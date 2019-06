Conferința Națională „EU RO Governance”, ediția a IV-a COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația EuroDEMOS va organiza Conferința Națională „EU RO Governance”– ediția a IV-a cu scopul de a disemina rezultatele proiectului “Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene” în perioada 23 – 25 iunie 2019 în Iași, România.

Proiectul “Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene” (Knowing the cohesion policy, factor of consolidating the European identity) are ca scop creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene prin mijloace aplicative complementare de promovare ca modalitate de creștere a sentimentului de apartenență al cetățenilor la comunitatea europeană. Proiectul este coordonat de Asociația EuroDEMOS cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Conform evaluării experților de la Comisia Europeană proiectul a fost apreciat ca fiind relevant pentru obiectivele programului, original și apropiat de cetățeni, demonstrând că aduce valoare adăugată în comparație cu inițiativele existente în alte regiuni din Europa, echipa de proiect fiind calificată și cu expertiză.

EuroDEMOS este o asociație de apărare a drepturilor omului, școală civică de implicare voluntară, formare și afirmare la nivel local, național și internațional a viitorilor lideri de opinie, prin intermediul programelor aplicative de interes European. EuroDEMOS – „poveste de succes” la nivel european (conform celei mai recente evaluări a expertilor de la Comisia Europeană) are o istorie de 29 de ani acumulată prin activitate civică constantă.

Conferința Națională EU RO Governance – ediția a IV-a va crea cadrul și pentru schimbul de bune practici între participanți despre proiecte finanțate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Politica de Coeziune.

Activitățile Conferinței vor fi axate pe dezvoltarea unui cadru de participare și dialog pentru a indentifica viitoare oportunități de colaborare interinstituționale, pentru a accesa mai eficient fondurile europene, pentru a crea noi abordari în transmiterea informațiile legate de investițiile europene în rândul cetățenilor.

Conferința va reuni diverși actori sociali precum: reprezentați din instituții educaționale publice și private, reprezentanți din sectorul ONG, reprezentanți din administrația publică locală și centrală, antreprenori și persoane implicate în gestionare de proiecte cu fonduri europene.

Mai multe informații despre Conferința Națională EU RO Governance – ediția a IV-a și despre proiectul Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene sunt disponibile pe pagina proiectului: www.cohesionpolicy.com

Coordonator proiect,

Ana Cristina Zacornea