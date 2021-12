Cum să te pregătești pentru venirea pe lume a viitorului copil?

Conceperea unui copil pe cale naturală depinde de o mulțime de factori asociați stilului de viață, nu doar vârstei celor doi parteneri. Dacă îți dorești să rămâi cât mai repede însărcinată, șansele de reușită pot crește semnificativ, în cazul în care îți propui să respecți și recomandările experților din rândurile de mai jos:

Identifică în mod corect momentul ovulației

Identificarea corectă a momentului de ovulație din timpul unei luni, precum și întreținerea cu regularitate a rapoartelor sexuale neprotejate, cu cinci zile înaintea acestui episod și în ziua ovulației, poate îmbunătăți șansele de a concepe un copil. [1]

Despre ovulatia la femei, putem spune că acest proces descrie eliberarea din ovar a unui ovul matur. Șansele de a concepe sunt mai mari, atunci când spermatozoizii vii sunt prezenți în trompele uterine, în timpul ovulației. Mai mult decât atât, spermatozoizii pot trăi în interiorul tractului reproductiv feminin chiar și la cinci zile după realizarea contactului sexual. [1]

În timpul unui ciclu menstrual de 28 de zile, ovulația se produce de obicei cu aproximativ 14 zile înainte de începerea următoarei perioade menstruale. Însă la majoritatea femeilor, ovulația are loc în cele patru zile anterioare, sau imediat după mijlocul ciclului menstrual. [1]

În cazul în care anumite femei nu au un ciclu menstrual regulat de 28 de zile, durata și intervalul de timp mediu al acestuia pot fi calculate pe baza unui calendar menstrual. [1]

Alte semne vizibile ale ovulației

Pe lângă studierea calendarului de ovulație, alte semne ale organismului indică începerea acestui interval de timp din cadrul ciclului menstrual:

Modificarea secrețiilor vaginale

Chiar înainte de ovulație, s-ar putea să observi modificări privind aspectul secrețiilor vaginale, acestea având o fluiditate mai ridicată și o transparență crescută. Apoi, imediat după ovulație, mucusul cervical scade în cantitate, devine mai dens și capătă un aspect mult mai opac. [1]

Modificarea temperaturii corporale

Temperatura corpului în repaus (temperatura bazală a corpului) crește ușor în timpul ovulației. Utilizând un termometru special pentru a măsura temperatura bazală a corpului, în fiecare dimineață, înainte de a te da jos din pat, este indicat să identifici un model ce se repetă de la o lună la alta. [1]

Pe baza notării într-o agendă a temperaturilor zilnice, este important să identifici perioada de timp dinaintea creșterii temperaturii bazale. Cu două până la trei zile înainte ca acest lucru să aibă loc, te bucuri de cel mai crescut nivel al fertilității. [1]

Maximizarea șanselor de a concepe: Alte recomandări

Practicarea contactului sexual cu regularitate. Cele mai mari șanse de sarcină apar în cazul cuplurilor ce practică sexul neprotejat în fiecare zi, sau o dată la două zile. [1]

Practicarea contactului sexual aproape de momentul ovulației. Întreținerea raporturilor intime, de două sau trei ori pe săptămână, imediat după momentul ovulației, contribuie la șanse mult mai bune de a concepe un copil pe cale naturală. [1]

Menținerea unei greutăți normale. Femeile supraponderale și subponderale prezintă un risc mult mai crescut de tulburări ale ovulației. [1]

Pentru o planificare optimă a preconcepției, recomandăm consultul de specialitate și respectarea sfaturilor pe care medicul specialist le oferă în cadrul unei astfel de întâlniri. De asemenea, expertul poate oferi indicații utile, privind identificarea schimbărilor la nivelul stilului de viață, ce ar putea îmbunătăți șansele de a concepe un copil pe cale naturală. [1]

Lucruri de evitat dacă îți dorești să concepi un copil

Pentru a-ți putea îmbunătăți șansele de a rămâne însărcinată:

Nu fuma. Tutunul are efecte negative multiple asupra fertilității. Dacă ești fumătoare, adresează-te medicului specialist, pentru a putea beneficia de un sprijin avizat în vederea renunțării. [1]

Nu consuma alcool. Consumul de alcool în cantități ridicate poate contribui la scăderea fertilității. În general, este cel mai recomandat să eviți consumul de alcool, dacă îți dorești să rămâi însărcinată. [1]

Nu exagera cu antrenamentele intense. Exercițiile fizice intense, însumând mai mult de 5 ore pe săptămână, au fost asociate cu scăderea fertilității. [1]

Dacă îți dorești să rămâi însărcinată, unele schimbări la nivelul stilului de viață pot contribui la maximizarea șanselor de concepere. Îți recomandăm, în acest sens, o programare la cabinetul specialist, pentru a putea afla mai multe despre această chestiune importantă.

