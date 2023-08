Cultură, tradiții și culoare la Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui

By

Jumătatea lunii august a împământenit un eveniment anual cu o amploare deosebită, Zilele Municipiului Vaslui, aducând în atenția noastră multitudine de manifestări culturale, expresie a interesului și respectului față de valorile locale. Conștientizăm cu toții că Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui se constituie într-un eveniment cultural important având ca fundamental scop cunoașterea patrimoniului istoric, cultural și spiritual al orașului și județului nostru. Vedem cum an de an instituții organizatoare de acțiuni dovedesc mai ales prin fapte că își împlinesc rolul pe care îl au, de păstrători ai memoriei locale cuprinzând istorie, știință, literatură sau orice altceva a creat cel ce cu mândrie vasluian își zice. Observăm de asemenea cum pe parcursul fiecărui an instituții precum Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” , Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Centrul pentru Conservarea Culturii Tradiționale, Palatul Copiilor, promovează valorile istoriei și ale culturii locale. Înțelegem că Primăria Municipiului Vaslui, Consiliul Județean Vaslui sunt parteneri în organizarea de momente artistice și culturale, lansări de carte, întâlniri cu scriitori și muzicieni, concerte de muzică aparținând mai multor genuri, manifestări dedicate copiilor, toate menite să promoveze Vasluiului, să promoveze cultura vasluiană!