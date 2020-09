Comuna Ivești este etalon în ceea ce privește dezvoltarea

Lângă Bârlad se conturează o comună modernă, europeană. Comuna Ivești merită statutul de comună europeană. Investițiile publice din ultimii ani, de la Ivești, au depășit, ca valoare și importanță, chiar și pe cele făcute în unele orașe din județul Vaslui și din Moldova. După asfaltarea unui sector de drum s-au construit 6 vile în zonă. Asta înseamnă dezvoltare.

La Ivești sunt acum în derulare investiții de câteva milioane lei, iar aducțiunea cu gaz, canalizarea și suplimentarea surselor de apă sunt alte obiective ce vor începe curând.

Internet gratuit în comună, sistem de supraveghere video, școli moderne, europene la Ivești, drumuri de asfalt în toată comuna, apă curentă, proiecte pentru gaz metan și canalizare, acestea sunt câteva investiții mari inițiate de primarul de la Ivești Dumitrache Nistor.

Lângă Bârlad, pe drumul național spre Adjud, călătorul întâlnește o comună europeană. Sunt drumuri de asfalt la Ivești în toate colțurile comunei, este apă la robinet, internet gratuit în toată comuna, adică aici se respiră aer civilizat, modern, european. Ce era în urmă cu mulți ani la Ivești? Peste tot erau drumuri de pământ, râpi care înghițeau și casele, iar școlile stăteau să cadă peste elevi. E greu de găsit o altă comună care să se dezvolte în ritmul impus de ambițiosul primar Dumitrache Nistor.

Dezvoltarea se face de jos în sus. Gospodarii sunt bucuroși dacă au condiții moderne de trai și se apucă și ei de modernizat casele, de construit case noi, adică totul are legătură.

Am trecut periodic prin comuna Ivești și de fiecare dată am găsit investiții mari în derulare. Primul popas făcut de această dată a fost la școala din centrul comunei. Se lucra de zor aici la modernizarea și reabilitarea clădirii. Va fi gata până la începerea școlii?, întreb eu. „Fără discuție. În două săptămâni e gata. Vedeți cum se lucrează. Au mobilizat mulți oameni ca lucrarea să fie gata în termen. Lucrează o firmă din comună. Această firmă a câștigat licitația. Este bine că dă de lucru oamenilor de aici. Facem școală europeană. Va avea toate autorizațiile necesare după ce se termină”, spune în treacăt primarul Nistor.

S-a dat jos totul până la zid și se înlocuiesc ușile, se vor monta uși cu deschidere la 120 de grade, s-au construit alte scări, conform normelor ISU, se pune linoleu nou, se construiesc grupuri sanitare în interior, investiția ridicându-se la 900.000 lei. Investiția la școală începea mult mai repede, dar cu obținerea autorizațiilor este greu în România „capitalistă”. Pe lângă că se percep taxe foarte mari, autorizațiile se emit și după 6 luni. Cum să construiești și să dezvolți o comunitate dacă instituțiile statului român te încurcă?

Spuneam că va fi un obiectiv modern aici în centrul comunei Ivești și termenul înaintat de primarul Dumitrache Nistor va fi respectat după cum am văzut că se desfășoară lucrările. Copiii din Ivești vor avea de anul acesta condiții mult mai bune pentru a se forma ca oameni de nădejde.

Mergând prin localitate am aflat că s-a montat un sistem de supraveghere în toată comuna și infracționalitatea a scăzut aproape de zero. Au mai încercat unii să fure dar au fost descoperiți imediat și acum au înțeles că totul e supravegheat. Am trecut prin zone ale comunei unde cândva erau râpi de nici carul cu boi nu intra, iar acum sunt drumuri de asfalt. Oamenii refuzau să creadă că pe acolo va fi asfalt când li se spunea asta în urmă cu ceva timp. Acum s-au convins că și la ei în bătătură sunt condiții normale de trai. E nemaipomenit ce a reușit să facă administrația locală în ultimii ani la Ivești. Iar oamenii țin pasul și construiesc case noi, cu etaj, dezvoltă activități private, în special în domeniul legumiculturii și comuna se dezvoltă într-un ritm de neimaginat. Era nevoie mare de investiții publice, la fel ca peste tot, problema este dacă se nimerește omul potrivit în fruntea comunei. Am mers pe drumuri cu pante mari care acum sunt asfaltate, iar drumurile sunt mărginite de șanțuri betonate, așa fiind eliminat pericolul inundațiilor. Multe zone au fost în pericol și erau inundate la ploi mai mari cantitativ, dar acum apele sunt dirijate pe șanțuri și pericolul de inundații a fost eliminat. 90% din comună are drumuri de asfalt și mai este aprobat un proiect de 9,1 milioane lei pentru asfaltarea drumurilor care intră procentul de 10% de drumuri pietruite. E aproape de necrezut câte investiții s-au făcut la Ivești, mai ales că mereu se vorbește la nivel național de criză, de lipsa fondurilor și așa mai departe.

Proiect de peste 6 milioane lei aproape finalizat pentru asfaltare drumuri și amenajare șanțuri betonate în comună

Pe lângă investiția de la școala din centru, la Ivești este în derulare un proiect de 6,1 milioane lei pentru asfaltare drumuri de interes local și amenajare șanțuri betonate. Având în vedere pantele mai mari sau mai domoale, drumurile din sat s-ar strica repede fără șanțuri betonate. Așa că toate proiectele de modernizare drumuri la Ivești au prevăzute șanțuri betonate. Așa investițiile vor dura în timp. Mergând prin comună am văzut case noi aflate în construcție chiar pe unde trec drumuri asfaltate recent. „Aici s-au construit 6 vile după ce a venit asfaltul”, îmi spune un cetățean. „Vrednic primar avem”, spune alt cetățean.

„Am amenajat șanțuri betonate și la drumul județean. Erau probleme cu apa aici, dar acum s-a rezolvat. Primele drumuri asfaltate au fost printr-un proiect cu fonduri europene la măsura 3.2.2. Peste tot am insistat ca drumurile să aibă și rigole. Sunt lucrări trainice. Avem acum în lucru un proiect de 6,1 milioane lei care înseamnă modernizarea a 26 de străzi. Am vrut să fac drumuri de asfalt și-n câmp și vom face, dar să terminăm prin comună. Aproape 90% din drumuri au asfalt acum”, spune primarul Dumitrache Nistor.

După finalizarea mai multor obiective importante, după ce s-a schimbat mult în bine realitatea locului, au venit mulți orășeni și s-au stabilit în comună. Am trecut pe lângă casa unor cetățeni din Galați care au venit și s-au stabilit aici. Important este că întreaga zonă se dezvoltă grație investițiilor publice lansate de administrația locală.

Vizitând comuna am vorbit cu mulți oameni și toți parcă erau mai senini la chip și mândri că au condiții moderne de trai la ei acasă. Totodată, oamenii devin mai pretențioși. Dacă au avut asfalt pe drumul din centru vor până la porțile lor și așa mai departe. E bine pentru că solicitările oamenilor și implicarea acestora în viața comunității sunt argumente ale dezvoltării. Doar oamenii implicați în viața comunității știu să facă alegeri bune și știu să sprijine inițiativele bune.

După finalizarea marilor investiții se trece la înfrumusețarea comunei

Spuneam anterior de implicarea oamenilor în viața comunității. Mai rar vezi cum sute de localnici participă la manifestările organizate de administrația locală. Sărbătorile de iarnă sunt întâmpinate împreună. Apoi la sărbătoarea comunei tradițiile sunt readuse în atenție prin dragostea pentru a frumos a localnicilor.

„În perioada următoare vor începe lucrările la aducțiunea de gaz metan. Mai avem de făcut canalizare, un puț și un bazin de 400 tone pentru a suplimenta cantitatea de apă care se distribuie gospodăriilor. Apoi vom trece la înfrumusețarea comunei. Vrem să locuim ca niște băieți europeni la noi acasă”, concluzionează primarul comunei Ivești, din județul Vaslui, Dumitrache Nistor.

Scriam în urmă cu niște ani despre Ivești că satul-oraș se dezvoltă într-un ritm fără precedent. Iată că am avut dreptate și de la an la an aici investițiile publice aduc plus valoare. Tot atunci spuneam că se vorbește cu oarece invidie de satele dezvoltate din Europa și se vorbește de județul Vaslui ca zona cea mai săracă a Uniunii Europene. Excepția însă întărește regula. Sunt sate și-n județul Vaslui unde se trăiește mai bine ca la oraș, unde gospodarii au înțeles necesitatea dezvoltării locurilor în care trăiesc, unde administrația locală a lansat investiții publice de neimaginat cândva. Iveștiul Vasluiului este un sat european, un sat unde oamenii dezvoltă investiții private pentru că administrația locală condusă bine de primarul Dumitrache Nistor a creat condițiile unei dezvoltări de viitor. Legumicultura și viticultura sunt activități de bază la Ivești. Comuna se mândrește cu 257 hectare de solarii, multe investiții fiind făcute cu fonduri europene. Aici s-a înțeles bine conceptul accesării fondurilor europene pentru dezvoltarea comunității și a unor mici activități private.

De la an la an comuna Ivești crește, iar frumusețea zonei este completată și de tradițiile care sunt readuse în atenție din timp în timp.

Am spus că vor începe lucrările la aducțiunea de gaz, dar mai este un proiect important, în valoare de 3,1 milioane lei, pentru betonare șanțuri în zonele unde nu sunt betonate. După finalizarea acestor investiții publice comuna Ivești va arăta ca un mic oraș, după cum îi place primarului Dumitrache Nistor să spună. E o plăcere să vizitezi astfel de locuri și să discuți cu oameni de nădejde, cu oameni care știu să construiască din temelii, dacă e nevoie, comunitățile care i-au ales în frunte.