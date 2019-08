De la Botoşani, grecul Soiledis a acceptat „darurile” FCSB

Written by:

Săptămâna trecută, FC Botoşani a mai pierdut un jucător important, după Diego Fabbrini, Andrei Burcă, Mihai Roman 2 sau portarul austriac Martin Fraisl. Astfel, în urma unor tratative mai vechi, grecul Aristeidis Soiledis a ajuns la un acord cu șefii celor de la FCSB. Echipa roș-albastră a plătit în schimbul grecului suma de 75.000 de euro iar Soiledis a semnat pe doi ani cu clubul bucureştean. În primul an va încasa 9.000 de euro, iar în al doilea, 12.000. „Sunt foarte fericit pentru că am semnat cu cel mai mare club din România și vreau să răsplătesc încrederea primită. Vreau să arăt conducerii că a făcut alegerea potrivită și merit să fiu aici. Este un pas foarte important în cariera mea și, cu siguranță, o rampă de lansare spre echipa națională a Greciei”, a spus Soiledis. Menţionăm căAristeidis Soiledis s-a născut la 8 februarie 1991, în Thiva (Grecia) și a început fotbalul la AO Thiva. Între 2009 și 2011 a aparținut de Olympiacos FC, club care l-a trimis, sub formă de împrumut, la OFI Creta și APO Levadiakos, pentru ca, în vara lui 2011, să semneze cu Doxa Dramas, unde a petrecut doi ani. Au urmat transferuri la Niki Volou, AEK Atena, Omonia Nicosia și AOK Kerkyra, pentru ca, în vara lui 2018, să ajungă la FC Botoșani, club pentru care a evoluat în 24 de meciuri. (G.B.)