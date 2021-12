După 32 de ani de democrație needucații și nebunii vor să facă legea în România

Written by:

Ultima lună din an are o încărcătură aparte pentru mulți români. În urmă cu 32 de ani, într-un decembrie obișnuit a fost dat jos de la putere președintele comunist al României. De Crăciun a fost împușcat. Tot pe atunci, un fost vârf al elitei comuniste spunea că e nevoie de 50 de ani ca românii să înțeleagă democrația. Ce a urmat știu mulți români. Puțini au înțeles însă ce înseamnă democrație, adică să te conduci singur fără să primești ordine de „sus”. Astăzi, după 32 de ani, parcă și mai puțini români înțeleg ce înseamnă democrație, adică guvernarea legii. Tot mai mulți calcă alături de lege pentru că asta înțeleg ei că ar fi democrație. O societate fără reguli, fără legi respectate înseamnă haos. Dacă am pomenit de haos merită adus în atenție așa zisul protest al unui golănaș de cartier ajuns dintr-o întâmplare nefericită în Parlamentul României. S-a trezit acest neica nimeni să conteste măsuri pe care toate țările civilizate ale lumii le respectă. El e mai deștept decât toată lumea!

Revenim la decembrie. Au trecut 32 de ani de când regimul comunist a fost înlăturat de la putere. În fiecare an e bine să ne amintim de cei care au căzut victime evenimentelor din decembrie 1989. Totodată e bine să respingem cu fermitate profitorii. Cel mai important însă este să respectăm legea. De la vlădică până la opincă toți sunt obligați să respecte legea pentru ca România să devină „o țară ca afară”. Din păcate, câteva sute de mii de „străinași”, că restul care lucrează peste hotare sunt educați și respectă legea, au învățat să respecte doar legea din țările unde lucrează, iar când vin în România cred că totul li se cuvine.

Încheiem acest mic articol de opinie reafirmând că legea guvernează în țările dezvoltate ale lumii. Cei care vor să trăiască într-o „țară ca afară” sunt obligați să respecte legea și pe cei din jur. Cine respectă pe cei din jur se respectă pe sine, spune foarte corect o vorbă românească. Așa că la gunoi cu golănașii de cartier și cu golăniile! Dacă vrem să fim respectați e nevoie să respectăm.