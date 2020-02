Cred că nimeni nu este de neînlocuit și-n același timp voi încerca să merg mai departe

Nimeni nu este de neînlocuit, spune primarul care administrează foarte bine orașul Vaslui din 2008 și până acum. Asta e gândire de om rațional. Sau cum spune românul „nu i s-a urcat la cap”. „Am făcut o analiză. Din 1981 lucrez în Primăria Vaslui, ca șef de birou, șef serviciu, viceprimar și primar. Până la urmă am spus că mai sunt util, că mai am soluții și voi încerca să merg mai departe. E o sarcină foarte grea pentru mine, dar avem niște proiecte importante de dezvoltare și merită să le ducem împreună mai departe. Din semnalele primite de la oameni am văzut că sunt așteptări mari. Unii mă vedeau în Parlament. Nu mă duc. De la Primăria Vaslui plec acasă. Voi pleca cu fruntea sus pentru că am încercat să iau toate măsurile necesare dezvoltării orașului. Am făcut tot ce ține de mine. Indiferent de rezultat, că va fi o competiție electorală, eu rămân același om”, a concluzionat inginerul Vasile Pavăl.