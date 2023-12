Comuna Berezeni a dat mereu tonul prin vrednicie și bună credință

Pe Valea Prutului, o comunitate de oameni gospodari iese în evidență grație investițiilor publice reușite, păstrării tradițiilor locului și vredniciei oamenilor pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. La Berezeni, totul parcă e desprins din basm, pentru că aici se vede cel mai bine mândria moldovenilor dar și ospitalitatea acestora.

Când toată viața ai fost învățat să construiești, ca să rămână în urmă ceva util tuturor, când parcursul profesional a însemnat multă muncă cu dăruire și pasiune, când inviți să se bucure toată comunitatea de reușite, atunci sigur ești la locul potrivit.

Mergând pe Valea Prutului, o zonă locuită dintotdeauna de oameni vrednici, pe drumul național spre Galați, călătorul rămâne uimit de frumusețea și vrednicia oamenilor de la Berezeni. Comuna a fost frunte în orice perioadă ne-am uita. Astăzi, mai mult ca ieri, comuna Berezeni este recunoscută pentru nivelul de dezvoltare și pentru multe inițiative unicat în zonă. Mergând pe drumul național care traversează comuna vedem școlile bine administrate și alte instituții publice bine gospodărite, iar toate se încadrează în tabloul gospodăriilor, una mai frumoasă ca alta. Din loc în loc se vede patina timpului pe unele gospodării care arată că dintotdeauna oamenii locului au căutat să fie cât mai frumos și mai confortabil la ei în bătătură. La Satu Nou, în prelungirea satului Berezeni, care-i centru de comună, s-au reluat lucrările la o grădiniță construită de Ministerul Învățământului. Este o clădire confortabilă care va fi bine dotată pentru micuții comunității. „E bine că s-au reluat lucrările la acea grădiniță. Comuna are nevoie de unitatea de învățământ. Acolo vom amenaja și un teren de sport și un teren de joacă pentru copii. Va fi foarte frumos când se va finaliza obiectivul. Că suntem la capitolul învățământ, e bine de spus că legea educației stipulează clar că toate unitățile de învățământ trebuie să aibă terenuri de sport. Am reușit și am amenajat teren de sport multifuncțional la școala Anastasie Fătu din Berezeni. Tot aici, la corpul doi, se vor executa lucrări de modernizare, printr-o finanțare obținută recent. Modernizarea se face printr-un proiect din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală etapa a doua. Proiectul este în valoare de peste 3 milioane de lei. Am făcut, de asemenea, teren de sport, la școala cu clasele V-VIII din Satu Nou”, spune primarul comunei Berezeni, Toader Dima.

Ultimii ani au însemnat investiții mari pentru comuna Berezeni. S-au asfaltat drumuri în toate satele comunei, utilități sunt, școlile au fost modernizate pe rând, a fost construită o piață agroalimentară în stil tradițional, centrul cultural are o casă tradițional-modernă, adică toate nevoile comunității au fost și sunt în atenția administrației locale din Berezeni. La fel ca-n alte comunități și aici am întâlnit problema avizelor. Sunt prea multe și încurcă la realizarea unui proiect. Chiar și așa, administrația locală a comunei a inițiat multe proiecte de dezvoltare și acum se poate spune că drumul dezvoltării este fără întoarcere.

Anul ce se apropie de final se încheie bine cu serbare la cămin și cu obiceiurile de iarnă care vin din moși-strămoși

După cum spuneam și cu altă ocazie, oamenii gospodari au găsit mereu soluții pentru a duce mai departe investițiile publice începute, pentru a iniția altele noi, dar și pentru a organiza manifestări cultural-tradiționale ca de obicei. „Trebuie să respectăm ordonanța guvernului privind reducerea cheltuielilor bugetare, însă încheiem anul bine, ca de obicei, cu serbare la căminul cultural și cu festivalul de datini. E în firea lucrurilor ca noi să ne respectăm tradițiile și să ne bucurăm de frumusețea acestora”, a spus primarul care a reușit să modernizeze din temelii comunitatea. La Berezeni s-a construit și un centru social integrat cu fonduri europene care de la 1 ianuarie 2024 va rămâne doar în grija administrației locale. Va fi un efort financiar în plus însă beneficiari sunt deci vor fi găsite soluții. O investiție de acest fel este întreținută în primii trei ani de finanțator, după care trece în grija comunității.

Cu ani în urmă era aproape imposibil de ajuns în satele comunei, din cauza drumurilor care se stricau de tot când vremea era nefavorabilă, dar astăzi multe dintre acestea sunt modernizate și astfel comuna Berezeni poate fi numită, fără a greși, comună de nivel european.

Mergând prin comună și privind în jur mă gândeam ce bine se lucrează acolo unde există bună credință, unde sunt în frunte oameni vrednici. Obiectivele făcute astăzi sunt pentru mulți ani de acum încolo, așa că e mai mult decât necesar să alegi proiectele corecte și să urmărești ca acestea să fie de calitate.

Mai înainte spuneam că aici au fost mereu proiecte unicat. Câte comune au mai împădurit zeci de hectare de teren degradat? Câte comune au realizat obiective păstrând specificul locului? Sunt doar câteva aspecte ce sunt observate de oricine trece prin Berezeni.

„Am fost zilele trecute la o întâlnire pe tema centrelor medicale cu specialiști care se vor amenaja în unele comunități locale. Comuna Berezeni va avea un centru medical, în care vor funcționa și specialiști, dar, așa cum am menționat public și acolo, e necesar să analizăm bine ce înseamnă acest obiectiv pentru comunitate. Sunt convins că se va face și vom reuși să gestionăm situația spre beneficiul oamenilor din comună și din zonă. Era vorba de amenajat și laborator de analize. Vom vedea care va fi forma finală. Consider că e bine de stabilit de la început un set de analize care sunt gratuite pentru a veni în sprijinul oamenilor locului”, a spus în continuare primarul Toader Dima.

De menționat este și faptul că administrația locală din Berezeni a accesat toate liniile de finanțare care au apărut în ultimii ani făcând proiecte fezabile. Asta înseamnă să ai o strategie de dezvoltare bine întocmită. Ar mai fi nevoie de gaz metan, dar și de alte câteva investiții care să dea un plus de dezvoltare întregii zone. Aducțiunea de gaz metan este o investiție mare și va fi posibilă doar printr-un program guvernamental. În perioada următoare vor fi inițiate alte investiții publice necesare. 2024 se anunță de pe acum un an „plin”. Fie că vorbim de Mușata, Rânceni, Stuhuleț, Satu Nou sau Berezeni peste tot s-a lucrat și oamenii apreciază însă pretențiile cresc permanent.