Despre cum se îmbină tradițiile cu nevoia de modernizare într-o comună mică de oameni gospodari și ambițioși

La o aruncătură de băț de drumul european spre București, comuna Pogonești din județul Vaslui, este un model de dezvoltare, dar și un tablou al extraordinarelor tradiții moștenite din moși strămoși. Cântul și dansul popular, portul specific zonei sunt bogății puse în valoare la Pogonești de grupul Răzeșii format din vârstnici și tineri deopotrivă.

La nivel regional și național este o atmosferă profund viciată, scandalurile iscate de dragul voturilor sau știrile alarmiste ori înjurăturile de maidan încearcă să împrăștie deasupra frumoasei regiuni Moldova și deasupra României în general, multă, prea multă energie negativă.

Pe plan local se respiră alt aer. Sunt comunități locale care parcă ar fi din altă țară. Aici se lucrează mereu pentru dezvoltare, se pun în valoare oportunitățile și bogățiile materiale și spirituale din acele zone. O vizită într-o comună mică locuită din cele mai vechi timpuri de oameni vrednici e ca o plimbare printr-o galerie de artă. La vreo 2 kilometri de drumul național care duce la București și la Galați, pe coline și pe terenuri întinse sunt satele comunei Pogonești. Cândva zona era bine „văzută” pentru că aici sunt terenuri bogate, dar și oameni vrednici. „Sunt câteva familii de legumicultori care dau mai departe ocupația din tată-n fiu. Este o zonă care se pretează legumiculturii și gospodarii de la noi pun în valoare acest potențial. E adevărat că astăzi sunt mulți tineri plecați la muncă în străinătate, dar la fel de mulți investesc aici ce câștigă în străinătate. E mult de lucru pentru a rezolva nevoile oamenilor de aici, dar avem voință și găsim cele mai bune soluții pentru modernizarea comunității. Totodată suntem foarte interesați și de tradiții. Printr-un proiect cu fonduri europene am cumpărat costume populare și tot ce era nevoie la căminul cultural. Ne mândrim cu ansamblul Răzeșii Pogonești care duce numele comunei și frumusețea portului și a jocului din zonă peste tot în țară. Avem oameni iubitori de tradiții și frumuseți pe care le punem în valoare”, spune tânărul și ambițiosul primar al comunei Pogonești Mihai Apostu.

E la prima „încercare” în funcția de primar și a lucrat în mediul privat până acum, dar are putere de muncă și voință de a reuși încât convinge pe oricine are bucuria de a vorbi cu domnia sa chiar și pentru puțin timp.

Anul trecut a fost un an de foc. Pe lângă investițiile mari, cum ar fi aducțiunea de apă, canalizarea ori modernizarea drumurilor în funcție de sursele de finanțare găsite, s-a lucrat mult la problema gestionării gunoiului, s-au amenajat punți pietonale și multe alte treburi mai mici dar foarte necesare în comunitate au fost duse la îndeplinire.

Mergând pe drumul județean care duce în comună și mai departe spre Ivești abia dacă se termină casele din Tutova, sat înșirat la drumul național și începe comuna Pogonești. ~n centrul satului este primăria, școala, dar și un muzeu al satului. E bijuteria comunei. O casă amenajată în stil tradițional arată cum trăiau în armonie strămoșii. E o inițiativă care ține trează dragostea pentru averea moștenită din moși strămoși. Cu mândrie mi-au fost prezentate costumele populare achiziționate recent și care arată frumusețea portului. Au fost făcute după cele care erau folosite de gospodarii locului când mergeau la hora din sat ori la biserică. Motivul floral de pe haine este specific zonei. După cum spuneam și cu altă ocazie, tradițiile reprezintă bogăția spirituală a Moldovei și merită pusă în valoare. Când alții, mulți, sate întregi din Moldova privesc cu jind la cei care au știut să-și pună în valoare moștenirea tradițională, la Pogonești chiar s-a lucrat și se lucrează la susținerea spiritului tradițional. Făcând o comparație, multe zone din Ardeal, de exemplu, sunt mult mai amărâte decât satele moldovenești dar știu să promoveze „două bețe în cruce” pe post de moștenire tradițională. Impresionant este faptul că o comună de pe Colinele Tutovei își ține la mare cinste valorile tradițional-culturale, identitatea comunității și intră în competiție cu zone mult mai promovate. Totodată, administrația locală inițiază investiții publice pentru modernizarea comunității într-o strânsă legătură cu nevoile oamenilor. „Dăm pubele pentru gunoi la fiecare gospodărie și se va colecta gunoiul din poartă în poartă. Totodată, începem să colectăm selectiv. Am vorbit cu oamenii și au înțeles că gunoi mai mult înseamnă costuri mai mari. Ce înseamnă gunoi mai mult? Gunoiul de grajd se duce pe tarla, iar la pubelă, selectiv, se adună plasticul, sticla și metalul. Aici vrem să ajungem”, mai spune primarul Mihai Apostu.

Comuna are acum și sistem de supraveghere, internet gratuit, iar siguranța cetățenilor a crescut. Investiția este din bugetul local. Tot din bugetul local se lucrează la intabularea drumurilor ca să intre la modernizare.

Gazul metan e la doar 2 kilometri de Pogonești și va fi adus în comună iar modernizarea drumurilor sătești intră în linie dreaptă

Un proiect important pentru comunitate este aducțiunea de gaz metan. Conducta este la 2 kilometri de Pogonești. Gazul metan este necesar în mai toate comunitățile locale din România pentru că pădurile s-au rărit serios, iar lemnul este scump. E scump și gazul dar și așa este de preferat lemnului. „Lucrăm la un proiect cu gazul. E la 2 kilometri de noi. Vom face lucrarea cu bani de la bugetul local că e imposibil altfel.

Anul trecut s-a lucrat și la rețeaua de apă, am făcut un puț nou, un bazin pentru că vara era o problemă cu apa în comună. Urmează să punem stație de clorinare la fiecare bazin. De asemenea, avem în vedere înființarea unui serviciu care să gestioneze sistemele de apă și canalizare. Oamenii se racordează la rețele și investițiile sunt benefice. Avem apoi proiecte pentru modernizarea drumurilor sătești. Sunt vreo 30 de kilometri. Sunt 3 drumuri comunale fără asfalt. Este de lucru. Noi intervenim dar e greu să le întreții doar cu piatră pentru că la ploi piatra se duce. Satele sunt așezate și pe deal și pe vale. Avem proiecte pe mai multe linii de finanțare. Am achiziționat și o foreză pentru subtraversări, ca să lucrăm fără să afectăm drumurile. Apoi, tot anul trecut am făcut mai multe punți pietonale peste râul Tutova, am reabilitat o cișmea și mai avem două de făcut. Avem tractor, buldoexcavator, vidanjă, tot pentru a reuși să ne gospodărim cât mai bine. Anul acesta vreau să mai facem un teren de sport pentru copii. De asemenea, mai avem un proiect pentru sală de sport. Este depus la Compania Națională de Investiții.

Anul trecut a fost un an plin, cu lucrări mai mici sau mai mari, la fel de importante, dar și cu evenimente spirituale. A fost sfințită biserica de la Polocin. De asemenea, având utilaje la primărie, s-a lucrat și la șanțuri, pentru că sunt probleme la cei care stau pe vale”, a mai spus primarul comunei Pogonești.

Cât am stat pe la primărie am văzut că primarul și-a făcut o echipă de succes și astfel reușește să rezolve nevoile comunității. Cât privește bugetul de anul acesta, primarul Apostu spune că va reuși să facă ceea ce și-a propus.

Așadar, aici pe colinele Tutovei se conturează o comunitate tradițional-modernă și tocmai în aceste argumente constă dezvolarea armonioasă a satelor moldovenești. Gospodarii vor condiții de trai bune la ei în bătătură și respectă cu sfințenie tradițiile.

Spuneam anterior că legumicultura este ocupație de tradiție în comuna Pogonești. Cei de pe vale fac legumicultură și în special pe lângă râul Tutova că au apă. Programul de stimulare a legumiculturii a dat curaj și tinerilor să se orienteze apre această ocupație. Fără un sprijin este greu pentru că și piața de desfacere e o problemă pentru micii producători. De menționat este că administrația locală e alături de micii fermieri.

La Pogonești se lucrează pe principii sănătoase moștenite din moși strămoși. Aici viața curge altfel, mai aproape de realitate, în raport cu „zgomotul” aprins de la centru, unde se vorbește mult și se face mai puțin.