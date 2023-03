Comuna Bălțați din județul Iași surprinde prin proiecte unicat în Moldova

By

Comuna Bălțați a fost declarată zonă cu potențial turistic prin Hotărâre de Guvern. Comuna Bălțați este singura comună din județul Iași înscrisă într-un concurs european de bună guvernare și administrație transparentă. Un artist local din Bălțați va fi declarat tezaur uman viu. Acestea sunt numai câteva rezultate ale muncii inginerului Vasile Aștefanei în fruntea comunei Bălțați.

Dezvoltarea sustenabilă, exprimare utilizată la nivel european, înseamnă să pui în valoare, să exploatezi în interesul dezvoltării comunității toate investițiile publice realizate de-a lungul timpului. Este ca o continuare dacă vreți, pentru că o comunitate trăiește, în primul rând, prin resursele pe care le deține, prin oamenii pe care-i are, prin potențialul pe care-l exploatează.

Aceste reguli sunt respectate puțin din păcate în județele Moldovei. O piatră, despre care se spune că ar avea o vechime considerabilă, este arătată de străini turiștilor, curioșilor și așa se pune în valoare o comunitate de oriunde din lume. Pe aici, prin Moldova lui Ștefan cel Mare, se înțelege mai greu acest principiu. Cauze ar fi multe, dar astăzi abordăm un subiect care arată guvernare locală de manual, ca să spunem așa. La Bălțații Iașilor sunt inițiative unicat în Moldova.

Astăzi, după ani de muncă, aici se merge cu ATV-ul pe un traseu turistic. Pe Dealul Boghiului, unde sunt situri arheologice, care atestă că zona a fost locuită înaintea zonei Cucuteni și mai departe pe coline împădurite, traseul șerpuiește într-un cadru natural de vis, iar turiștii sunt deosebit de încântați. E un proiect materializat recent, care contribuie din plin la dezvoltarea acestei frumoase comunități din județul Iași. Ca totul să fie cât mai frumos și atractiv, turiștii sunt invitați să oprească la punctele gastronomice și să se delecteze cu bunătățile moldovenești apreciate în toată lumea. În zonă sunt ferme de capre, de oi, au fost organizate puncte gastronomice, după cum spuneam și anterior, sunt meșteșugari, este un pictor care va fi declarat tezaur uman viu, peste tot sunt urme ale existenței oamenilor din cele mai vechi timpuri și până azi, alături de multe atracții inedite și toate acestea fac din comuna Bălțați o bijuterie tradițional-modernă.

Comuna a fost declarată recent, prin Hotărâre de Guvern, zonă cu potențial turistic. „După 3 ani de muncă, am reușit să convingem Guvernul României să declare zona cu potențial turistic. Este un câștig pentru noi deoarece acum avem argumente concrete pentru a obține finanțări ca să exploatăm bogăția spirituală și tradițiile pe care le avem. Au fost 3 ani de muncă, am făcut filme de prezentare de la evenimentele deosebite din comună și cu potențialul existent, am prezentat peste tot frumusețile și oamenii gospodari ai zonei și iată că Guvernul și-a făcut treaba. E un succes deosebit pentru întreaga zonă”, spune cu modestie primarul care a scos comuna Bălțați din anonimat.

Privind în urmă, e corect de spus că eforturile inginerului Vasile Aștefanei au fost uneori supraomenești, mai ales că mereu s-au găsit unii care să reclame tot felul de aberații și în loc să se concentreze doar pe marile investiții realizate aici, primarul a fost nevoit să-și consume timpul cu explicații și explicații la tâmpeniile scrise de unul sau altul. Totul e bine când se finalizează cu bine și câștigători sunt oamenii din comuna Bălțați, care au acum alte posibilități de dezvoltare datorită investițiilor publice, dar și statutului pe care-l are acum comuna în zonă și-n regiunea Moldova.

Următorul pas este obținerea statutului de zonă turistică de interes local. Asta înseamnă că vor fi puse în valoare frumusețile din întreaga zonă. Iar zona este bogată în tradiții și-n oameni vrednici. Inițiativa se aplică prin Grupul de Acțiune Locală condus de primarul Vasile Aștefanei. „Anul acesta vine în GAL și orașul Hârlău. Acolo este un muzeu al vinului. Mai este în zonă un meșteșugar declarat deja tezaur uman viu pentru frumusețea măștilor pe care le confecționează manual. Așa că totul se îmbină frumos și sunt convins că întreaga zonă va fi declarată de interes turistic. Acesta-i viitorul. Punând în valoare potențialul existent întreaga zonă se va dezvolta frumos”, mai spune în continuare primarul Aștefanei.

Pentru că am pomenit ceva mai sus de reclamagii de profesie, care au îngreunat activitatea administrației locale din Bălțați, e bine de spus acum că această comunitate din județul Iași, condusă foarte bine de primarul Vasile Aștefanei, este singura din județ și din Moldova înscrisă în competiția europeană de bună guvernanre și transparență. Pe 11 mai va fi premierea, care va avea loc, cel mai probabil la Bruxelles. Așadar, se va auzi de comuna Bălțați și-n inima Europei. Asta înseamnă bună guvernare și dezvoltarea unei comunități pe toate planurile.

2023 a venit și cu investiții publice de peste 5 milioane euro din fonduri europene și guvernamentale

Pe lângă lucrările din bugetul local, care înseamnă extinderea rețelei de gaz metan în satele Valea Oilor și Podișu, refacerea drumurilor după realizarea aducțiunii cu apă, teren de sport modern, activități de întreținere și reparații, anul acesta se vor derula, în comuna Bălțați, alte investiții mai mari din fonduri europene și guvernamentale. Modernizarea comunei înseamnă utilități (alimentare cu apă, canalizare, gaz metan), înseamnă drumuri asfaltate, înseamnă sprijin pentru mediul privat, înseamnă promovarea comunității, înseamnă punerea în valoare a potențialului local, înseamnă o comunicare bună cu oamenii și multe alte obiective mai mici sau mai mari care conduc la creșterea gradului de confort pentru gospodarii locului.

Dacă faci doar un drum de asfalt, înseamnă ceva, dar e foarte puțin pentru dezvoltarea unei comunități. Adunate, însă, toate investițiile și acțiunile inițiate de administrația locală a comunei Bălțați, în parteneriat cu gospodarii, se conturează tabloul dezvoltării sustenabile, așa cum arătam ceva mai sus.

Că veni vorba de investiții publice, la Bălțați se lucrează an de an, cu fonduri europene, cu fonduri guvernamentale și cu fonduri locale. Aici chiar se lucrează. În fiecare an au fost inaugurate obiective de interes local și regional, cum a fost proiectul cu traseul turistic. Acest proiect, derulat prin GAL, s-a concretizat în achiziția de ATV-uri și amenajarea unui traseu turistic din ce în ce mai căutat de turiștii care iubesc natura, tradițiile și bunătățile gastronomice moldovenești specifice zonei.

Anul acesta, așadar, sunt câteva proiecte mari care se vor derula în comună. Vorbim de 8 kilometri de asfalt în toate satele comunei, prin programul guvernamental Anghel Saligny, proiect care se ridică la circa 3,2 milioane de euro. Un alt proiect de un milion euro înseamnă un drum care să facă legătura prin câmp între Sârca și Bălțați. Drumul este necesar pentru deplasarea locanicilor în condiții bune în câmp, dar și în caz că drumul european, care-i legătura dintre cele două sate, se întâmplă să fie blocat. Mai sunt și două proiecte pentru eficientizare energetică și consolidare pentru eliminarea riscului seismic. Aici intră școala din Mădârjești și sediul primăriei din comună. Proiectul pentru consolidarea clădirii școlii din Mădârjești se ridică la un milion de lei. Proiectul pentru eficientizarea energetică a sediului primăriei și consolidare ajunge la 3 milioane de lei și mai include două stații de încărcare pentru automobile electrice.

Ațșa cum spuneam și anterior, aceste investiții sunt într-adevăr apreciate imediat de oameni, însă pentru viitor sunt mult mai importante proiectele care înseamnă punerea în valoare și exploatarea oportunităților locale. Am întâlnit destui aleși locali care spun că oamenii vor drumuri de asfalt și becuri pe drum. E adevărat că sunt obiective necesare, dar fără investiții pentru viitor, care să asigure dezvoltarea unei comunități, e imposibil să vorbești de creșterea nivelului de trai. Acesta este de fapt obiectivul și rezultatul investițiilor publice.

„Nu e timp de glumă. Trebuie să finalizăm lucrările la alimentarea cu apă, în zonele unde s-au făcut extinderi și să aducem drumul la starea inițială. De asta insistăm și suntem prezenți pe șantier. Cerem scuze oamenilor pentru disconfort. După ce lucrările aferente sistemului de aducțiune cu apă s-au cam apropiat de final, iată că reușim să refacem carosabilul”, scrie primarul Aștefanei într-o postare pe facebook adresându-se gospodarilor locului.

Un alt obiectiv important care se va finaliza anul acesta este stadionul comunei. Modernizarea terenului de sport este o promisiune a primarului Aștefanei care devine realitate. Se lucrează la finalizarea stadionului care va avea sistem de irigare modern, comandat de la distanță.

Totodată, au început lucrările pentru extinderea rețelei de gaz metan în satele Valea Oilor și Podișu, o investiție realizată în regie proprie.

Iată așadar, că și 2023 a venit cu investiții foarte importante la Bălțați, ceea ce arată că strategia de dezvoltare a comunei gândită de primarul Vasile Aștefanei este un succes. La final, mai spunem că toți cei care vor să vadă frumusețile comunei sunt așteptați să urce pe ATV-uri și să parcurgă un traseu turistic deosebit.