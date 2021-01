Comuna Gârceni este un model de urmat

Frumusețea meleagurilor este magistral completată de înțelepciunea oamenilor la Gârceni în județul Vaslui și acestea sunt argumentele dezvoltării acestei zone deosebite.

Dintotdeauna moldovenii au fost vrednici și au ales calea spre mai bine. Ne arată istoria că în momentele grele moldovenii și-au unit forțele ca să facă alegeri corecte pentru prezentul și viitorul comunităților în care-și duc traiul. Din păcate vremurile sunt marcate de manipulări grosolane, de minciuni repetate până ce devin, pentru cei mulți și neinformați, adevăruri incontestabile. Asta e nota generală și pe acest argument au ajuns la putere tot felul de hoți, politruci și analfabeți.

E încântător, în acest context, să descoperi comunități locale care trăiesc în realitate, respingând minciunile fluturate la nivel național și mondial. Aceste comunități locale se dezvoltă, pentru că promovează în frunte pe cei mai gospodari. Când televiziunile cumpărate de unii și alții, mai ales de „guvernul meu”, cu mulți bani din buzunarele românilor de rând, care-s hăituți în propria țară, mint și manipulează de îngheață ecranele, când internetul este plin de minciuni vizibile pentru cei care gândesc folosind mintea din dotare, când minciuna este politică de stat, e nevoie de revenirea la vatra strămoșească, la vatra satului moldovenesc, acolo unde înțelepciunea vestită separă binele de rău. Urmărind această nevoie mergem în comunitățile locale să reînviem speranța celor care mai cred în adevăr și în revenirea la normalitate după acest al treilea război mondial, dar mai ales după hoarda lăcustelor și necredincioșilor care s-au proțăpit acum la putere.

Străjuite de codri seculari, păzite cu strășnicie de celebra Mănăstire Mălinești, care-i aici de sute de ani, satele comunei Gârceni se înșiră pe dealuri, se ascund în văi, adunându-se într-o comunitate unicat. Aici tradițiile sunt la ele acasă, pentru că gospodarii locului știu să îmbine armonios trecutul cu prezentul sau să aducă trecutul în prezent. Unicat este comuna și pentru faptul că înțelepciunea vestită a moldoveanului este la mare cinste aici. Oameni de valoare în multe domenii ale vieții sociale au plecat de pe aceste meleaguri frumoase. Greutățile traiului de zi cu zi construiesc caractere puternice și dau farmecul vieții. Oamenii locului participă activ la marile decizii care privesc comunitatea și doar așa ei reușesc să fie înaintea altora. La Gârceni nu-i ca la București unde să fie ales primarul cu un vot în plus și acela furat. La Gârceni cel mai gospodar este recunoscut de majoritatea sătenilor. Primarul este ales cu peste 80% din voturi. Asta înseamnă reprezentativitate și voință populară. Doctorul veterinar Sorin Scutelnicu este la al doilea mandat în fruntea comunității. A preluat comuna de la tatăl său care a fost primar mai multe mandate. Aici voiam să ajung. Asta arată că oamenii locului știu cine-i gospodar și gândesc bine înainte de a alege omul din fruntea comunității.

Dacă tot așa ar sta situația la nivel național altă făină s-ar măcina la moară, cum spune moldoveanul, în România anului de grație 2021. Acolo „sus” însă alegerile se fac după cât de frumos minte unul sau altul. Cel puțin asta reiese după alegerile din decembrie anul acesta. Să lăsăm însă balamucul de la centru și să revenim la frumusețea comunităților locale și la oamenii care fac tot posibilul să le dezvolte.

E ultima zi din an. Oamenii fac ultimele pregătiri să întâmpine anul nou. Pe străzile satelor e puțină mișcare. Sărbătorile de anul acesta sunt altfel. Caprele, mascații și urătorii stau pe la casele lor pentru că e periculos. „Avem tradiții frumoase în zonă. An de an am le-am sprijinit pentru că reprezintă o adevărată bogăție spirituală. Anul acesta e altfel. Organizam bal, era frumos altădată. Să sperăm că la anul vom reveni la normal”, spune primarul Sorin Scutelnicu.

Comuna Gârceni este unicat în zonă și pentru că aici se sărbătorește Crăciunul și Anul Nou „pe nou și pe vechi”. Anul acesta, din cauza pandemiei copiii și tinerii de peste tot au lăsat-o mai ușor cu obiceiurile moștenite.

Se anunță un an greu dar sunt câteva obiective în lucru

Lăsând drumul național spre Bacău am intrat pe județeanul care duce la Gârceni. Drumul județean a fost modernizat recent. Din drumul județean am văzut că pleacă mai multe drumuri asfaltate către alte sate ale comunei. S-a lucrat bine în ultimii ani. S-au asfaltat drumuri, s-au modernizat școli, dar mai este de lucru. Toate cele 7 școli din comună au fost modernizate. „Pentru unitatea de învățământ care mai rămăsese de modernizat am făcut un credit. Toate școlile au grupuri sanitare în interior și asigură condiții moderne copiilor comunei”, spune mândru primarul Scutelnicu.

Viitorul comunei este foarte important. Așa a fost mereu aici. „Se anunță un an greu, dar voi reuși să realizez obiectivele pe care mi le-am asumat. Avem un proiect prin Compania Națională de Investiții, pentru asfalt pe 3,4 kilometri de drum. Mai sunt și alte proiecte care așteaptă finanțare. E o problemă că nu se spune câți bani sunt și ce investiții vor intra la finanțare. Se vorbește doar așa la modul general despre investiții, dar cum să cheltui bani pentru studii de fezabilitate fără să știi dacă există finanțare pentru un anumit obiectiv? Ar fi bine să se stabilească anumite obiective și atunci s-ar ști dacă un proiect intră la finanțare și merită întocmit sau mai așteaptă. Cu PNDL, programul prin care s-au dezvoltat multe comunități locale, e greu de spus ce se va întâmpla mai departe. La fonduri europene va fi dificil anul acesta și în următorii 2-3 ani, așa că ne așteptăm la o perioadă mai grea.

Am realizat câteva obiective deosebit de importante pentru comuna noastră și mai avem câteva lucrări de finalizat. Am lucrat la toate cele 7 școli și acum asigură condiții moderne de studiu copiilor. Din acest punct de vedere sunt mulțumit. E vorba de viitorul copiilor noștri și al comunității în general. Apoi, se mai lucrează pe drumul spre Slobozia, care-i drum județean și e foarte important pentru noi și dacă mai ducem la bun sfârșit un proiect de asfaltare, cred că e bine în condițiile de față”, a spus în ultima zi a anului trecut primarul comunei Gârceni Sorin Scutelnicu.

Fără pretenții de atoateștiutor, modest, cu cei 7 ani de acasă, doctorul veterinar Sorin Scutelnicu s-a angajat într-un proiect greu, tânăr fiind, însă rezultatele din comunitate bat mulți primari mai în vârstă și cu experiență. Asta e diferența între a face cu pasiune ceva și a face la „mișto” ceva doar pentru a fi în fotoliu de primar. Din acest motiv unele comunități se dezvoltă și altele doar își spoiesc gardurile ca să arate bine, însă gardurile sunt putrede.

Ultimii ani au adus la Gârceni 10 kilometri de asfalt grație Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), un program care a permis tuturor comunităților locale să se dezvolte. Mai mult sau mai puțin, în funcție de implicarea primarilor. Primarul Sorin Scutelnicu spunea anul trecut că a fost cea mai bună perioadă pentru comunăm din punct de vedere al investițiilor publice. Saltul făcut de comunitate se vede cu ochiul liber. Fără Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) inițiat de guvernul PSD în 2016 era aproape imposibil de realizat investiții mari în multe comunități locale din Moldova. Cei care sunt acum la putere se gândesc cum să reducă tot, de la veniturile celor plătiți de stat până la investiții publice.

În 2019, la Gârceni, s-au finalizat mai multe drumuri. E vorba de drumul până la Dumbrăveni și drumul către biserica din Gârceni, iar la drumurile din Racova, Racovița și Trohan se lucrează. După modernizarea unităților de învățământ au început lucrările pentru amenajarea unui teren sintetic de fotbal. Obiectivul se realizează prin Grupul de Acțiune Locală (GAL) și ajunge la circa 100.000 euro. „Tot cu fonduri europene modernizăm Căminul cultural de la Racova printr-un proiect de 450.000 euro. Aici suntem la faza de proiectare din cauză că a durat mult până s-au prezentat firme la licitație. Iluminatul public a fost modernizat. S-au montat 610 lămpi. Avem iluminat public în fiecare sat și pe fiecare uliță cu lămpi la fiecare stâlp. Acestea sunt investiții mari, dar mai avem și alte lucrări în regie proprie”, spune primarul comunei Gârceni Sorin Scutelnicu.

O altă investiție mare deosebit de importantă pentru comuna Gârceni este modernizarea drumului județean 159 la care s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Acest drum trece prin mai multe sate ale comunei și astfel se va rezolva o problemă importantă pentru oamenii locului. Făcând un bilanț scurt se vede așadar de ce primarul Sorin Scutelnicu a spus că a fost cea mai bună perioadă pentru întreaga zonă.

Asta e realitatea în oglindă. Anul trecut, înainte de schimbarea guvernului, erau bani pentru investiții, apoi, subit, banii au dispărut, iar 2021 va fi, după toate probabilitățile, un an dificil, foarte dificil, pentru comunitățile locale.