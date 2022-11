Leave a Comment

Written by:

Crescută de la zero, din 2004 și până în prezent, comuna Ferești este un model de urmat. Alte comunități vechi stau și acum în noroi, dar aici, fără vreo „zestre” moștenită, cu toate instituțiile publice făcute de la zero, comuna se prezintă astăzi în straie noi, cu instituții moderne și cu populația în creștere.

La câțiva kilometri de la drumul național spre Iași, mergând „pe vale”, cum spun localnicii, ajungem într-o zonă mărginită de coline domoale, locuită din timpuri străvechi, care astăzi se prezintă călătorului în straie moderne, chiar unicat în județul Vaslui. Turnul Primăriei Ferești, o idee mai mult decât interesantă, parcă vrea să împungă cerul și arată, de la depărtare, că acolo viețuiesc oameni mândri și gospodari. Drumul județean care duce la Ferești a fost asfaltat de ceva timp și comuna cu un singur sat se află în dezvoltare pentru că accesul într-o zonă este prima condiție pentru ca o comunitate să crească. De la câțiva kilometri distanță se vede-n zare turnul cu ceas al primăriei. Este o imagine de tablou. Chiar la înființare, am vizitat comuna cu un singur sat și era cam jale pe acolo. Era greu de imaginat că peste ani Fereștiul va arăta ca astăzi. Mergem pe drum modernizat până în centru comunei. Înainte de a ajunge la primărie, am întâlnit o bază sportivă modernă, școala și căminul cultural. Toate sunt noi că și comuna s-a reînființat în 2004 și a plecat la drum, singură, fără „zestre”. Primarul Sebastian Arteni a participat activ la creșterea comunei chiar de la înființare. Acum e la al treilea mandat de primar și a avut două mandate de viceprimar. Având în minte mocirla din sat, într-o mohorâtă zi de toamnă, cu mulți ani în urmă, am vrut să aflăm care mandat a fost cel mai greu. Astăzi toate instituțiile publice ale comunei sunt noi, moderne, dar ce era atunci și de cât curaj a fost nevoie ca Fereștiul să arate astăzi în straie moderne?

„Al doilea mandat a fost cel mai greu. Cu legislația din România, cu unele instituții ale statului care parcă lucrează în ciuda oamenilor, e greu să faci investiții publice într-un mandat. În patru ani reușești să faci proiecte, să găsești finanțare și abia în al doilea mandat încep să se vadă rezultatele. Era mult de treabă, dar am căutat soluții”, spune modest primarul Arteni.

Mergând pe lângă școala modernă crezi că e simplu, că totul e în regulă, dar numai cel care a inițiat demersul de a construi știe ce aberații cer unele instituții ale statului. Orice comunitate are nevoie de școală, de cămin cultural, de bază sportivă, de dispensar, de drumuri, apă curentă, canalizare, ca să se dezvolte apoi pe toate planurile. Oamenii văd că sunt zone dezvoltate și vor să aibă la fel în localitatea unde trăiesc. Problema nerezolvată în România anului de grație 2022 este legată de aberațiile care vin de la unele instituții ale statului. Un aviz la o construcție nouă durează și un an. De ce? Doar funcționarii cu ochelari de cal, mulți angajați pe criterii politicei, știu. Dacă legea le permite să împiedice realizarea unei investiții de ce și-ar pune ei mintea la contribuție ca să găsească soluții? E mai simplu să aștepți să treacă ziua? Sigur.

Revenind la comuna unicat în județul Vaslui, prin faptul că a reușit să construiască în 18 ani ce alte comune, care au funcționat fără întrerupere, spun că e imposibil, constatăm că doar implicarea administrației locale este cheia dezvoltării.

Pe stânga drumului județean, mergând spre sediul primăriei, se văd mai departe de drum, în planul doi, multe case noi. Comuna are astăzi vreo 2.200 de locuitori și are perspective clare de dezvoltare.

Imaginea de ansamblu e deosebită și comuna mai are oportunități de dezvoltare

Dacă până în 1998, cătunul Velnița era fără curent electric, acum se face și drum de asfalt până acolo. Tot în acea zonă, spune primarul Arteni, a fost un lac de acumulare. „Vrem să amenajăm lacul. E o zonă foarte frumoasă. Ești în mijlocul naturii, fără poluare, fără zgomote, e ceva de vis”, mai spune primarul comunei Ferești.

Până la cătunul Velnița sunt 2,7 kilometri. Acest drum va fi asfaltat prin Compania Națională de Investiții (CNI). „Avem sală de sport aprobată. Va începe construcția cât de repede. Avem o problemă destul de mare însă. La construcțiile în lucru problema este avizul de securitate la incendiu. Toți proiectanții fug. Am luat 10.000 de lei amendă că am băgat copiii în grădiniță. Eram să-i las afară? Să învețe pe drumuri, dacă avem clădire nouă care asigură toate condițiile? Clădirea școlii este aceeași de zeci de ani, de când a fost construită, dar legislația se schimbă. Am vrut să fac locuințe de serviciu la mansarda școlii, ca unele cadre didactice, care vor, să locuiască acolo. Acum plătim 20.000 lei lunar pe navetă. Era posibil să mai reducem din această povară. Dar cine să te asculte? Măcar de ar veni să propună soluții, să colaborăm pentru a îndeplini un obiectiv, dar ei vin doar ca să dea amenzi. Le permite legislația și gata”, spune vizibil nemulțumit primarul Sebastian Arteni.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) s-au asfaltat 2,5 kilometri de drumuri, s-au construit poduri, iar pe bugetul local se asfaltează un drum spre satul Tătărăni care aparține acum comunei vecine Dănești. Cei din Tătărăni vin la biserică la Ferești, la autobuz și la tot ce au nevoie, pentru că sunt mult mai aproape. De fapt, satul făcea parte cândva din comuna Ferești.

Cu apa mai sunt probleme în special în perioadele secetoase. Comuna e prinsă în proiectul județului și în viitor va avea apă curentă. Proiectul județului se „duce” până în 2030, ni s-a spus de la operatorul județean de apă și canalizare. E bine și atunci decât deloc! Mai sunt cișmele, adică izvoare sunt în zonă, oamenii au fântâni, însă problema apei rămâne.

„Ca să investim noi acum în rețea de apă este imposibil. Comuna este inclusă în proiectul județului”, confirmă situația primarul Sebastian Arteni. Apropo de primar, sunt foarte puțini aleși locali care au fost în centrul evenimentelor, în centrul dezvoltării unei comunități, chiar de la înființare. Primarul Sebastian Arteni a văzut cum crește comuna de la zero, așa cum spuneam și anterior. Dacă alte comune care s-au reînființat au primit ceva „zestre”, adică au avut un punct de plecare, iată că Fereștiul a început de la zero, iar astăzi depășește multe comune din județul Vaslui și din Moldova.

Am plecat de la Ferești spre amiază, când soarele de toamnă încălzea cu razele lui mai palide în raport cu vara fierbinte și privind în jur am înțeles că dezvoltarea unei comunități „ține” de vrednicia oamenilor locului și de cel pe care-l aleg în frunte.