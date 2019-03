Deranj mare la FC Botoşani

Şi nici nu se putea altfel după ratarea play off-ului unde, ca o părere personală, FC Botoşani nu avea ce să caute. Cei de la echipă să le spună „sărut mâna” lui Hagi&CO că au încasat doar un 1-0 în acel meci considerat de unii „cu valoare istorică”. Am mai spus-o: dacă scorul final la meciul cu Viitorul era 5-0 pentru constănţeni, nu trebuia să se mire nimeni. Pentru că după aia, în play off, viitorimea regelui Hagi a măturat pe jos cu fecesebienii lui Jiji. Valoare domnilor, nu glumă! Şi pentru că la români o nenorocire nu vine niciodată singură a parvenit acel uluitor FC Botoşani – Concordia Chiajna 0-0 din prima etapă a turneului săracilor… cu duhul, adică play out. Iar, tot mai nesigur pe el, antrenorul Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat după nulitatea de meci cu ilfovenii că nu au nicio scuză pentru acest rezultat: „Au mai rămas 13 etape. Suporterii noștri minunați sunt supărați și este normal să fie așa. Noi nu avem nicio scuză. Trebuie să muncim mai mult la antrenament, suntem aceeași echipă care ne-am bătut pentru locul șase și nu văd de ce s-ar putea instaura o panică. Distanța dintre noi și locul de baraj este mică. Trebuie neapărat să ieșim din această situație. Aș putea să găsesc o scuză, că nu a trecut peste momentul ratării play-off-ului dar nu vreau să fac acest lucru. Am discutat cu jucătorii să nu ne mai gândim la ce a fost. Din păcate, nu am reușit să câștigăm”. Mai degajat, că doar e pe banii lui!, pare a fi finanţatorul Valeriu Iftime care, pe la conferinţele de presă, îşi povesteşte trăirile cu suporteri. Mai ales după eşecurile şi semieşecurile echipei botoşănene: „Când cineva te enervează, îi faci în ciudă. Da, să ia bătaie cu 3-0. Vine câte unul, se uită în ochii mei și parcă mă mănâncă. Și îi trece. Unul nu știa și urla: Iftimeeee! Dumnezăule … Am luat bătaie! Zic da. Și nu-ți pare rău? Zic: Ba da. Și mie. Și a plecat. S-a calmat. El nu știa ce să facă, să mă strângă de gât, să mă dea cu capul de masă. Ce să fac eu? Eram la fel de supărat ca el”. Aceste rânduri au apărut după meciul FC Voluntari – FC Botoşani, etapa a doua din play out, disputat în seara de luni 18 martie, după închiderea ediţiei ziarului. Drept pentru care, ca un pronostic: titlul articolului va fi valabil şi după partida cu sudiştii… Iar în etapa a treia de play out FC Botoşani va juca duminică 31 martie, de la ora 17.30, la Dunărea Călăraşi urmând ca în etapa a patra echipa botoşăneană să joace tot în deplasare, de această dată sâmbătă 6 aprilie de la ora 17.00, la AFC Hermannstadt. (Gabriel BALAŞA)