CRĂCIUN FERICIT și LA MULȚI ANI 2023

Doresc, stimați membri, colaboratori, simpatizanţi, voluntari să primiți aceste rânduri ca un mesaj de suflet, pe care vi-l dedic, scriindu-l cu gândul la Dumneavoastră, la viața așa cum este ea, dar mai presus la aspirațiile firești și nu întotdeauna realizabile pe care le visați îmbrăcate în sentimentele de români derutați, parcă, de direcția către care se îndreaptă această Țară, România, închipuită altfel. Așteptăm emoționați sărbătorile de iarnă, cu nădejde, cu cetină verde, cu cuptorul pregătit pentru colăcei, cu mere și nuci pe masă, cu gutui în fereastră, cu plăcinte poale-n brâu, cu zurgălăi, harapnic și buhai, dar mai ales cu omăt, cu troiene în care să se bușească cei mici, cu zăpada care să ascundă urâtul, ca să ni se pară totul alb și pur…

Aș vrea să ningă mult și la Bârlad! Aș vrea să văd cum cele rele scad! În orice OM să văd un camarad! Anul cel Nou să fie bun răsad! Nu intenționez să fac un bilanț a ceea ce am realizat în 2022. Revista Viața noastră, care a devenit o oglindă a muncii zilnice a celor aproape 28.000 de membri, a arătat, în fiecare număr, ce-am întreprins, dar și ceea ce mai intenționăm. Vreau totuși să trec dincolo de statistici și cifre, lăsându-mi puțin imaginația să… lucreze. Trăim într-un oraș pe care bunicii, părinții noștri și noi l-am construit. Locul acesta îl dorim izvor de satisfacții nu numai pentru maturi, fiindcă, vorba poporului, „ne-am trăit traiul, ne-am mâncat mălaiul“, ci ne gândim la copiii și la nepoții noștri. N-aș vrea ca ei să apuce drumul străinătăților, slugărind pe alții. „Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-i în țara ta!“ – așa sună o zicală veche și uitată azi de către cei mai tineri. De aceea, zăpada multă pe care o doresc are o justificare! Țara străbunilor noștri și a noastră seamănă, în visele mele dintotdeauna, cu o pâine rotundă, proaspătă și aburindă, dar sfântă precum prescura folosită la cuminecătură; parte a trupului sacru, alături de rația de vin, simbolizând sângele vărsat de Mântuitor. Pentru pâinea asta – cuminecătura noastră cea de toate zilele – s-au jertfit generații de înaintași pentru Țara Mare. Aceasta în care trăim pare o imagine palidă a ceea ce înaintașii iluștri ne-au lăsat… Stimați prieteni și concetățeni, doresc zăpadă multă, troienită, nu viscolită, doar-doar o mai acoperi nenorocirile, neîmplinirile, pe care România nu le merită. Vreau să nu mai vedem răni pe trupul țării; să nu mai vedem munți despăduriți; iazurile prăduite de pește; pășuni pe care nu mai pasc cirezi; pământuri lucrate ca în plin ev mediu; vreau să nu mai vedem sate golite de tinerii care și-au luat lumea în cap, în căutarea de himere întreținute de cei care ne vor argați; sate fără minimum de civilizație; copii dezbrăcați și flămânzi; școli comasate; spitale desființate; un medic la mii de pacienți; orașe dezindustrializate; mine închise; tricolorul batjocorit de cei pe care legile-i ocrotesc mai mult decât pe stăpânii pământului udat cu sângele a mii de generații; politicieni nepricepuți și doritori de comori în insule îndepărtate; alegeri de dragul lelii, că democrația e o frază dictată de Porți străine… Poate că zăpada o să le acopere pe toate, măcar pentru o noapte, Noaptea Revelionului, ca să avem iluzia că am ajuns în paradis.

În numele acestui vis, a acestei dorințe, vă îndemn, stimați prieteni și concetățeni, să vă adunați toate rămășițele speranțelor personale, încredințați fiind că o parte din aspirațiile dumneavoastră se vor împlini, cugetând la ele.

Din partea mea, a Consiliului Director al Asociaţiei C.A.R. Pensionari „Elena Cuza“ Bârlad, vă asigurăm de tot respectul nostru, dar, înainte de toate, vă promitem că vom capacita întregul efort pentru ca anul 2023 să nu semene cu cel pe care-l descălecăm în aceste zile. Nu vă vom sufla cu aur drumul spre CASA NOASTRĂ, dar vom face ca legăturile noastre să fie mai bune, mai omenești, mai pragmatice, în vederea ameliorării nevoilor materiale și spirituale ale fiecăruia.

Fie ca Anul Nou – 2023 – să vină cu speranța că românului îi va răsări mintea de pe urmă. Deșteptarea noastră ca neam mândru trebuie să se împlinească în fapt. Numai așa ne vom bucura de sănătate, de zile senine, de un dram de șansă, de zăpadă și pacea pe care ni le dorim cu toți.

La Mulți Ani!

Să aveți bucurii și masa îmbelșugată! Noroc!

Președinte CARP Elena Cuza Bârlad, magistrat pensionar Nicolaie Mihai