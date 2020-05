Cu peste 30.000 de membri, Asociația C.A.R. Pensionari Elena Cuza din Bârlad este un etalon al societății civile

2019 a fost un an plin de evenimente culturale și sociale

Lucrările Adunării generale desfășurate la începutul primăverii au scos în evidență faptul că activitatea organizației bârlădene este unicat în țară. Pe lângă acțiunile sociale, care înseamnă acordarea de ajutoare nerambursabile bănești, medicale, alimentare și nealimentare, înfrumusețare și întreținere corporală, în caz de deces, servicii funerare, prestări servicii, și ajutoare rambursabile cu dobânzi mici, Asociația C.A.R. Pensionari Elena Cuza din Bârlad a organizat anul trecut nenumărate manifestări culturale.

La ceasul bilanțului anual au fost multe de adunat și motive de mândrie pentru cei peste 30.000 de membri și pentru personalul care face ca treburile Asociației să se desfășoare corect, printr-o implicare din pasiune și bună credință.

Cea mai importantă organizație a societății civile din Moldova și din România, Asociația C.A.R. Pensionari Elena Cuza Bârlad, arată că mai există oameni care se gândesc la semenii lor.

2020 a început în forță dacă ne gândim la acțiunile culturale pe care și le-a propus organizația.

2020 este:

– Anul omagial al pastorației părinților și copiilor;

– Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români;

– Se împlinesc 125 ani de la nașterea scriitorului Victori Ion Popa;

– Se împlinesc 144 ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși;

– Se împlinesc 200 ani de la moartea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza;

– Se împlinesc 200 ani de la nașterea fizicianului Ștefan Miclea;

– Se împlinesc 210 ani de la nașterea poetului și fabulistului Grigore Alexandrescu;

– Se împlinesc 170 ani de la nașterea poetului, prozatorului și jurnalistului Mihai Eminescu;

– Se împlinesc 100 ani de la trecerea în neființă a poetului, prozatorului, dramaturgului și publicistului Alexandru Macedonski;

– Se împlinesc 190 de ani de la nașterea scriitorului, editorului și tipografului Petre Ispirescu;

– Se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetei Veronica Micle;

– Se împlinesc 100 de ani de la nașterea dramaturgului, poetului, eseistului și regizorului de teatru Radu Stanca.

Viața merită trăită la orice vârstă

La începutul primăverii, pe 7 martie 2020, a avut loc Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor Asociației C.A.R. Pensionari Elena Cuza Bârlad. Adunarea și-a desfășurat lucrările în comuna Roșiești.

Sub titlul Primăvara vârstei a III-a, președintele Asociației C.A.R. Pensionari Elena Cuza Bârlad a transmis câteva gânduri optimiste, din suflet celor prezenți.

„Vârsta nu e aceea pe care o ai, ci aceea pe care o simți”. (Gabriel Garcia Marqez)

„După această iarnă atipică, am ajuns într-o primăvară care nu știm ce ne va aduce, dar ca în fiecare an ne adunăm ca să facem bilanțul anului trecut și a anilor anteriori. Este prilejul să sărbătorim veteranii vremurilor de azi și de ieri, să sărbătorim viața și pe cei care au știut s-o înfrunte, chiar dacă nu întotdeauna a fost soare pe strada lor, iar Asociația C.A.R. Pensionari Elena Cuza Brâlad a încercat s-o îmbunătățească și s-o înfrumusețeze.

Ne-am implicat în a-i ajuta pe cei aflați în nevoie și să le facem vârsta mai ușoară, căci viața nu a fost întotdeauna darnică.

Pe lângă nevoile materiale am încercat să le aducem membrilor <<familiei noastre>> un strop de bucurie spirituală, realizând spectacole, aniversări, comemorări, concerte adică tot ce ține și de sufletul nostru căci nu e mereu cum spune Arghezi <<Nciodată toamna nu fu mai frumoasă sufletului nostru doritor de moarte>>. Nu, sufletul nostru dorește să trăiască și să trăiască frumos, de aceea și anul acesta vom dedica multe activități unor aniversări și comemorări marilor români ce au trăit pe aceste meleaguri moldave, dar și din toată țara. Nu-l vom uita pe Eminescu, pe Alexandru Ioan Cuza, pe Veronica Micle, pe Lucian Blaga, pe Ion Barbu sau Liviu Rebreanu și nici măcar pe Barbu Lăutaru de la a cărei naștere se împlinesc 240 de ani.

Întotdeauna am avut alături de noi oameni care au rezonat la nevoile noastre, ale tuturor și au răspuns la solicitări. Am reușit să trecem și peste situații mai puțin favorabile, dar acolo unde există credință și voință totul este posibil.

Știm că nu e ușor să fii bătrân, dar cum spunea Gabriel Garcia Marquez <<Vârsta nu e aceea pe care o ai, ci aceea pe care o simți>>. <<Casa noastră>> a încercat să-i facă pe membrii ei să se simtă mai tineri, să fie mai optimiști, să vadă întotdeauna partea plină a paharului și, cred că, în mare parte, a reușit prin ajutoarele nerambursabile sau rambursabile cu dobânzi mici.

George Coșbuc scria acum multe decenii în urmă: <<O luptă-i viața; deci te luptă/ Cu dragoste de ea, cu dor>>. De ce nu am lupta și noi cu anii, cu greutățile, cu nevoile, căci Dumnezeu are grijă de fiecare și îi dă bucurii și împliniri. Viața ne e dată să o trăim, iar fiecare dintre noi poate să ofacă mai frumoasă.

Viața merită trăită la orice vârstă”, a spus foarte frumos președintele Nicolae Mihai în cuvântul domniei sale.

122 de ani-122 de trepte

„De-a lungul timpului, până a ajuns aici, astăzi, Asociația C.A.R.Pensionari Elena Cuza Bârlad a trecut prin multe transformări, de la nume la conținut. Istoricul ei l-am relatat de mai multe ori și nu e cazul s-o mai facem. Este cunoscut faptul că a pornit de la o mică societate (<<Funcționarul>>) și a ajuns la <<Elena Cuza>>. Frumoasă evoluție!

De la cele câteva zeci de membri a ajuns astăzi la peste 30.000. Impresionant!

Dar toate acestea nu au venit de la sine, ci datorită unor oameni destoinici care se gândesc și la binele celor din jur și mă gândesc acum la inimosul președinte, magistrat Nicolaie Mihai, la membrii Consiliului Director Mircea Fitcal și Veruța Tănase, dar și la toți cei care muncesc sub acoperișul Asociației, oameni devotați, conștiincioși care își fac treaba cu dragoste pentru om, pentru aproapele nostru aflat uneori la ananghie. Chiar dacă uneori ceva mai <<scârțâie>>, la chemarea președintelui toți răspund ca unul. Nu puțini sunt cei care au beneficiat de abnegația acestor oameni care-și cunosc menirea: a ajuta.

La ajutorul material se adaugă și cel spiritual. Aici se trăiesc clipe de emoție patriotică, de dragoste pentru frumos, căci activitățile culturale nu lipsesc, iar intelectualii Bârladului vin, cu inima deschisă, să împărtășească celor prezenți noutăți despre scriitori, pictori, muzicieni, istorici sau cercetători de pe aceste meleaguri sau de peste tot.

În puține locuri mai auzim Imnul național și mai vedem fluturând Tricolorul. În puține locuri mai vibrează fiorul dragostei de țară, pe limba română sau pe istoria națională. La Asociația C.A.R. Pensionari <<Elena Cuza>> Bârlad aceste lucruri sunt obișnuite și nu puțini sunt cei ce vin aici pentru prima oară și se întorc de fiecare dată cu inima deschisă.

Lucian Blaga scria la 1919:

Copilul râde:

<<Înțelepciunea și iubirea mea e jocul!>>

Tânărul cântă:

<<Jocul și înțelepciunea mea-i iubirea!>>

Bătrânul tace:

<<Iubirea și jocul meu e-nțelepciunea!>>

Așa să fie!”, spune profesoara Livia Andrei, membră a Asociației C.A.R. Pensionari <<Elena Cuza>> Bârlad.

Un alt cuvânt de suflet este al profesorului Petruș Andrei, un colaborator apropiat al C.A.R. Pensionari Elena Cuza Bârlad, organizație etalon în Moldova și nu numai.

Pledoarie pentru armonie și-a numit cuvântul profesorul Petru Andrei.

„Pledoarie pentru armonie

Ca de fiecare dată când ne întâlnim într-un cadru festiv atât de generos, laud hotărârea domnului președinte Nicolaie Mihai și a Consiliului Director de a ține adunările generale mereu în altă comună a județului, prilej cu care cunoaștem autoritățile locale și faptele lor, gospodarii și intelectualii comunei respective și personalitățile care dovedesc acel <<genius loci>> de care România nu duce lipsă.

Întâlnirile noastre îmi par ca un pod durabil între inimi. Și dacă tot am vorbit de pod să amintim că Podul Doamnei din Chițcani mai este denumit și Podul Docolina. În <<O samă de cuvinte>> așezate în fruntea Letopisețului său, Ion Neculce, primul povestitor din literatura română, amintea de visul lui Petru Rareș de la Docolina. Întorcându-se de la Galați cu carele pline cu pește, la Docolina Petru Rareș a visat că-n plină toamnă spre iarnă dealurile din jurul localității înfloriseră și se înclinau în fața lui. Dimineața, povestindu-i visul unui pescar bătrân, acesta i l-a tălmăcit spunându-i că va fi ales Domn al }ării. Chiar în clipa aceea de la Divan au sosit călăreți în haine de sărbătoare și au îngenunchiat în fața noului Domn spunându-i:

<<Să trăiești Măria Ta!>>

Și iată cum Roșieștii de astăzi se hrănesc din legendă.

Dintre personalitățile proeminente ale vieții noastre spirituale menționăm pe Veniamin Constachi, mitropolit al Moldovei, frații Nicolae Bagdasar, filosof, membru corespondent al Academiei Române și Dumitru Bagdasar care a pus bazele neurochirurgiei din România, Vasile Vasilachi, stareț al Mănăstirii Antim, plecat în Statele Unite, Ioan Agache, profesor universitar dr., Gheorghe Săulescu, poet, prozator și jurnalist.

Dintre monumentele istorice demne de reținut sunt Biserica Sfântul Nicolae și situl arheologic Gura Idrici.

Aceste realizări demne de toată lauda trebuie să fie cunoscute pentru a contracara tendința păguboasă și insultătoare a televiziunilor de a prezenta cu predilecție fapte reprobabile care se întâmplă în județul Vaslui, ca în întreaga țară și în toată lumea: furturi, violuri, bătăi, omoruri.

În județul Vaslui au existat din vechime eroi, de-ar fi să amintim doar extraordinara victorie a lui Ștefan cel Mare pe 10 ianuarie 1475 sau despre vitejia <<Ostașilor noștri>> în Războiul de Independență, eroism înfățișat de Bardul de la Mircești în poezii celebre ca <<Peneș Curcaul>> și <<Sergentul>>:

Plecat-am nouă din Vaslui,

Și cu sergentul, zece,

Și nu-i era, zău, nimănui

În piept inima rece.

sau

Pe drumul de costișe ce duce la Vaslui

Venea un om, cu jale zicând în gândul lui…

Dar astăzi nu de jale poate fi vorba ci de bucuria întâlnirii, a bilanțului unei activități de un an și de proiecte de viitor, de aceea vă doresc, din toată inima, tuturor sănătate, spor în toate și bucurii nenumărate”, spune profesorul Petruș Andrei.

Împreună suntem mai puternici

Respectând principiul pe baza căruia funcționează, <<Împreună suntem mai puternic>>, Asociația este mereu în slujba oamenilor, arătând că acesta este, de fapt, rolul unei organizații a societății civile. De la an la an grija pentru membri crește și înseamnă ajutoare financiare în caz de situații dificile sau servicii de care au nevoie pensionarii și rudele acestora. Anul trecut Asociația C.A.R. Pensionari Elena Cuza Bârlad a acordat ajutoare nerambursabile de aproape 900.000 lei. În raportul prezentat Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor Asociației C.A.R. Pensionari Elena Cuza Bârlad se menționează că 5.782 de cetățeni au primit ajutoare nerambursabile în valoare de 885.572 lei.

Aceste ajutoare nerambursabile sunt în bani și servicii. Tot în raport se menționează că membrii beneficiază, la cerere, de:

– Ajutoare nerambursabile materiale (facilități și servicii – cabinete medicale, magazine, ateliere prestări servicii, saloane) care se acordă membrilor cu legitimația vizată trimestrial, semestrial sau anual;

– Ajutor nerambursabil pentru decontarea unei cote-părți din costul biletului de tratament în stațiunile balneare;

– Ajutor nerambursabil pentru membrii aflați în nevoi (fără venit sau cu un venit de până la 600 lei;

– Ajutor nerambursabil în caz de incendiu, inundații, cutremure, alunecări de teren și alte evenimente cu implicare de pierderi materiale;

– Ajutor nerambursabil în caz de boli incurabile, pentru pierderea unui organ vital membrilor cu un venit de până la 1.000 lei;

– Ajutoare nerambursabile acordate cu ocazia unor zile laice și religioase, precum și pentru activități sociale, culturale, sportive;

– Ajutor de fidelitate;

– Ajutoare acordate de Președinte și Consiliul Director;

– Ajutor de deces.

Valoarea ajutoarelor nerambursabile acordate în 2019 a fost destul de semnificativă, ceea ce arată că organizația bârlădeană, așa cum spunea și președintele Nicolaie Mihai, în cuvântul domniei sale, este recunoscută și apreciată de oamenii cu suflet și posibilități financiare.

În 2019 au fost acordate ajutoare de deces în valoare de 605.791 lei unui număr de 776 membri, ajutoare cu ocazia sărbătorilor religioase în valoare de 218.293 lei unui număr de 3.899 de membri, ajutoare cu prilejul nunții de aur în valoare de 7.100 lei pentru 142 de familii, ajutoare de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice pentru 600 membri în valoare de 29.591 lei, ajutoare pentru persoanele care au mers în stațiunile balneo-climatericelei pentru 191 de membri în valoare de 15.067 lei, ajutoare acordate în urma unei anchete sociale au primit 16 membri în valoare totală de 1.480 lei, ajutoare pentru membrii care au împlinit 100 de ani au primit 3 membri, 250 lei, ajutoare oferite veteranilor de război a primit un membru 100 de lei.

De asemenea s-au acordat ajutoare materiale nerambursabile sub formă de servicii:

– Cabinete stomatologice –beneficiari 362 de membri care au economisit 59.510 lei;

– Cabinet oftalmologic Dr. Șerban Maria – beneficiari 285 membri care au economisit 12.645 lei;

– Cabinet imagistică medicală (ecograf) – beneficiari 173 membri care au economisit 11.505 lei;

– Ajutoare acordate la achiziționarea ochelarilor de vedere prin Unikoptik Brașov – beneficiari 154 membri ce au economisit 7.900 lei;

– Cabinet tratamente medicale – beneficiari 1.412 membri ce au economisit 9.813 lei;

– Cabinet kinetoterapie – beneficiari 1,656 membri ce au economisit 20.996 lei;

– Cabinet juridic – 20 membri ce au economisit 1.000 lei;

– Salon frizerie (Bârlad, Zorleni, Puiești, Perieni) – beneficiari 5.461 membri ce au economisit 74.389 lei;

– Atelier croitorie (Bârlad și Pogana) – beneficiari 360 membri ce au economisit 1.543 lei.

Am trecut în revistă o parte din ajutoarele nerambursabile pentru a se vedea amploarea implicării sociale a organizației bârlădene. Aceste date confirmă faptul că Asociația C.A.R. Pensionari Elena Cuza Bârlad este unicat în țară.

Mai departe, Adunarea generală a Reprezentanților Membrilor a luat act de activitatea pe departamente a Asociației C.A.R. Pensionari Elena Cuza Bârlad.

Continuare în ediția viitoare a regionalului Informatorul Moldovei.