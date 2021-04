Comuna Berezeni conduce în topul modernizării la nivelul județului Vaslui și a regiunii Moldova

Ultimii ani au însemnat investiții mari la Berezeni, pe frumoasa Vale a Prutului, iar anul acesta se vor finaliza alte obiective de importanță pentru comunitate. Mai este de lucru însă viitorul apare incert.

Regiunea Moldova s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani sub guvernarea PSD. Acum a revenit momentul banilor aruncați pe hârtii fără finalitate. Cunoscătorii știu ce înseamnă să dai sute de mii de lei pe niște proiecte care să zacă în dulapuri. Mergând prin satele și orașele Moldovei călătorul vede că aproape în toate localitățile sunt obiective publice noi construite în ultimii ani prin programele inițiate de guvernul PSD.

Pe Valea Prutului, o zonă locuită din toate timpurile de oameni gospodari, e o plăcere să mergi. Văzând oportunitățile care au fost prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), inițiat de PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea și fondurile europene, acolo unde a fost posibil, că la fondurile europene sunt condiții absurde pe care puține localități din Moldova le îndeplinesc, mulți primari au reușit să lanseze investiții publice deosebite în comunitățile pe care le administrează. De departe, una dintre cele mai dezvoltate și mai frumoase comune de pe Valea Prutului, în județul Vaslui, este comuna Berezeni. Vorbim de o comună mare unde oamenii se implică activ în dezvoltarea comunității. Pretențiile sun mari aici, drept pentru care gospodarii din Berezeni și-au ales în frunte, în 2016, un primar vrednic. În 2020 l-au reales pentru că a reușit să inițieze proiecte de modernizare importante.

Din 2016 până-n 2020 s-au inițiat câteva proiecte mari pentru modernizarea frumoasei comune de pe Valea Prutului. Cum a început povestea? „A fost o adunare la asociația comunelor prin februarie 2017. Au venit acolo miniștrii din guvern și parlamentarii PSD. S-a spus că se vor da drumul la investiții publice. S-au ținut de cuvânt. Eu, la Berezeni, am avut prinse două școli și două grădinițe. A venit apoi Programul Național de Dezvoltare Locală (acum a fost desființat de guvern, n. r.). S-a spus că se vor finanța proiecte pentru alimentare cu apă, modernizare drumuri de interes local și alte obiective importante pentru comunitățile locale. Eu am avut 3 proiecte pe drumuri, apă și școala Anastasie Fătu. Apoi, cu fonduri europene am avut alte 3 proiecte. Unul pentru reabilitarea Căminului Cultural, altul pentru Centru Social și al treilea pentru amenajare piață agroalimentară. Au spus că mai merg două proiecte. Am început alte două proiecte pentru modernizarea altor drumuri și alimentare cu gaz în comună. Așa s-a discutat inițial și s-au ținut de cuvânt. Acum e mai greu să anticipezi ce va fi. Dacă și când vor veni bani europeni prin celebrul PNRR e cam greu de spus. Majoritatea primăriilor sunt în <<plop>>”, spune primarul comunei Berezeni, inginerul Toader Dima.

Centrul comunei Berezeni se mândrește acum cu dispensar modern pus recent la dispoziția cetățenilor, cu o piață agroalimentară care se construiește acum și cu un centru cultural pe măsura pretențiilor gospodarilor locului. Acestea sunt câteva proiecte mari lansate de primarul Toader Dima. De asemenea, mergând prin comună se văd multe drumuri de interes local asfaltate, deci startul dezvoltării a fost dat.

Piața agroalimentară în stil tradițional, centrul cultural și centrul social se finalizează anul acesta

Ce era la Berezeni acum 6-7 ani? Drumurile de prin sate abia dacă vedeau ceva piatră din când în când, blocul din centru comunei arăta ca o ruină și multe alte nevoi avea comunitatea. Abia dacă se lucrase puțin la școlile din comună, dar și-n acest domeniu mai era destul de lucru, în special privind grupurile sanitare. Acum școlile au grupuri sanitare în interior și asigură condiții normale pentru copiii comunei. „Am făcut din bani de la bugetul local grupuri sanitare la școli. Sunt copiii comunei și suntem obligați să le asigurăm condiții bune pentru dezvoltare”, spune primarul comunei Berezeni.

Despre subiectul grupuri sanitare la școli s-a discutat și multe școli au acum grupuri sanitare în interior. Interesant este că acum vine Compania Națională de Investiții și cere o situație cu necesarul de fose septice fără să întrebe dacă sunt grupuri sanitare în interior. Interesant. Dacă o școală are closetul în curte pentru ce are nevoie de fosă? Adică ei ar da bani pentru fose septice dar trec cu vederea grupurile sanitare. Fără grup sanitar ce să faci cu fosa, de ce s-o construiești? E doar o întrebare nevinovată care s-a ivit văzând o adresă de la CNI care s-a împărțit primăriilor. Iar cei care au grupuri sanitare în interiorul școlilor au făcut, evident și fose septice.

De asta spuneam că perioada marilor investiții în satele și orașele patriei s-a cam încheiat. Acum totul e formă fără fond, adică numai declarații mincinoase.

După modernizarea dispensarului medical, după finalizarea proiectelor privind asfaltarea mai multor drumuri de interes local, după modernizarea unităților de învățământ din comună, acum se lucrează la Berezeni la finalizarea proiectului privind construcția Centrului cultural, la finalizarea construcției Centrului social și la piața agroalimentară din centrul satului Berezeni. Piața se realizează cu fonduri europene ca și Centrul social sau Centrul cultural. Iubind frumosul și tradițiile administrația locală a gândit o piață tradițional modernă. Va fi o bijuterie pentru comună cocheta piață din centrul satului Berezeni.

De asemenea, Centrul Cultural este o construcție frumoasă. Aceste investiții mari au creat cadrul dezvoltării comunei Berezeni.

La finalul reportajului merită amintit și un alt proiect unicat în zonă. E vorba de împădurirea a peste 100 hectare de teren.

Așadar, unde există voință este și pricepere și rezultatele se văd cu ochiul liber.