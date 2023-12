Din răzbunarea dintre Buzatu și Farmazon Murgeniul a avut de suferit

Într-o zonă binecuvântată, ani la rând s-a tot mimat dezvoltarea, munca și s-a „mers” pe un principiu dăunător: „las’ că merge și așa”. Acum când s-a schimbat modul de abordare, când s-au lansat multe proiecte de dezvoltare, când e mult mai curat și mai sigur în oraș, apar tot felul de „isteți” care caută nod în papură. Asta este situația de azi în orașul Murgeni din județul Vaslui.

La peste 30 de kilometri de Bârlad, traversat de drumul național spre Galați, într-o zonă dezvoltată cândva, cu bogății naturale, pe care le-a luat cu „hapca” un individ care se numește om de afaceri, unde trăiesc oameni gospodari din cele mai vechi timpuri, orașul Murgeni are astăzi multe investiții publice în lucru, grație administrației locale care chiar are grijă de cetate. Niște indivizi, care vor să ajungă la putere călcând chiar peste cadavre, au iscat minciuni mai mari decât ei pentru a ieși în evidență și a capitaliza electoral. „Totul e politică. Din păcate, prea mulți trăiesc din politică din asta mincinoasă. PNL și AUR au început campania electorală mult prea devreme”, ne spune un om de bun simț din Murgeni după așa zisul protest organizat acolo de niște mincinoși. Ce spune primarul care a schimbat din temelii orașul Murgeni în doar trei ani? „Crede cineva că eu nu vreau să avem un spital modern, cu specialiști și tot ce are nevoie? Eu cunosc toate problemele și am intervenit. Construcția este veche, a fost făcută după regulile de atunci. Am avut interpelări la ministru de două ori, am ridicat această problemă de mai multe ori și am convingerea că vom rezolva problema spitalului. Am făcut proiect prin PNRR pentru un bloc destinat specialiștilor. Dând facilități cred că vor veni specialiști. Ce vreau să spun este că totul e poveste ce afirmă ei, iar motivul e clar și anume anul electoral 2024. Le-am cam <<dat peste mână>> de 3 ani, am schimbat modul de lucru, i-am făcut pe toți mai responsabili, așa că de aici pleacă nemulțumirile, dar sunt false”, spune primarul care a început cele mai multe investiții publice la Murgeni din 1990 și până în prezent. „Eu și mâine las locul liber dacă asta vor oamenii. Am de lucru la firma mea sau și mâine pot să mă urc pe tractor, să muncesc în altă firmă, adică eu nu sunt legat de funcția de primar”, afirmă pe bună dreptate primarul Eduard Cazacu.

Investițiile realizate la Murgeni au oprit lumea în loc

Murgeniul are trotuare, are drumuri mai bune, are școli modernizate și altele în lucru, are curățenie, locuri de joacă pentru copii, dar mult mai importantă este comunicarea cu oamenii. Orice obiectiv făcut pentru oameni trebuie să fie perceput ca atare, să fie înțeles, pentru că altfel nu va fi păstrat și îngrijit. Revenind la spitalul care a fost obiectul așa zisului protest, care, de fapt, a fost organizat cu protestatari plătiți de organizatori (AUR și PNL) în scop electoral, primarul Eduard Cazacu mai spune că acum încearcă să scoată centala pe țiței care-i foarte veche și s-o înlocuiască, după care se vor iniția alte investiții pentru modernizarea și dotarea unității medicale. Alții, în speță pedeliștii vopsiți acum în culorile liberale, au închis multe spitale în țară, iar în județul Vaslui au închis un spital aproape nou în orașul Negrești, polul sărăciei în județ. Acum tot liberalii strigă mincinos împotriva celor care chiar au făcut investiții în comunitate. Cine crede că în trei ani de mandat un primar are posibilitatea să rezolve toate problemele care s-au adunat de 3 decenii? „Am reușit să schimbăm realitatea la Murgeni așa cum am promis. Am inițiat multe proiecte de investiții, după cum se știe și continuăm Avem destul de lucru, iar cei care sunt lipsiți de ocupație și urmăresc să câștige voturi fac circ”, mai spune primarul orașului Murgeni. Apropo de statutul de oraș, astăzi localitatea Murgeni se apropie mult de condițiile de oraș, în timp ce cu ani în urmă nici măcar comună dezvoltată nu era. Problema este și la găsirea surselor de finanțare. Fondurile se dau, de multe ori, grație unor prietenii sau altor metode de „convingere”. La câte proiecte a făcut primarul Cazacu la Murgeni în doar trei ani, celor care „agită apele” astăzi le-ar fi fost necesari zeci de ani. De fapt au fost în frunte ani la rând și paragina începea chiar din centrul orașului.

Unii strigă că se fac piste de biciclete în loc de alte investiții fără să știe realitatea

Din păcate pentru prezent și viitor, tot mai mulți se hrănesc cu minciuni lansate în spațiul public prin intermediul rețelelor de socializare. Trăim vremuri cu cea mai cruntă manipulare. Oricine are posibilitatea să emită minciuni și prostii și să le facă publice. Poporul mințit cu televizorul, cum se spunea până acum, crede cam tot ce postează pe rețelele sociale tot felul de hoți care-și urmăresc doar interesele proprii. La Murgeni, dar și-n multe alte comunități locale au fost inițiate proiecte mai mari care includ modernizare de drumuri, amenajarea de piste de biciclete, modernizare unități de învățământ, construcție bloc pentru specialiști, alături de multe alte obiective. În alte comunități un proiect finanțat prin PNRR are, pe lângă alte investiții, stații de încărcare pentru mașini electrice. Ce e rău în asta? Dacă așa impune finanțatorul cum să se opună beneficiarul? Evident că s-au găsit „deștepți” care să strige că ce nevoie au oamenii de piste de biciclete sau de stații de încărcare? Indivizii care strigă spun doar jumătate de adevăr. Un proiect mare cu finanțare europeană vine cu anumite condiții. Finanțatorul dă bani pentru drum, pentru școală nouă sau alt obiectiv dar pune condiția să se amenajeze și piste de biciclete sau stații de încărcare pentru mașini electrice. Totul ține de finanțator. Beneficiarul este, astfel, obligat să ia tot proiectul cu piste de biciclete sau stații de încărcare pentru a reuși să-și rezolve principala problemă și anume drumurile. Asta e bine să înțeleagă oamenii nicidecum minciunile unor bandiți care țipă că e nevoie doar de drumuri nicidecum de piste de biciclete sau stații de încărcare. Dacă tot sunt atât de isteți, acum în prag de campanie electorală pentru alegeri, cei de la AUR sau de la PNL să aducă ei bani de unde știu și să facă doar drumuri peste tot. Asta e realitatea, oameni buni, dar profitorii au promis mereu și nimic au realizat. Se vede clar la Murgeni cum 3 decenii s-a tot stat, s-au „amețit” banii din bugetul local cu tot felul de paranghelii sau alte „afaceri” care le-au adus „șmecherilor” bani mulți în conturi. Acum când se lucrează cu simț de răspundere se trezesc „revoluționarii” să se opună. Cine se lasă amăgit de mincinoșii care vor să fure din banii publici să-i aleagă și o să vadă, însă e grav pentru întreaga comunitate.

De menționat este că sunt surse de finanțare pe diverse domenii. Dacă sunt bani pentru sală de sport atunci faci sală de sport. Evident că unii or să spună că e nevoie întâi de drumuri sau altceva, dar dacă finanțatorul dă bani pentru sală de sport ai șansa de a face sală de sport sau nimic.

Anul acesta orașul Murgeni a inițiat mai multe proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru construcție grădiniță, bloc pentru specialiști, dotare unități de învățământ, modernizare drumuri și alte investiții necesare. Luna trecută a început implementarea proiectului privind dotarea unităților de învățământ cu tehnică inovativă. Laptopuri și tot ce este necesar pentru dederularea actului de învățământ la cel mai înalt nivel. Tot acest proiect cuprinde dotarea unui laborator multidisciplinar cu materiale didactice, echipamente digitale și mobilier specific. Aproape două milioane de lei înseamnă acest proiect. Când a mai avut Murgeniul atâția bani pentru învățământ? E doar un exemplu care arată că administrația locală condusă foarte bine de primarul Eduard Cazacu chiar este interesată să atragă fonduri pe toate liniile de finanțare existente.

„Am promis și încerc să rezolv problema autobuzului la Cârja. Sunt problemele oamenilor nicidecum ale celor care caută doar voturi. Contestă pista de biciclete. Asta înseamnă trotuare pe care să meargă oamenii care vor avea și loc marcat pe unde se merge cu bicicleta. Ce e rău în asta? Dacă toți banii necesari ar fi într-un sac la primărie atunci ai face în ordinea pe care o crezi tu că e bună. Așa însă când accesezi fonduri ești obligat să respecți condițiile finanțatorului”, mai spune primarul Cazacu.

Comunicarea și implicarea oamenilor în probleme cetății dau roade

Fostul primar țipa și striga la toată lumea, vorbea foarte urât cu angajații și cu oamenii din comunitate, considerând că este un fel de zeu local. A primit ce a meritat din partea oamenilor. Acum „agită apele” că vrea din nou primar. Dacă oamenii te-au trimis la plimbare, apoi mergi și-ți caută de treburile tale. Dacă le ai, evident! Dacă trăiești din leafa de primar apoi ce să cauți acolo? O comunitate se dezvoltă dacă are în frunte un om care a realizat ceva în viața lui, care-i stăpân pe el, nicidecum unul care fuge după funcție ca să trăiască bine.

Atât în plan investițional, dar mai ales în planul comunicării și implicării oamenilor din comunitate în problemele cetății lucrurile s-au mișcat foarte bine în ultimii trei ani, pentru că primarul Eduard Cazacu știe să lucreze cu oamenii. Are vechime în lucrul cu oamenii, iar în plan personal este recunoscut ca specialist și bun manager.

Atât de bine au lucrat în folosul comunității foștii primari încât și școala din Murgeni era înconjurată de boscheți. Acum are trotuare, are curte amenajată și arată ca o instituție publică bine administrată. Acesta e alt exemplu că lucrurile s-au schimbat mult în bine la Murgeni, orașul care era considerat acum câțiva ani cel mai amărât din județ.

Că veni vorba de satul Cârja, o localitate cu oameni gospodari, e bine de menționat că „afaceristul” care a ținut prima pagină a ziarelor în ultima perioadă a pus mâna pe iazurile de acolo, care aduceau oamenilor locului venituri din timpuri străvechi. Acum iazurile sunt „domeniul” lui Farmazon, iar oamenii locului au rămas mai săraci din această cauză. Dacă acest individ ar fi fost interesat de soarta comunității în care scoate profit serios ar fi modernizat infrastructura până acolo. El însă este interesat doar de înmulțirea averii. Tot pe acest considerent a fost călcat cu mașina un cioban sau un alt cetățean pe drumul european Crasna-Bârlad.

Revenind la situația orașului Murgeni din punctul de vedere al administrației locale, e bine de menționat că finalizarea tuturor proiectelor aflate în lucru va ridica mult gradul de confort și satisfacție în comunitate. Meritul este clar al primarului Eduard Cazacu. Cine vrea să se întoarcă la noroi să creadă minciunile celor de la AUR sau ale liberalilor. Apropo de asta, ca-n multe alte locuri, AUR adună toți frustrații din Murgeni și dintre aceștia pune candidați. Simion este interesat doar de câștigurile sale că-n rest e minciună. Mergând astăzi prin Murgeni și localitățile care aparțin de oraș am văzut oameni mai veseli la chip pentru că au asfalt la ei în bătătură, au utilități, adică au alte condiții de trai. Doar o administrație locală implicată, așa cum este administrația locală condusă de primarul Eduard Cazacu, are soluții pentru problemele complicate de la Murgeni. Restul e minciună, poveste, campanie electorală sau cum vreți să-i spuneți.