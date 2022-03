Drumul strategic pune în valoare un monument de frumusețe și spiritualitate

Written by:

După 2 ani de pandemie urmează un an destul de dificil, spune primarul comunei Poienești din județul Vaslui, Manole Caragață. Chiar și-n condiții mai grele, la Poienești vor fi continuate investițiile începute și vor fi inițiate altele.

În vremuri străvechi, boierii timpurilor și gospodarii locului se implicau cu mic cu mare când era vorba de a construi ceva frumos, ceva deosebit și durabil. Așa se face că Moldova este presărată cu monumente de spiritualitate și frumusețe. În satul Florești, din comuna Poienești este mănăstirea care poartă numele satului sau invers localitatea poartă numele mănăstirii. A fost ctitorită aproape de anul 1600, iar în 1858 este construit Palatul Egumenesc, care devine spital rural în 1881. Asta arată că din cele mai vechi timpuri și până astăzi Biserica s-a ocupat să aducă alinare sufletească oamenilor, dar și trupească acolo unde a fost posibil. Din acest motiv Biserica este inseparabilă de ființa moldoveanului și a poporului român. Monumentul de frumusețe și spiritualitate de la Florești este vizitat de zeci de mii de credincioși, an de an și aduce un plus de spiritualitate pentru întreaga zonă. Mănăstirea este așezată între dealuri, la fel ca și așezările oamenilor ca să fie păzite de cotropitori.

Astăzi, când vorbim de comuna Poienești, vorbim de drumuri asfaltate, de drumul strategic făcut de Consiliul Județean Vaslui, care ușurează mult accesul către satul Florești și mănăstirea cu același nume, vorbim de școli modernizate, vorbim de apă curentă în unele sate ale comunei și de proiect pentru alimentare cu apă în celelalte localități ale comunei și de multe alte investiții publice care s-au derulat aici în ultimii ani. „Eu știu ce am, știu ce vreau și de asta am venit la Primărie, ca să lucrez pentru dezvoltarea comunei împreună cu oamenii. Va fi un an greu. Venim după doi ani de pandemie. Bugetul este cum este și avem foarte multe de făcut. Avem de terminat școala care a ars anul trecut. Aici e o problemă pentru că transportăm în fiecare zi 200 de elevi cu doar două microbuze. Eu sper ca la toamnă să înceapă anul școlar 2022-2023 în școala nouă de la Poienești. Mulțumim pe această cale Consiliului Județean Vaslui, dlui președinte Dumitru Buzatu pentru sprijinul acordat. S-a întâmplat o nenorocire anul trecut cam pe vremea asta, s-a iscat un incendiu la școala gimnazială din Poienești. Consiliul Județean ne-a ajutat și lucrările de reconstrucție sunt în derulare”, spune primarul Manole Caragață.

Mergând pe „naționalul” spre Bacău, modernizat recent pe sectoare, călătorul vede în zare primul sat al comunei Poienești. E vorba de Oprișița. Sat mare, cu oameni gospodari, unde în ultimii ani s-a lucrat intens la modernizare. Nevoile comunității sunt multe și diverse, dar primarul Manole Caragață, alături de echipa pe care a format-o la Primărie, a reușit să așeze pe cursul dezvoltări această comunitate frumoasă a județului Vaslui. Pe stânga și pe dreapta drumului național se văd terenuri lucrate, iar la câteva sute de metri de drumul național încep casele din satul Oprișița. Sunt oameni vrednici aici, dacă ne uităm după case.

Mai departe, mergând pe „naționalul” spre Bacău, călătorul ajunge la intersecția cu drumul strategic, aflat în modernizare, care trece prin Poienești, Dealu Poienești și Florești. Drumul parcurge 11 kilometri prin satele comunei Poienești. Dacă ani la rând totul era mohorât prin satele județului Vaslui, iată că în ultimii ani multe drumuri județene s-au modernizat și se modernizează, punând astfel în valoare frumusețile locului. Cum ajungeau iubitorii de frumos până acum la mănăstirea Florești? Greu. Acum situația este radical schimbată și câștigă tot județul din asta.

Pe lângă lucrările în derulare, cum este investiția de la școala gimnazială din Poienești, administrația locală a inițiat proiecte pentru asfaltarea drumurilor din Frasinu, Oprișița, Florești. Investiția se va face prin programul guvernamental Anghel Saligny. „Ne punem speranțele și-n Programul Național de Redresare și Reziliență pentru continuarea programului de modernizare a comunității. Poieneștiul este asfaltat și avem proiect acum pentru celelalte sate. Avem de reabilitat școala de la Florești și școala veche de la Oprișița. Am reușit să achiziționăm anul trecut un microbuz nou cu 16 locuri pentru transportul elevilor. Căminul cultural de la Florești este în construcție iar pentru căminul cultural de la Poienești este depus proiect”, mai spune primarul Manole Caragață.

Am fost și-n alte vremuri în satele comunei Poienești și era jale. Acum situația este radical schimbată. „Oamenii analizează activitatea mea și a Primăriei în general. Eu ca primar îmi doresc mult mai mult pentru comunitate. Toate investițiile care s-au făcut în ultimii ani sunt pentru oameni”, concluzionează primarul comunei Poienești, din județul Vaslui, Manole Caragață.

Ca peste tot și de aici mulți tineri lucrează în străinătate. Mulți dintre cei care lucrează în străinătate vin și investesc acasă, în comuna natală. Acest aspect menține speranța că satele vasluiene au viitor și se dezvoltă în ritm susținut prin investiții publice și private.