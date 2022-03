Dacă tot are statut de oraș, să fie condiții de oraș, să fie și Murgeniul cu adevărat o localitate urbană

Written by:

A fost sat până în 1844, apoi a devenit târg și din 2004 este oraș. Până recent statutul de oraș a venit cu mai multe avantaje pentru cei de prin fruntea urbei și mult mai puține sau deloc pentru gospodarii locului. Orașul Murgeni de astăzi vrea să devină cu adevărat oraș.

E o zonă deosebit de frumoasă locuită de oameni vrednici dinainte de vremurile domnitorului Ștefan cel Mare. Are liceu din 1957. Are spital din 1908 iar în 1916 se introduce iluminatul stradal cu gaz lampant. Era târg, apoi a fost comună și din 2004 este oraș. S-a „cerut” oraș comuna Murgeni pentru că așa era pofta primarului de atunci. Statutul de oraș a venit cu avantaje în special pentru cei din Primărie. La urmă sau deloc stătea nevoia poporului. De 18 ani s-a cârșpit pe ici pe acolo câte ceva, prin părțile mai puțin esențiale, adică s-a punctat pentru voturi. Se lucra „aprig” mai ales în campania electorală. Apoi ritmul încetinea, dar în vorbe primarii erau „zmei”. Cel mai recent exemplu îl avem din perioada dinainte de 2020. Primarul de atunci vorbea de proiecte de dimensiuni astronomice, când în realitate și centrul orașului era plin de gropi și pietroaie. S-au început câteva lucrări parcă în ciuda localnicilor. Orașul Murgeni a stat în atenția opiniei publice naționale, din timp în timp, cu câte o bătaie cu furci și topoare sau pistoale, pusă în scenă de etnia romă din localitate. „Mereu s-au bătut. De când știu eu tot așa a fost. Sunt născut aici și vă spun că mereu au fost neînțelegeri și bătăi între familiile de romi. Cu mulți ani în urmă erau două familii și copiii lor s-au căsătorit. Atunci am crezut că se va instaura pacea. Chiar le-am spus asta capilor celor două familii. Realitatea m-a cam contrazis”, ne spune un băștinaș.

Cum să anulezi această etichetă și cum să aduci la statutul de oraș Murgeniul? Sunt întrebări care, au răspunsuri, au soluții, dar este nevoie de implicare și mână de gospodar. Asta e opinia unui localnic. Este imposibil să spui că peste noapte se rezolvă totul, dar încet, mai timid, s-au făcut primii pași. ~n curtea liceului și împrejur era jale. Erau doar pietroaie mari, gropi, noroi, când ploua, altfel spus era cam greu pentru elevi și profesori să ajungă în condiții normale în școală. La fel este în toată zona centrală. De atâta amar de vreme și cu atâtea promisiuni de bunăstare trăgeai cu pușca după un parc de joacă pentru copii. Unde să se întâlnească copiii, unde să socializeze chiar și părinții copiilor? Atât în sate, dar mai ales la oraș e nevoie de locuri în care să meargă copiii să se joace, să socializeze, părinții și ei se întâlnesc, mai vorbesc și situația este cu totul alta. Orice comunitate, cât de mică sau de mare este, are nevoie de armonie. Cum se câștigă încrederea și armonia? Prin contacte dezinteresate și prin îngăduința pe care o manifestă toți pentru cei din jur. Acestea sunt câteva principii care stau la baza dezvoltării unei comunități. De la finalul anului 2020 situația s-a schimbat mult în bine la Murgeni.

„E oraș? Da. Păi atunci să facem condiții de oraș. Ce fel de oraș este când totul e de-a valma? Chiar și pe drumurile principale era … cum era. Mergeți pe străzile secundare să vedeți ce este. Sunt tot felul de gărdulețe și mizerii, sunt zone pe unde și dacă vrei tot îți este imposibil să mergi că-ți rupi gâtul. Am început cu amenajarea de parcuri de joacă pentru copii, în spatele liceului și-n curtea liceului am amenajat trotuare și tot ce este necesar. Cum să meargă elevii la școală, prin gropi? Avem însă foarte mult de lucru la acest capitol. Sunt apoi multe probleme sociale, suntem nevoiți să intervenim în diverse situații, dar îi aducem pe toți la masa dialogului și atunci se găsesc soluții”, spune inginerul Eduard Cazacu, primarul orașului Murgeni din 2020. A trecut doar un an și două luni dar optica s-a schimbat. La final apare întrebarea: Va deveni și practic Murgeniul oraș?