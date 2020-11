Comuna Roșiești are toate șansele să ocupe locul pe care-l merită în frunte

O comună mare, cu tradiții și istorie bogată, întinsă într-o zonă cu dealuri domoale are acum șansa unei dezvoltări armonioase pentru că gospodarii locului au ales continuitatea, au ales proiectele ambițiosului primar Florin Anea, care a demonstrat că are soluții în ceea ce privește dezvoltarea întregii zone.

A fost bătălie mare cu ceva timp în urmă la Roșiești, în județul Vaslui. E zona în care a văzut lumina zilei marele cărturar Veniamin Costachi. Bătălii serioase au fost în toată țara la alegerile locale pentru că mulți cred că la primărie e loc de îmbogățire fără multă muncă. Au trecut alegerile locale și multe comunități au ales în frunte pe cei care au demonstrat că au soluții, că știu să atragă fonduri pentru asfaltarea drumurilor, pentru modernizarea și construcția de școli sau unități de cultură, pentru utilități, că peste tot e nevoie de apă la robinet, gaz metan, canalizare, pentru creșterea nivelului de trai. Spuneam că a fost bătălie mare la Roșiești. E o comună mare, de unde au plecat personalități în multe domenii ale vieții sociale și o comună cu pretenții. Din păcate, mulți ani aici administrația locală s-a ocupat de orice altceva în afară de modernizarea comunității. A venit anul 2016 când gospodarii locului au ales în frunte un primar tânăr și ambițios. Au avut dreptate. În doar patru ani, Florin Anea a reușit să așeze comuna Roșiești pe cursul dezvoltării. S-au asfaltat drumuri, s-au modernizat școli, dar cel mai important este că s-au întocmit proiecte care vor așeza comuna pe locul pe care-l merită, adică în frunte. „Locul comunei este în frunte. Avem proiecte aprobate pentru câteva investiții mari. Avem 3 proiecte prin Compania Națională de Investiții. Acestea vizează în special modernizarea prin asfaltare a drumurilor. E vorba de aproape 13 kilometri de asfalt. Avem apoi dispensarul din Roșiești, școala din Valea lui Darie și modernizare străzi secundare în Gara Roșiești. Sunt și două proiecte cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR). E vorba de grădinița și școala din Roșiești. Aceste două proiecte pe fonduri europene au fost depuse la AFIR și au fost aprobate dar fără finanțare. Le-am lăsat acolo și când s-au recalculat fondurile au intrat la finanțare. Dacă le retrăgeam greșeam. Sunt multe obiective necesare și mereu căutăm surse de finanțare. Comuna Roșiești are potențial, este o comună mare și nevoia de investiții publice este pe măsură. Dacă se făceau investiții în fiecare an, alta era situația acum, însă e bine că am reușit să promovăm câteva proiecte de investiții absolut necesare”, spune primarul Florin Anea la începutul celui de-al doilea mandat în fruntea comunei Roșiești.

E greu să fii primar într-o comună în care investițiile publice erau cândva flori rare. Alte investiții care se vor derula în perioada următoare vizează alimentarea cu apă și extinderea rețelei de gaz metan. În comună este gaz metan însă numai în satul Gara Roșiești. Aici extinderea rețelei s-a făcut cu fonduri de la bugetul local. „Vrem să construim o sală de sport în Roșiești, iar Centrul Cultural va fi modernizat și dotat. Apoi sunt în derulare două proiecte în parteneriat cu Direcția pentru Protecția Copilului, prin care se construiesc un centru de zi pentru persoane în vârstă și o căsuță protejată. Centrul de zi se amenajează în școala de la Gara Roșiești, iar casa protejată va fi în curtea dispensarului. Finalizarea obiectivelor amintite permite comunei să intre în rândul comunităților dezvoltate. Apoi vom amenaja și centrul comunei cu un parc, iar acest obiectiv este în completarea celorlalte investiții publice”, a mai spus primarul comunei Roșiești, Florin Anea.

Sunt comunități locale unde an de an s-a lucrat și acum rivalizează cu orașele, dar sunt și zone care încă așteaptă minuni. Comuna Roșiești are în lucru, după cum am precizat anterior, investiții publice de amploare, iar odată finalizate se schimbă realitatea locului. E o încântare să vezi cum crește o comunitate de la an la an, iar administrația locală caută mereu soluții pentru realizarea investițiilor necesare.