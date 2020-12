Dragi vasluieni,

Written by:

Ne pregătim să întâmpinăm marea Sărbătoare a Nașterii Domnului și noul an 2021.

Este momentul din an când trebuie să fim mai buni, mai toleranți și să ne punem în balanță atât realizările, cât și planurile de viitor.

Crăciunul poate să ne aducă tuturor schimbări numai în bine, pentru că marea sărbătoare ne aminteşte că oriunde am fi ne leagă sacrul legământ al credinţei.

2021 va fi un an în care vom consolida ceea ce am început. În egală măsură va fi un an plin de începuturi trainice pentru viitor, un viitor pe care să îl clădim împreună și tot împreună să ne bucurăm de el.

Vă transmit tuturor un Crăciun fericit, sărbători pline de optimism, încredere și sănătate și un An Nou plin de bucurii!

La mulți ani!

Dumitru Buzatu,

Președintele Consiliului Județean Vaslui