Comuna Albești se dezvoltă susținut de la an la an

Traversată de drumul european spre Bârlad, cu acces la calea ferată, comuna Albești are oportunități deosebite în ceea ce privește dezvoltarea în ansamblu grație inițiativelor administrației locale care a reușit în ultima perioadă să ridice nivelul de trai aici.

Aflată la intersecția drumurilor europene spre Bârlad și Albița, comuna Albești din județul Vaslui este un model de pricepere și bună credință. De la an la an aici se fac tot mai multe investiții publice care au un impact direct în creșterea nivelului de trai pentru localnici. Satele comunei Albești devin tot mai atractive datorită investițiilor publice din ultimii ani. Cine trece doar spre Bârlad sau spre Huși vede case noi construite în ultima perioadă, dar și investiții publice reușite de administrația locală. La Crasna s-a lucrat recent la iluminatul public pe strada către gară. Satul Crasna este un nod important de cale ferată.

Privind în zare călătorul descoperă din mersul mașinii frumusețea satului moldovenesc. Casele îngrijite și instituțiile publice bine gospodărite completează imaginea de comună în dezvoltare.

Părăsind drumul european intrăm pe drumul județean spre Albești, satul centru de comună. Lângă Primărie dispensarul medical nou construit e aproape gata. Satul Albești e „împrăștiat” pe deal și pe vale. Valoarea proprietăților, fie că vorbim de terenuri sau case, a crescut mult în ultimii ani și asta datorită investițiilor publice reușite de administrația locală. Multe s-ar mai face prin sate dacă și legislația ar fi corectă. Pe lângă birocrație, apar tot felul de legi aberante care impun obligații comunităților locale fără însă a da și sursele de finanțare. „Vine Poliția Animalelor și spune că legea ne obligă să facem adăposturi pentru câinii fără stăpân. Tot prin lege suntem obligați să înființăm un serviciu care să gestioneze animalele fără stăpân. De unde bani să faci așa ceva? De unde bani să întreții câinii în adăpost?”, spune primarul Romeo Iftene.

E bine să iubim animalele dar cu oamenii ce facem?, este replica unui gospodar legat de subiectul câinilor fără stăpân. Are dreptate. Peste tot sunt cazuri sociale. Sunt copii care merită crescuți sănătos, sunt tineri care au nevoie de un sprijin, sunt oameni în vârstă cu pensii mici care abia-și duc zilele de azi pe mâine și-n aceste condiții este aberant să vii cu o lege care să pună comunitățile la cheltuieli mari. Ca să arate că are activitate, Poliția Animalelor scrie sancțiuni și le trimite primăriilor. E absurd.

Revenind la frumusețea comunei Albești, merită pecizat că aici s-a lucrat mult în ultimii ani pentru dezvoltarea satelor. „Bugetul de anul acesta e aproape la fel ca cel de anul trecut. Avem 25.000 de lei de la Consiliu Județean pentru drumuri. E puțin, dar tragem speranță că vom mai primi și alți bani. Am văzut o prognoză în care scrie că peste doi ani avem bani mai mulți. E bine, dar anul acesta ce facem? Eu cred că se vor aloca fonduri pentru investiții. De la bugetul local noi am reușit să modernizăm iluminatul public. S-au montat lămpi pe fiecare stâlp. Sunt vreo 900 de lămpi montate. Pe drumul către gara Crasna am făcut acum rețea de iluminat public. În anii trecuți, pe rețeaua veche, aveam intervenții mereu. Acum situația este alta, întreținerea va costa mai puțin. Am făcut apoi nomenclatorul stradal. Datele se introduc în sistemul național. La dispensarul uman se lucrează. E aproape gata. E o problemă și cu constructorii. La dispensar, de exemplu, au început lucrările în forță, apoi s-au oprit. Mai e puțin și va fi dat în folosință. La sfârșitul lunii aprilie se termină contractul.

Apoi, caut oferte pentru a face două terenuri de sport. Cu gazon artificial. Terenurile vor fi la Albești și la Corni. La Crasna vom face un teren cu gazon natural, probabil, anul viitor. Mai vreau să facem o sală de ședințe la primărie, lipită de clădire. La capitolul drumuri avem 22 kilometri de asfalt și avem alte proiecte pe care le-am depus”, spune primarul comunei Albești.

Investițiile urgente vizează aducțiunea de gaz metan, apă curentă și canalizare în toate satele comunei

Mă uitam că-n toate satele comunei au apărut multe construcții noi. De asemenea, pământurile fertile de aici sunt bine lucrate. Asta înseamnă că vorbim de o comună cu viitor. Cei care și-au construit case mari și frumoase aici vor canalizare, vor apă la robinet și vor gaz metan. Pădurile vestite de pe aceste meleaguri au cam fost înjumătățite. Situația este la fel în tot județul Vaslui. Din acest motiv gazul metan este soluția momentului. Gazul metan este acum cea mai bună soluție pentru încălzirea locuințelor.

O altă acțiune importantă care se desfășoară acum în comună este cadastru general. Toate proprietățile din extravilan și intravilan sunt măsurate. „Cadastrul general este în derulare. S-au măsurat suprafețele din extravilan și acum începem în intravilan. Se măsoară fiecare gospodărie și se evidențiază suprafața construită. Așa vom avea o situție exactă. Sunt și construcții fără autorizație, ca peste tot și acum vor intra toți în legalitate.

Spuneam că avem 22 kilometri de asfalt, dar intenționăm să mai facem cel puțin opt kilometri de străzi. Avem proiect depus în programul Anghel Saligny. Un alt proiect avem depus pentru alimentare cu apă și canalizare în toată comuna. Să se dea drumul la investiții că e absolut necesar. Am făcut, de asemenea, măsurătorile necesare pentru drumuri de exploatare. Acest proiect va fi cu fonduri europene. E vorba de drumuri care fac legătura cu alte drumuri de interes local și în funcție de importanța drumurilor cu care se întâlnesc vor fi asfaltate sau pietruite. Proiectul prevede peste 10-12 kilometri de drumuri modernizate. După aceste investiții cred că mai rămân 3-4 kilometri de drumuri cu piatră în satele comunei.

Un proiect important este cel privind aducțiunea de gaz metan. Gazul e la Crasna și-l vom duce în celelalte sate ale comunei. Se face studiu de oportunitate, după care scoatem la licitație concesionarea lucrării și a serviciului. Cine concesionează face proiect și execută lucrarea. Proiectul cuprinde satele Albești, Corni și Crasna. E multă birocrație însă. Parcă există cineva care se opune dezvoltării și bunei funcționări a comunităților locale. Pentru proiectul cu gazul am făcut cred vreo 12 hotărâri de Consiliu Local. E nevoie ca totul să fie simplificat și atunci va fi mult mai ușor și mult mai ieftin. La proiectul acesta lucrăm de vreo 3 ani din cauza birocrației.

Probleme sunt și cu gunoiul. Aici sunt probleme la cantitate. Se pune o cantitate mai mare și evident că înseamnă bani mai mulți. Vom rezolva situația.

În bugetul de anul acesta am prins fonduri și pentru culte. Anul trecut am făcut vreo 300 de metri de gard la biserica din Albești. Toate aceste probleme sunt ale comunității și împreună căutăm soluții”, concluzionează primarul comunei Albești, Romeo Iftene.

Istoria comunei Albești este bogată. Lupta lui Bogdan al II-lea, tatăl voievodului Ștefan cel Mare, cu invadatorii polonezi s-a purtat în codrii Crasnei și tot aceste meleaguri frumoase și binecuvântate de Dumnezeu sunt legate de frumoasa legendă care spune că Petru Rareș a visat că va deveni domn al Moldovei.

Adunând bogăția spirituală și aducând-o în prezent, administația locală a comunei a trasat direcția dezvoltării acestei frumoase comunități. Dacă ar fi cât mai multe comune la fel atunci s-ar vorbi cu adevărat despre o dezvoltare pe termen lung a regiunii Moldova.