Leave a Comment

Leberalii lui Deputatul Repetent de Vaslui au dat un tun de zile mari. Au vândut o termocentrală cu circa 100 milioane de euro după ce tot ei, adică leberalii, conduși pe atunci de șprițangiul Oli, au dat de la stat peste 150 de milioane euro ca s-o modernizeze. În loc să bată câmpii, să mintă ordinar că el face parcări la Vaslui și să ceară parcări cu plată la Vaslui, ca să-și ia el șpaga de rigoare, mai bine ar spune celor care l-au ales în Parlament ce părere are de jaful făcut acum de leberali. Să afle vasluienii și moldovenii că el, Deputatul Repetent, luptă pentru interesele oamenilor și nicidecum doar pentru îmbogățirea proprie prin șpăgi grase. Acum tace însă. A uitat că a fost cocoțat și secretar de stat, iar acum e ales al giudețului sarac. Cum să fie alungată sărăcia din România dacă leberalii fură tot? Dacă statul a dat peste 150 milioane de euro ca să modernizeze centrala Mintia acum de ce s-o dea cu aproape 100 de milioane de euro altuia? Cât a fost șpaga băi Deputatul Repetent? La treaba cu plata parcărilor în Vaslui avea stuchit la furcă, dar acum și-a înghițit limba. Cine-l mai crede și pe acest maimuțoi e foarte greu de spus. În primul rând un deputat are deloc treabă cu administrarea unei localități pentru că există autonomie locală prin lege. Pe cine crede acest drogangiu semianalfabet că prostește? Suntem cu ochii pe el.