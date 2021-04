Creativitate și dezvoltare la trainingul Modă Sustenabilă prin Învățare Interculturală

Written by:

Written on:

Trainingul internațional Modă Sustenabilă prin Învățare Interculturală s-a încheiat cu succes. Sub îndrumarea formatorilor din România (Asociația Kasta Morrely), Portugalia (Intercultural for All Organisation) și Tunisia (Universitatea Sfax) trainingul a devenit un reper de bază pentru participanți prin dezvoltarea de competențe în domenii precum moda sustenabilă, antreprenoriat creativ, promovarea imaginii și teatru de modă® într-un proces creativ de învățare interculturală.

Trainingul este activitate a proiectului european „Sustenabilitatea Modei în Lumina Reflectoarelor, Noi Trenduri de Învățare Interculturală”, proiect co-finanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene.

Trainingul Modă Sustenabilă prin Învățare Interculturală ce a avut loc în perioada 21 – 28 martie 2021 în Iași, România a implicat tineri din regiunea Nord Est, la început de carieră în domenii ale industriilor creative și motivați în dezvoltarea personală, socială și profesională.

Trainingul a cuprins transmiterea de informații teoretice, tehnice și conceptuale, dezvoltarea în rândul participanților de abilități precum colectare și selecție de informații de specialitate în domeniul modei, aplicarea de metode de cercetare creativă cât și metode aplicative în politici europene în domeniul cultural. Sesiunile au avut o abordare complementară prin subiectele specifice de design vestimentar, grafică, modalități de transmitere a culturii și valorilor prin designul vestimentar, introducerea specificului tradițional în designul vestimentar, moda sustenabilă, dezvoltarea unui brand de succes în moda sustenabilă, strategii de comunicare în antreprenoriat, etică și teatru de modă®.

Dintre aprecierile participanților menționăm: “informațiile au fost structurate astfel încât să fie ușor de înțeles, ceea ce a contribuit la un proces de asimilare în mod cert și echilibrat”, “fiecare zi a adus ceva nou, valoros ce ne va rămâne mereu în minte, cât și în inimă”, “implicarea, expertiza și modul de comunicare al formatorilor au fost eficiente și la cel mai înalt nivel de profesionalism”, “am avut parte să învățăm de la cei mai buni pe aceste domenii, ceea ce ne bucură enorm, iar calificarea și cunoștințele lor s-au resimțit la fiecare cuvânt”, “atât organizarea practică cât și logistică au susținut desfășurarea activităților într-un mod optim”, “utilitatea informațiilor primite atinge cel mai înalt standard, datorită eficienței în modul de implementare a cursului de formare, prin claritate și profesionalism”.

Proiectul „Sustenabilitatea Modei în Lumina Reflectoarelor, Noi Trenduri de Învățare Interculturală” continuă cu noi activități informative și interactive de promovare a sustenabilității modei. Vă invităm să urmăriți resursele online de informare prin formatul de videobook atât pe pagina web a proiectului wwww.fashionfortomorrow.com cât și pe rețelele de socializare @fashionfortomorrow.official.

Kasta Morrely este o asociaţie internaţională culturală, de apărare a drepturilor omului coordonată în totalitate de specialiști multi-calificați, ce militează activ pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii democratice prin promovarea competenţelor și calificărilor în toate domeniile de activitate.