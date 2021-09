Cu un buget bun pentru vremurile tulburi de azi administrația locală continuă modernizarea comunității

Unde există voință și iscusință se lucrează la dezvoltarea comunității chiar și-n timpuri mai gele. Duda Epureni, cu satele Epureni, Duda, Bobești, Valea Grecului este o comunitate model în apropiere de granița Uniunii Europene, grație investițiilor publice inițiate de primarul Petrică Chiriac.

Aproape de Huși, vecină cu Prutul care desparte Moldova lui Ștefan cel Mare, comuna Duda Epureni este astăzi un model de urmat, pentru alte comunități locale, grație investițiilor publice inițiate, multe finalizate, de administrația locală condusă foarte bine de primarul Petrică Chiriac. Unii, care ar vrea să fie stăpâni peste ciolanul public, urlă pe toate căile că Programul Național de Dezvoltare Locală, inițiat de Dragnea când era președintele PSD, este o hoție. Spun acești neterminați, care cică sunt „dreapta unită” care va reforma România din temelii, că PNDL a fost pușculița primarilor. O minciună mai mare aproape că e imposibil de găsit. Avem un exemplu concludent. Comuna Duda Epureni a pus în practică proiecte de peste 8 milioane de lei prin PNDL. Investițiile prin PNDL au însemnat un mare pas înainte pentru comuna Duda Epureni și pentru alte câteva mii de comunități locale din România. Investițiile prin PNDL în satele comunei Duda Epureni au însemnat drumuri asfaltate cu șanțuri de beton, pod nou și alte obiective necesare comunității. Asta e realitatea de la firul ierbii care contrazice minciunile celor din politica nouă. Dacă s-ar fi petrecut hoții oare oamenii legii ar fi stat deoparte? Răspunsul este la cei „noi în politică”, dar acestea loaze se fac că nu înțeleg.

La o aruncătură de băț de Huși, comuna Duda Epureni este astăzi un model de dezvoltare. Mi-aduc aminte că-n urmă cu câțiva ani, când la conducerea primăriei era un cârciumar „să trăiți”, ca să ajungi la Epureni, unde-i sediul primăriei, făceai slalom printre gropi adânci care-ți rupeau mașina în bucăți. Accesul în celelalte sate era și mai dificil, școlile strigau că vor modernizate, drumurile se „porneau” la vale, iar cârciumarul „să trăiți” poza în cel mai … În realitate este cel mai…, dar în sens invers.

Astăzi e o plăcere să vezi bucuria de pe chipruile oamenilor gospodari din zonă că au drumuri de asfalt, au școli modernizate, iar dezvoltarea comunei continuă într-un ritm susținut.

Drumul județean care traversează comuna este modernizat recent, iar de o parte și de alta se văd drumuri de interes local modernizate de primărie. Ceva mai sus de primărie, pe o colină se văd instituțiile de bază ale oricărei comunități: școala și biserica. {colile din comună au fost modernizate și asigură condiții confortabile pentru elevii comunei. „Drumul județean a fost consolidat, s-au plantat și arbori, e o lucrare de calitate. Acum vreau să trecem la colectarea gunoiului din poartă în poartă. Mai mult de atât, vom trece și la colectarea selectivă. Chiar și-n condiții mai dificile, am avut un buget bun și astfel vom reuși să asfaltăm și anul acesta din bugetul local un sector de drum. Avem alt proiect de pietruire în toate satele. Întreținerea drumurilor este o activitate permanentă că așa e zona”, spune primarul Petrică Chiriac.

Proiectul de alimentare cu apă intră în linie dreaptă, iar proiectul de gaz metan merge înainte

Multe sunt nevoile comunităților locale. Mulți vorbesc dintr-o altă realitate. Unii spun că românii trăiesc din ce în ce mai bine. Alții se opun finanțării investițiilor publice din comunitățile locale. Aceștia toți se declară însă reformatori ai României. Ce reforme fac ei? Aduc oamenii lor pe la instituțiile de stat ca să ia din bugetul statului zeci de mii de euro lunar. O adevărată reformă înseamnă reducerea la sume simbolice a plăților către membrii consiilor de admninistrație, reducerea birocrației și nicidecum creșterea aparatului de stat cu aproape 100.000 de oameni într-un an și jumătate. Ca să termin fraza voi spune că ambele tabere au nevoie urgentă de vizite la spitalul de psihiatrie.

Revenim într-o comunitate frumoasă ce se află în plină dezvoltare. Spuneam că pe colina din spatele primăriei, școala și biserica se înalță maiestuos și arată că la cârma comunității este un om ambițios și gospodar. Mergând pe județeanul spre Duda călătorul întâlnește Căminul Cultural recent modernizat. „A fost schimbat acoperișul de la școala Duda, Căminul Cultural de la Duda îl acoperim, avem două garduri, la școală și la cămin, pe care le facem din nou și am achiziționat un container, cu 3 grupuri sanitare, pentru școala Duda Epureni. Containerul a fost lipit de școală și astfel am rezolvat această problemă. Am evitat o construcție nouă care era mult mai scumpă. Cu tot cu dotări, inclusiv aeroterme, containerul a costat 70.000 lei. O construcție nouă era mult mai scumpă și dura mai mult. De asemenea, pentru situații de urgență, am achiziționat două containere dotate cu paturi și tot ce este necesar. Vrem să facem un centru pentru situații de urgență. Vom duce acolo și toate utilajele din dotare pentru a reuși să intervenim prompt în cazuri speciale”, spune primarul Petrică Chiriac.

Iată de ce afirmam anterior că la Duda Epureni se lucrează în folosul oamenilor și epoca de tristă amintire a cârciumarului „să trăiți” e un vis urât.

Dispensarul comunal a fost modernizat după dezastrul lăsat de medicul de familie care a plecat cu tot cu arhivă

O problemă care afectează comunitatea se referă la dezastrul făcut de medicul de familie. Doctorița în cauză a luat și arhiva cu ea când a plecat iar oamenii acum sunt disperați. Părinții copiilor care sunt la școli au nevoie de fișele medicale ale copiilor. Medicul de familie care a fost a plecat cu uși, cu geamuri de la clădirea în care și-a desfășurat activitatea, chiar dacă acea clădire este a comunității, dar și mai grav de atât a plecat cu arhiva. Cei de la Direcția de Sănătate Publică strâng din umeri, cei de la Colegiul Medicilor la fel, iar oamenii sunt disperați.

O altă problemă este legată de transportul către Huși. Sunt oameni care merg la serviciu în oraș dar și copii care merg la școli. Firma care face transport trimite mașini doar dimineață și la amiază. De la 8,00 la 13,00 e „gol”. Cine a ratat mașina de dimineață e nevoit să aștepte până la amiazăă. Primarul Petrică Chiriac spune că orașul va înființa firmă de transport local care va deservi și locuitorii comunei Duda Epureni.

O altă investiție pe care intenționează s-o facă primăria este legată de achiziția spațiilor de la parterul blocului din Epureni. Aici se va amenaja sediul primăriei. Actualul sediu este din 1907 și are doar 6 birouri. „AM făcut solicitare la Consiliul Județean. Vom vedea cum reușim”, mai spune primarul comunei Duda Epureni.

După un dialog cu primarul Petrică Chiriac am plecat prin comună și am văzut multe construcții noi semn că zona se dezvoltă. Altfel crește comunitatea când sunt drumuri asfaltate, când sunt utilități, când există deschidere la dialog din partea administrației locale. Fără investițiile publice din ultimii ani, satele comunei Duda Epureni ar fi fost la fel ca-n urmă cu 50 de ani. Acum situația este radical schimbată în bine și meritul este al primarului Petrică Chiriac.