Leave a Comment

Written by:

Written on:

Toamna se numără bobocii. Un an greu din mai multe motive, cu recolte mult diminuate de secetă, se apropie de final. Unii culeg roadele muncii de peste an, în timp ce alții doar se vaită. La Micleștii Vasluiului, o comună de oameni gospodari cu tradiții frumoase, încrederea în lucrul bine făcut și insistența în materializarea unor investiții necesare comunității dau rezultate.

Frumusețea și vrednicia sunt atribute ale vechimii moldovenilor pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Ascunse de coamele dealurilor care cândva erau acoperite de păduri, satele comunei Miclești din județul Vaslui sunt vetre de folclor și vrednicie. Istoria locului spune că de sute de ani aceste meleaguri sunt locuite. Venind astăzi, oamenii din zonă iubesc frumosul, tradițiile și mereu încearcă să-și facă traiul mai ușor. Coborând în Miclești, de la drumul național spre Iași, te înâmpină o atmosferă calmă de stabilitate, unde fiecare își face treaba cât de bine reușește. Prin sat oamenii merg cu treburi și-n lumina soarelui de toamnă aici se conturează un tablou deosebit. ~n centrul comunei este un parc de unde Veronica Micle parcă trimite cuvinte calde și blânde peste toată zona.

Mai în vale, la Miclești, este căminul cultural vechi. E nevoie de un cămin cultural, ne spune primarul Doru Agafiței, un om care administrează comuna de mulți ani și a știut să găsească echilibrul în toate problemele ce sunt într-o comunitate. S-au făcut demersuri către instituțiile responsabile și încă mai sunt speranțe că se vor găsi fonduri pentru construcția unui așezământ de cultură la Miclești. Aici tradițiile sunt la mare cinste. Aici au văzut lumina zilei mari personalități ale României. Tot aici sunt puse în valoare bogățiile moștenite. Câmpurile din jur lucrate și gospodăriile oamenilor primenite și pregătite de iarnă arată oricui trece pe aici că zona e locuită de oameni vrednici. La Primărie, într-o zi frumoasă de toamnă, e forfotă. Ca de obicei. Sunt multe situații ce necesită rezolvare și mai sunt investiții de realizat.

Recent satul Popești a fost gazda unui eveniment care arată importanța Bisericii în viața comunității. De Ziua Crucii, anul acesta, la biserica din lemn de la Popești, ridicată în 1793, a fost prezent episcopul Hușilor. Cu mic cu mare au venit localnicii, dar și oaspeți de seamă la biserica din lemn care arată că dintotdeauna au trăit pe aceste meleaguri oameni vrednici. A fost un eveniment care face cinste comunității și care arată că tradițiile strămoșești sunt în sufletele gospodarilor din comuna Miclești.

„Avem de făcut drumul către biserica din Popești. S-au făcut lucrări de amenajare înaintea evenimentului de luna trecută, dar îl vom moderniza, după cum am primit promisiuni de la Consiliul Județean”, spune primarul Doru Agafiței. Aceste dovezi de vrednicie, cum sunt bisericile vechi, dar și bisericile noi din județul Vaslui și din toată Moldova necesită a fi puse în valoare, pentru că reprezintă o adevărată bogăție.

Piață agroalimentară, teren de sport, școli modernizate…

Nevoi sunt multe, ca peste tot și prețurile mari frânează dezvoltarea comunităților locale. Materialele de construcții s-au scumpit, energia electrică, gazul, combustibilii, toate au luat-o „razna” și din acest motiv sunt probleme în continuarea și finalizarea proiectelor de investiții. Chiar și așa însă mereu se caută soluții pentru a duce la bun sfârșit investiții necesare comunității. Se lucrează la piața agroalimentară din Miclești, iar unitățile de învățământ din comună au fost modernizate. Toate au acum toalete în interior. Chiar anul acesta s-au finalizat lucrările la o școală. La piață sunt probleme cu constructorul, ca peste tot de fapt și asta din lipsa unei legislații clare.

Nevoi sunt multe după cum spuneam, însă administrația locală caută mereu soluții. ~n programul de dezvoltare sunt mai multe puncte ce merită menționate, pentru că dau o imagine clară asupra direcției în care merge comuna și toată zona. Primăria vrea să cumpere un tractor și un buldoexcavator. De asemenea, s-a lucrat la un teren de sport multifuncțional. Modernizarea rețelei de alimentare cu apă și înființarea canalizării se va face cu fonduri europene. Urgentă este și construcția unui cămin cultural nou. Proiectul este la Compania Națională de Investiții și are o valoare de aproape 5 milioane de lei.

Drumurile din sate sunt pietruite și întreținute permanent pentru ca în viitorul apropiat să fie asfaltate, pe proiecte europene sau cu fonduri guvernamentale. Cel mai important aspect al dezvoltării unei comunități îl reprezintă drumurile.

Dacă astăzi este mai bine decât ieri, mâine cu siguranță va fi mai bine decât astăzi, ne spunea un localnic. Are dreptate, pentru că aici, la Miclești, într-o comunitate care vine din negura vremii, an de an sunt inițiate noi investiții publice care să ajute la dezvoltarea în ansamblu a comunității și a întregii zone.

Pe deal, în zare, Mănăstirea Movila lui Burcel păzește cu strășnicie și aduce blândețe peste întreaga zonă. Acolo de când se știu, gospodarii comunei Miclești sunt iubitori de tradiții și păstrători ai credinței strămoștești.