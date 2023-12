Dintr-o comună anchilozată în timp s-a transformat într-o comunitate europeană

By

O comunitate veche de sute de ani încearcă să țină pasul cu vremurile, dar cel mai mare inamic al comunităților locale este chiar statul. La Albești în județul Vaslui s-a intrat în linie dreaptă cu aducțiunea de gaz metan. Totodată, alte investiții publice importante sunt finalizate sau în curs de realizare.

Cu sate așezate pe coline domoale, păzite cu strășnicie dintotdeauna de codri, comuna Albești din județul Vaslui a reușit să facă pași decisivi pe drumul modernizării. Una dintre cele mai importante investiții a intrat în linie dreaptă. E vorba de aducțiunea de gaz metan. Se știe că pădurile patriei au fost decimate de „șmecheri” ai timpurilor moderne. În aceste condiții, gazul metan a devenit cel mai rentabil combustibil pentru gospodării. În ultimii doi-trei ani, primarul Romeo Iftene a făcut nenumărate demersuri pentru a pune în practică proiectul pentru aducțiune de gaz în comuna traversată de europeanul spre Bârlad și spre Huși. Aflată la răscruce de drumuri importante, comuna Albești are nevoi multe ca fiecare comunitate din județul Vaslui și din Moldova. Primarul Iftene a reușit în ultimii ani să obțină finanțare pentru câteva investiții care vor crește gradul de confort în satele comunei. „Sunt oameni care mai spun că nu se termină proiectele, că durează prea mult. E adevărat, dar documentația pe care ești obligat s-o faci și avizele pe care ești obligat să le iei de la foarte multe instituții ale statului durează ani la rând. Ai nevoie de studiu de impact, studiu de coexistență și am dat exemplu doar câteva documente care doar consumă timp și bani din bugetul local. Din acest motiv implementarea proiectelor cu fonduri europene sau guvernamentale durează foarte mult”, spune primarul Roemo Iftene.

Altfel spus, statul este cel mai mare inamic al dezvoltării comunităților locale. Premierul Ciolacu, fostul premier Ciucă, politicieni din PNL, din PSD și mulți alții care încasează lefuri babane ca să lucreze în folosul poporului, că pentru asta au fost aleși, au promis de nenumărate ori că se va reduce documentația la un proiect de investiții, că se lucrează pentru micșorarea birocrației, dar totul e bun și frumos numai la televizor. Acum, că se apropie alegerile locale, parlamentare și prezidențiale, au mai apărut foarte mulți mincinoși care promit iarăși micșorarea birocrației și alte minuni de te întrebi cum de-i mai rabdă pământul! Cum se face că la toate alegerile apar mincinoși care, culmea, mai sunt și votați de unii, e aproape imposibil de spus.

Practic, există multe firme private, apropiate de partidele care au fost de-a lungul timpului la guvernare și care visează să vină la guvernare ca să fure din banii publici, care încasează sume enorme pentru nimic. Ca să venim cu exemple concrete ne ducem la proiectul privind aducțiunea de gaz metan în comuna Albești, dar și la proiectul pentru supraveghere video în comună. S-a întocmit documentația necesară obținerii finanțării pentru aducțiunea de gaz metan. Până s-au aprobat sumele necesare sau cel puțin o parte din finanțarea necesară pentru a începe execuția proiectului a trecut destul timp. Ca să mai dea niște bani la firmele prietene politicienilor de sus, statul vine și spune „refaci documentația pentru că e veche”. Păi, sunt aceiași oameni, satele sunt la fel, de ce ar fi nevoie de altă documentație? De ce ar fi nevoie de studiu de impact pentru o investiție foarte necesară într-o comunitate? De ce ar fi nevoie de un studiu de coexistență pentru investiții foarte așteptate de oameni și ce înseamnă asta? Foarte mulți bani dintr-un buget foarte mic și timp pierdut. De exemplu pentru camere de supraveghere se cere aviz de la Apele Române. Ce treabă au Apele Române cu zece camere de supraveghere? Mâine probabil or să ceară aviz și de la cei care se dau apărătorii drepturilor câinilor fără stăpân sau de la cei care se dau apărători ai drepturilor păsărilor sălbatice ori domestice. Dacă țeava de gaz sau camera de supraveghere deranjează vizual câinii fără stăpân ce facem?

Trecând la o notă serioasă, că problema este foarte serioasă, suntem obligați să spunem că acestea sunt motivele pentru care un proiect de investiții durează câțiva ani până devine realitate.

Canalizare, apă la robinet, dispensar nou la Albești, drumuri asfaltate, acestea sunt alte investiții finalizate ori aflate în diferite stadii de execuție

Alte proiecte aprobate recent vizează apă curentă și canalizare. „Să vedem ce firmă câștigă licitația și cât de repede și bine va lucra. Sunt 200 de milioane lei la apă și 240 milioane la canalizare. Rețeaua va avea aproape 35 de kilometri și include toate satele. Gazul metan va fi în 3 sate inițial, după care vom face extindere. Sunt convins că vom prinde altă finanțare pentru extindere. Acum facem de câți bani au fost aprobați. Am depus proiect pentru 2 kilometri de asfalt care-i împărțit în toate satele. E vorba de un milion de euro pentru asfalt. Am mai făcut un proiect cu platforme de gunoi. Realizarea acestuia ne-ar avantaja pe partea de utilaje. Sunt proiecte în lucru, sunt și altele care vor intra la finanțare, însă revin la ideea că durează prea mult din cauza avizelor și dau dreptate oamenilor care spun că durează mult până se face o investiție”, a concluzionat primarul comunei Albești, Romeo Iftene.

Există, așadar, o mare problemă în România politicienilor care tot spun că reduc birocrația dar acest flagel se dezvoltă. E bine de spus ca să se știe că regulile pentru finanțările europene și guvernamentale, adică acele sute de avize necesare sunt inventate de români, adică de guvernanți pentru a da bani unor firme apropiate.

Trecând peste aceste neajunsuri, care sigur ar fi evitate dacă și guvernul ar dori asta și parlamentarii ar dori asta, observăm că o comunitate cu vechimea comunei Albești, cu oameni gospodari care vor la ei acasă confort normal, se dezvoltă prin grija administrației locale. Aici, la Albești, primarul gestionează bine și problema gunoiului. Ca să elimine unele cheltuieli în plus și problemele pe care le crea mereu compania Financiar Urban, care a fost agreată de asociația care se ocupă de gunoi în județul Vaslui, comuna preferă să lucreze cu altă companie mai mică și să plătească mai puțin, adică să taxeze mai puțin oamenii. „Prețul la gunoi la nivelul asociației este între 7 și 10 lei de persoană. Noi la Albești aplicăm cel mai mic preț, adică 7 lei de persoană lunar”, a mai spus la final primarul Iftene. Iată, așadar, că o comunitate cu o istorie bogată, cu tradiții frumoase, cu oameni gospodari, se dezvoltă bine prin grija administrației locale, în fruntea căreia se află un om care de aproape un sfert de secol lucrează în administrație. După cum am spus mereu, peste ceva timp, fiecare comunitate va fi nevoită să se gospodărească mai mult singură, așa că cine a „prins” trenul dezvoltării are baze solide.