Creierul spălat și propaganda politică

By

Pamflet jurnalistic

Trăim o perioadă foarte amuzantă dacă avem o minimă cultură generală utilă. Între jurnaliștii care respectă deontologia există chiar un obicei să ne relaxăm amuzându-ne pe seama prostiei manifestate în media de propagandă contracost și reacțiile personajelor inculte ce poluează internetul cu bârfe aberante. Un om cu pregătire medie știe că o treime dintre oameni se nasc proști sau cum se mai spune „sunt proști de la mama natură”. În societatea contemporană uităm de numărul important al unor astfel de gogomani și le picăm nu o dată în plasa tâmpeniei în care trăiesc.

Ca să ne amuzăm de treimea de oameni care se nasc proști să ne amintim câteva formule promovate de păreriști, adică bârfitorii cu vocație de babe de cătun. Un om cu creierul mare cu cât știe mai multe își dă seama câte mai are de învățat, este modest și cu bun-simț. Unui creieraș de prost după ce îi intră greu două-trei idei în cap pe care nu le înțelege el știe tot și te agresează cu părerile lui de creier subdezvoltat. Vedem și citim constant de la jurnaliști cu vocație de bârfitori în emisiuni de propagandă cu participanți dubioși ca aspect, limbaj și comportament cum încearcă să ne lămurească că avem creierul spălat dacă nu suntem de acord cu părerile lor. Cum ai putea crede, când auzi termenul de creier spălat că este ceva serios și dezinteresat? Folosirea expresiei de creier spălat este o tactică de propagandă politică pentru orientarea votanților nehotărâți sau căscălăi, ca să nu le spunem proști. Acești superficiali când se duc la vot își aduc aminte că dacă nu votează cu cine le-a recomandat propagandistul au creierul spălat și uite așa umplem parlamentul cu analfabeți funcțional sau nulități. Când cineva te insultă cu părerea lui, în fapt îți spune că tu ești incapabil să judeci cu propria minte. Obiectiv privind, părerea personală o ții pentru tine și nu agresezi pe nimeni cu ea ca să nu pici de bârfitor. Este amuzant să aflăm păreri despre analfabetismul funcțional din partea unor analfabeți funcțional care nu au priceput în ce constă această tară. Analfabetul funcțional este acea persoană care nu face deosebirea dintre valoare și non-valoare, adică dintre o persoană respectabilă prin realizările sale și un prost care se dă mare vehiculând păreri și tâmpenii. Orice om normal știe că de la a face o afirmație în necunoștință de cauză și până la a te face de râs este un pas sigur. Analfabetul funcțional nu face diferența între bârfă, imaginație bolnavă și realitatea ușor de verificat. Cel mai distractiv este să vezi un analfabet funcțional cum califică incultura drept analfabetism funcțional. El nu știe și nu pricepe că bârfele sunt calomnii și persoanele care le proferează sunt în timp marginalizate social de oamenii cu mintea întreagă. Pentru analfabetul funcțional bârfitorii sunt persoane respectabile. Dacă nu ești victima unor analfabeți funcțional nu afli că atât îi duce mintea, nu suferă deloc în prostia lor și chiar dacă fac rău unor persoane nevinovate nu conștientizează acest aspect deplorabil.

Este relaxantă și preventivă informația despre treimea oamenilor care se nasc proști. Săracii cu duhul, mulțumită alfabetizării și eventual a unor diplome, ne poluează viața cu bârfele pe care le asimilează și promovează ușor. Analfabeții funcțional emit păreri, adică bârfe, pentru că atâta pot și așa cum se știe mai bine îi eviți decât să ai de a face cu ei. Dacă îți faci prieten un bârfitor (părerist) cu siguranță te va bârfi și pe tine. Au învățat câțiva termeni noi pe care nu îi înțeleg și te învinuiesc spunându-ți cu nesimțire că dacă nu ești de acord cu ei ești piratat cognitiv. Este publică informația că piratarea cognitivă se realizează de către inteligența artificială cu ajutorul Facebook-ului și rețelelor de socializare. Sunt programe IT care folosesc știrile din aparatul de propagandă media dezinformativă pentru a fi asimilate și promovate inconștient de oamenii cu creierul mititel care „știu tot” și se cred deștepți pentru că au învățat să citească titlurile știrilor false. Atenție! Cât am fi noi de bine pregătiți putem fi șocați, adică blocați intelectual foarte ușor dacă dezinformările folosesc un limbaj calculat agresiv, vulgar și până ne revenim escrocii care profită de analfabeții funcționali pot ajunge chiar și în Parlament. După ce ne trezim din șocul psihic, chiar dacă ne crucim de cât de creduli am fost, nu trebuie să ne supărăm prea tare. Toți suntem oameni și avem aceleași vulnerabilități dacă nu ne învățăm minte. Proștii sunt fericiți dacă rețin o prostie și când încerci să le dovedești realitatea ei o refuză. Oamenii obișnuiți nu se simt bine când realizează că au picat de proști, indiferent că au fost piratați cognitiv de internet sau sunt victimele propagandiștilor politici ai sloganului „creier spălat”. Dacă alegem pe bază de păreri un prost, un escroc, un șmecher și noi manifestăm o criză de analfabetism funcțional. Noi suntem de vină dacă nu verificăm utilitatea realizărilor și performanțelor sociale dovedibile ale persoanelor pe care nu le cunoaștem decât ca specialiști în promisiuni și păreri fără acoperire.

În concluzie, nu suntem oficial în campanie electorală dar să nu uităm că tot timpul apar tot felul de șmecherași care prin dezinformări cu știri și păreri de groază ne agită, ne stresează și mintea se poate bloca până la 90%, ca să nu mai vorbim și de bolile care ni le provoacă lipsa acelui minim de cultură generală utilă.Morel Bolea