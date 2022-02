Deleștii de astăzi, o zonă cu potențial care se dezvoltă armonios

Cu terenuri agricole lucrate bine, cu investiții publice de mare importanță pentru dezvoltarea întregii zone, dar mai ales cu calmul și încrederea specifice moldoveanului, comuna Delești din județul Vaslui devine un exemplu de urmat în județ și-n toată regiunea Moldova.

Arătam recent că drumul județean spre Delești-Oșești a fost modernizat și astfel zona a devenit mult mai accesibilă și are o perspectivă clară de dezvoltare. Toată zona e mult mai vizibilă acum. Totodată, fiecare comunitate crește dacă și-a pus în frunte un gospodar vrednic. Fiind o zonă cu terenuri rodnice și cu oameni vrednici, călătorul care calcă azi pragul comunei Delești vede că aici se depun eforturi pentru creșterea nivelului de confort. Ajungând în centrul satului Delești se vede că există interes pentru o dezvoltare armonioasă. Fără surle și trâmbițe, aici s-a lucrat mult în ultimii ani pentru pentru modernizarea drumurilor și la alte proiecte de importanță. De menționat este și faptul că aici a fost o predare de ștafetă și nicidecum circ electoral ca-n multe alte comunități locale. Învățătorul Ilieș, cel care a condus pe drumul cărții multe generații de copii, după care a condus bine comuna vreo 3 mandate, a hotărât să renunțe la fotoliul de primar fiind la o vârstă respectabilă și pentru că a considerat că cineva mai tânăr are mai multă putere de muncă. Este un exemplu de vrednicie. „Fostul primar a insistat mult pe reabilitarea drumurilor. S-a lucrat bine. Am preluat problemele care sunt și facem proiecte pentru investiții importante. Apa și canalizarea sunt în proiectul pe Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM). Facem parte din Zona Metropolitană. Apoi avem drumuri comunale de asfaltat. Am proiecte pe 5,8 kilometri de drumuri. Încercăm și cu clădirea din centrul comunei. Este centru administrativ-cultural. Aici mai avem nevoie de circa 5 milioane de lei. Clădirea este construită de mai bine de 10 ani. Vom reuși sunt convins. Am inițiat un proiect pentru bază sportivă și parc la Delești. Se vorbește mult la centru de investiții. Se spune că sunt bani. Sunt convins că vom reuși să materializăm investițiile necesare comunității”, spune ambițiosul primar Daniel Dobranici.

Mergând prin satele comunei se vede că totul este în mișcare. Drumul spre Hâsova este asfaltat însă nu tot. E o problemă veche legată de accesul sătenilor din Hârsova la drumul național Bacău-Vaslui. E distanța mai mică de la Hârsova la drumul național și oamenii preferă să meargă pe acolo până la Vaslui. Problema este că acel drum județean, pe o porțiune, are nevoie de lucrări de modernizare pentru ca accesul să fie ușor. „E vorba de o jumătate de comună care-i mai aproape de drumul național și are nevoie de acel drum județean. Eu cred că se va rezolva problema. Mai avem în vedere drumul comunal Albești-Mănăstirea și Mănăstirea-Hârsova. Am demarat procedurile pentru bază sportivă și parcuri. Sunt mai multe proiecte lansate, vom vedea sursele de finanțare și trecem la treabă. Sunt convins că vom reuși cu toate proiectele importante”, mai spune primarul comunei Delești.

Apă curentă, canalizare, drumuri, instituții de învățământ, aducțiune de gaz metan, acestea sunt condițiile unei dezvoltări durabile

Cum pădurile se răresc peste tot, iar lemnul de foc este destul de scump, multe comunități locale își îndreaptă atenția către gazul metan. S-au întocmit multe proiecte, iar acum se caută surse de finanțare. La nivelul Guvernului se cunoaște problema și se vorbește tot mai des de găsirea surselor de finanțare pentru a realiza aceste investiții mai mult decât necesare gospodarilor de la sate și de la orașe. Comuna Delești este relativ aproape de Vaslui, face parte din Zona Metropolitană, iar aducțiunea de gaz metan este o necesitate. Rămâne de văzut dacă și Guvernul reușește să gândească pentru dezvoltarea comunităților locale. La Delești alimentarea cu apă și canalizarea se vor face în cadrul unui proiect pe POIM așa cum precizam anterior. Administrația locală a inițiat demersuri pentru aducțiune de gaz metan. „Va veni și gazul metan, cred că se vor găsi variante de finanțare, mai ales că facem parte din Zona Metropolitană. În decembrie 2020 am primit bani la calamități și în primăvara anului trecut am pus piatră pe toate drumurile. Totodată, avem proiecte pentru asfaltarea mai multor drumuri. Avem proiecte pe 5,8 kilometri, drumuri comunale și străzi în localități. Avem străzile spre dispensar și biserică la Delești, la Mănăstirea spre Corlate, iar la Hârsova sunt prinse patru străzi. Lucrăm la un proiect pentru modernizarea iluminatului public. Mai avem un proiect prin Compania Națională de Investiții pentru 2,5 kilometri de asfalt. Un proiect foarte important pentru viitorul comunității se referă la acordarea de locuri de case pentru tineri. Terenul este identificat, e parcelat și așteptăm avizele necesare. Apoi loturile vor fi atribuite tinerilor. Sunt solicitări și venim în sprijinul tinerilor. Acesta e rolul nostru. Am avut proiecte și prin Programul Naținal de Dezvoltare Locală, au mers, acum așteptăm să vedem ce va fi în continuare”, a concluzionat primarul Daniel Dobranici.

După o ninsoare blândă, soarele strălucea pe cerul zilei de iarnă, iar satele parcă erau mai frumoase pudrate cu omăt. În toate satele comunei am văzut stații de autobuz frumos amenajate, cu coșuri de gunoi, adică o priveliște care arată mâna de gospodar aflată în fruntea comunității. Acesta este viitorul satelor moldovenești. Necunoscătorii, adică cei care s-au învățat doar să critice tot ce văd, crezând că le știu pe toate, vor spune că e ceva normal în 2022. O fărâmă de dreptate e posibil să aibă, dar în condițiile în care mai sunt drumuri de pământ și gospodării fără curent electric, pentru că cei aleși în frunte doar vorbesc și critică pe facebook, implicarea administrației locale de la Delești chiar este de apreciat.

Multe proiecte, mai spune primarul Dobranici, sunt inițiate, dar de la începerea unui proiect și până la materializarea acestuia trece destul timp deoarece acesta e ritmul în România. Revenind și privind în ansamblu comunitatea situată aproape de orașul reședință de județ e bine de spus că aici se conturează o comună tradițional-modernă grație proiectelor de dezvoltare gândite și aplicate de administrația locală. Abia când majoritatea comunităților din Moldova se vor dezvolta în acest ritm, abia atunci va fi posibil de vorbit despre o dezvoltare a întregii regiuni.