portarul moldovenilor a primit doar trei goluri în cele 9 meciuri în care a apărat poarta celor de la Botoșani. „Le mulțumim celor de la FC Botoșani pentru înțelegere. Martin s-a simțit excelent acolo, oamenii au înțeles oportunitatea pe care o are cu acest transfer în Germania!”, a declarat Ilie Vîju, impresarul jucătorului austriac. (Gabriel BALAŞA)