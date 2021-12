Dezvoltarea comunităților locale depinde cel mai mult de iscusința aleșilor locali

Unele comunități locale au făcut și-n pandemie investiții de milioane euro, în timp ce alte comunități se „tem să treacă strada fără bani”. Dacă unii primari se plâng că au terminat și banii de salarii, alții coordonează investiții necesare cu bani de la bugetul local sau prin programele guvernului ori cu fonduri europene.

La Bălțați, în județul Iași, în an de criză s-au finalizat proiecte cu fonduri europene de aproape două milioane euro și investiții cu bani de la bugetul local de circa 3 milioane lei.

La Vaslui se lucrează în mai multe cartiere ale orașului. Fostul sat Brodoc, acum cartier al orașului Vaslui sau cartierul nou Delea se află în plin proces de modernizare. An de an administrația locală investește în modernizarea cartierelor Vasluiului și astăzi orașul a ajuns la un nivel de confort comparabil cu localități similare din Occident.

La polul opus există comune care se plâng că au terminat și banii de salarii. Primarul de la Vetrișoaia, județul Vaslui, spune că se teme să treacă strada fără bani. Chiar dacă e liberal se pare că șefii de „sus” l-au cam uitat.

Bine au spus înaintașii că omul sfințește locul. Aruncând o privire prin câteva comunități locale din Moldova, după încă un an cu crize de toate felurile, se observă că unii aleși locali se descurcă bine, continuă programele de modernizare în comunitățile care i-au ales în frunte, în timp ce alții se cam plâng că au rămas fără bani și 2021 a fost un an „mort” pentru investiții. Ca de obicei, adevărul este undeva la mijloc.

„Avem investiții, în an de criză, din bugetul local de circa 3 milioane de lei. Am achiziționat un buldoexcavator nou, s-a lucrat la trotuare, iar baza sportivă a fost licitată. Cu fonduri europene am lucrat la modernizarea drumurilor. De asemenea, modernizarea căminului cultural de la Bălțați s-a făcut tot cu fonduri europene. Investiția s-a ridicat la circa 600.000 euro. Asta e realitatea la Bălțați în an de criză”, spune primarul Vasile Aștefanei de la Bălțați.

Comuna traversată de drumul european Iași-Târgu Frumos se înnoiește în fiecare an cu câte ceva. Eforturile inginerului Aștefanei sunt mari dar și merită dacă oamenii sunt mulțumiți. Cerințele gospodarilor din Bălțați sunt mari și administrația locală răspunde pe măsură. „Există și satisfacții. Dacă ar lipsi satisfacțiile atunci la ce bun să muncești? Am și contestatari, dar cei mai mulți oameni sunt mulțumiți de reușitele administrației locale”, mai spune primarul Aștefanei. Am urmărit evoluția comunei Bălțați și periodic am ilustrat eforturile administrației locale pentru reușita unor investiții deosebit de importante. Aici s-a lucrat și cu voluntari pentru modernizarea școlilor din satele comunei. Treptat au fost abordate principalele nevoi ale comunității și astăzi întreaga zonă e în plină dezvoltare. Primarul Aștefanei îndrăgește tradițiile, moștenirea culturală și spirituală și s-a implicat mereu pentru sprijinirea talentelor locale. Cântecul, dansul și portul popular sunt prezente aici completând tabloul unei comunități tradițional-moderne.

Astăzi comuna Bălțați se prezintă vizitatorului ca o comunitate dezvoltată, europeană. Centrul civic este modernizat, iar peste drum, Căminul Cultural se prezintă în straie noi. Important este că gospodarii comunei Bălțați apreciază eforturile primarului Aștefanei și sunt permanent alături de domnia sa. Asta înseamnă implicare din partea primarului și pasiune pentru lucrul bine făcut.

Vasluiul se compară cu localități similare din Occident

An de an administrația locală vasluiană reușește să atragă fonduri pentru modernizarea orașului. După o strategie bine definită primarul Pavăl a reușit să aducă orașul în fruntea comunităților moderne. Cine trece acum prin cartierele orașului, fie că vorbim de case ori de blocuri, merge pe străzi modernizate recent, vede parcări amenajate și trotuare, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, unități sociale pentru tineri și vârstnici, adică vede condiții moderne de trai.

Anul acesta s-a lucrat mult și în cadrul proiectului de modernizare și extindere rețele de apă și canalizare. Pe străzile pe unde s-au finalizat lucrările la rețelele de apă și canalizare se intervine la asfaltare și amenajare trotuare, acolo unde lipseau. Fostul sat Brodoc va fi în curând un cartier modern al orașului Vaslui.

Apoi, unele dintre fostele centrale termice sunt acum așezăminte sociale. Grație investițiilor publice din ultimii ani, orașul se dezvoltă și s-a aglomerat.

De asemenea, cartierul nou de case Delea se află în proces de modernizare. Au fost realizate rețelele de apă și canalizare, iar apoi s-a trecut la modernizarea străzilor. Chiar și în condiții mai dificile impuse de pandemie la Vaslui se lucrează. Nevoia de investiții este mare pentru că și orașul s-a mărit. Administrația orașului a răspuns dorinței cetățenilor și mărește intravilanul localității, după care toate zonele intră în proces de modernizare.

Cum arăta Vasluiul acum 10 ani? Câți mai știu?

Cu toate piedicile întâlnite, inginerul constructor Vasile Pavăl, a reușit să așeze Vasluiul pe harta localităților moderne.

Primarul de la Vetrișoaia spune că nu are bani să treacă strada

Ambițiosul primar al comunei Vetrișoaia, Cornel Stângă, era mai optimist cândva, dar la final de an se declară total nemulțumt spunând în glumă că n-are bani să treacă strada. „La Vetrișoaia s-a blocat totul. N-avem bani să trecem strada. Pe Anghel Saligny nu se știe nimic, pe Compania Națională de Investiții la fel, adică suntem cam zero, pentru că toate proiectele înaintate sunt în analiză”, spun Cornel Stângă.