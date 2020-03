Dezvoltarea comunei Oltenești stă în proiectele de investiții inițiate de primarul Constantin Galeru

Dintr-o comună lăsată în uitare peste două decenii și jumătate, primarul Constantin Galeru de la Oltenești a reușit să facă o comunitate cu perspective clare de dezvoltare în următorii ani. Continuarea investițiilor publice aici, într-o zonă pusă în valoare și de comuniști, dar lăsată în părăsire mai mult de două decenii, este o condiție de supraviețuire, dacă vreți.

Pe drumul european Crasna-Albița sunt întinse de o parte și de alta frumoasele sate ale comunei Oltenești. Zona are de toate. Are pământ arabil de calitate, are păduri, are teren bun pentru vii și livezi. Are oameni vrednici care luptă zi de zi pentru creșterea confortului în bătătura proprie. Până acum vreo câțiva ani totul era la fel în fiecare zi, monotonia și lipsa unei viziuni clare de dezvoltare îngropaseră aceste meleaguri frumoase. A fost nevoie de o schimbare din temelii pentru ca această comunitate să spere la condiții normale de trai. Ce înseamnă să fii primar? „O deschidere către nou și eforturi deosebite pentru a da un alt curs dezvoltării comunității care te-a ales în frunte. Bugetul este mai mic anul acesta decât anul trecut, dar continuăm investițiile începute și lansăm altele noi. Aici e mult de lucru pentru că mulți ani au lipsit investițiile publice. Rezultatele sunt ale comunității. Eu am venit la primărie ca să fac împreună cu oamenii ceva bun în comună. Eu am venit aici pentru a schimba în bine comuna. Posibilități există însă e nevoie de eforturi în echipă”, spune un gospodar de frunte al comunei Oltenești. Evident că patru ani e mult prea puțin, așa cum spuneam și cu altă ocazie, pentru a reuși să duci la final investiții publice importante într-o comună. De la inițierea unui proiect de asfaltare drumuri, de exemplu, și până la realizarea lui efectivă trec și 2-3 ani. Se caută surse de finanțare, se identifică anumite oportunități, apoi se fac documentații peste documentații, după care se trimit multe dosare spre analiză și eventuală aprobare. Plimbatul hârtiilor durează și doi ani. Dacă ne uităm în urmă, la începutul anului 2017 s-a vorbit despre Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), finanțat cu fonduri de la bugetul de stat și a devenit aplicabil abia prin 2018-2019. Cele mai multe investiții în comunele mici s-au făcut prin PNDL. Dacă vorbim de fonduri europene, aici drumul e chiar și mai lung, însă au interzis comunele mici și medii. Asta e realitatea și-n aceste condiții, patru ani, dacă vorbim de un primar la primul mandat, trec doar cu documentații. Primarul Constantin Galeru a reușit, chiar și la primul mandat, să dea drumul unor investiții la școlile din comună și la utilități în unele sate. A mai reușit să inventarieze averea comunei și a identificat și o suprafață de pădure, deloc de neglijat.

Soluția dezvoltării unei comunități, așa cum este Olteneștiul, stă în continuitate. Sunt în lucru acum câteva proiecte importante și toate sunt inițiate de primarul Constantin Galeru, care a preluat o situație grea la Oltenești. Prin vara lui 2016 și primăria stătea fără porți, chiar dacă are sediu nou. Probleme sunt multe, dar numai continuitatea la conducerea comunei dă rezultatele așteptate de oameni. Avem destule exemple de comune care s-au dezvoltat în ritm susținut dacă au fost administrate 8-12 ani cel puțin de un primar și o echipă cu inițiativă.Din 2016 până acum, primăria din Oltenești a reușit să cumpere utilaje pentru întreținerea drumurilor.

Acum se intervine prompt pe drumurile din comună, mult mai ieftin, decât dacă s-ar fi apelat la o firmă de construcții și chiar dacă bugetul e mic tot se fac lucrările necesare, în așa fel încât oamenii să aibă drumuri mai accesibile. E ușor de vorbit în comune unde sunt și drumuri de asfalt, unde an de an s-a lucrat pentru modernizare, însă la Oltenești abia dacă găsești piatră pe drumurile de interes local, pentru că așa au vrut cei care au administrat comuna până în 2016. Se vorbește și de asfalt pe drumurile comunale și sătești. Din păcate, anul acesta bugetul e mai sărac, dar primarul Galeru spune că va identifica soluțiile necesare. O schimbare de optică, prin alegerea din greșeală a altucuiva în fruntea comunei Oltenești, acum când au fost demarate lucrări importante ar fi o catastrofă pentru gospodarii acestei comunități. Urna alege însă și cred că este interesantă modalitatea de abordare a primarului Galeru cu privire la acest subiect: „Eu nu țin de scaun. Eu am activitățile mele și am venit aici pentru comună. Ce să cer eu în afară de respect dacă reușesc să schimb în bine situația întregii zone? Sunt interesat să dezvolt comuna și sunt câteva proiecte pe care le avem în lucru. Dacă oamenii vor dori altceva este opțiunea lor”, a spus tranșant primarul Constantin Galeru. (B. A.)