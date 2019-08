Written by:

Dansează pentru sănătatea ta, trăiește-ți pasiunea inimii, este un proiect european coordonat de Asociația Clubul Sportiv “Kasta Morrely Star” Iași și are drept scop creșterea participării la activități sportive prin dans, ca soluție practică pentru prevenirea problemelor de sănătate și sporirea performanțelor sportive. Proiectul este cofinanțat prin Programul Erasmus+ Sport al Uniunii Europene.

Pentru cei care vor să participe în proiect este important să cunoască faptul că dansul se bucură de o gamă largă de beneficii fizice și mentale, cuprinzând: condiția îmbunătățită a inimii și a plămânilor; forța musculară, rezistența și capacitatea locomotorie crescute; îmbunătățirea tonusului și forței musculare; controlarea greutății; oasele mai puternice și riscul redus de osteoporoză; o mai bună coordonare, agilitate și flexibilitate; echilibrul și conștientizarea spațială dezvoltate; sporirea încrederii în condiția fizică; îmbunătățirea funcționării psihice; ameliorarea bunăstării generale și psihologice; mai multă încredere și respect de sine; abilități sociale mai bune.

Proiectul este implementat într-un consorțiu de parteneriat între Asociația Clubul Sportiv “Kasta Morrely Star” Iași, Youth Alliance – Krusevo din Macedonia și Development Youth & Sports Association din Turcia.

Proiectul a cuprins până în prezent:

Traininguri de formare în domeniul sănătății și securității sportivilor în dans, hobby și de performanță, în Iași, România, Sivas, Turcia și Skopje, Macedonia;

Un circuit sportiv de specialitate în Iași, România și Skopje, Macedonia pentru a face schimb de bune practici, metode și tehnici de instruire în dans.

Campanie de conștientizare în mediul online.

Beneficiile dansului vor continua să fie promovate și dezvoltate prin proiectul european Dansează pentru sănătatea ta, trăiește-ți pasiunea inimii, ajuns la mijlocului perioadei de implementare. Astfel, până la finele anului proiectul va continua cu:

Ultima etapă a circuitului sportiv de specialitate în Sivas, Turcia.

Sesiuni deschise de dans în aer liber dedicate tuturor cetățenilor care își doresc să se bucure de beneficiile practice ale dansului în Iași, România, Skopje, Macedonia și Sivas, Turcia.

Un eveniment demonstrativ cu spectacole de dans și coregrafii atractive în Iași, România; Skopje, Macedonia și Sivas, Turcia.

Kasta Morrely Star are plăcerea să invite ieșenii interesați să participe la activitățile proiectului ce vor fi în continuare anunțate pe pagina de Facebook You Can Dance și pagina www.youcandance.org.