Colectarea gunoiului nu o mai face GOSCOM Vaslui ci SC FINANCIAR URBAN SRL

SC GOSCOM VASLUI SA, prestator al serviciului de salubrizare pe raza municipiului Vaslui, aduce la cunostinta utilizatorilor, persoane fizice si juridice din mun. Vaslui, urmatoarele:

Incepand cu data de 01.12.2019 serviciul de colectare a deseurilor din mun. Vaslui va fi preluat de catre SC FINANCIAR URBAN SRL, prin urmare facturile emise pentru serviciile prestate in luna noiembrie 2019 si facturate in luna decembrie, inclusiv restantele pentru serviciile de salubrizare, se vor achita, catre prestatorul SC GOSCOM VASLUI SA.

Contravaloarea serviciilor prestate in luna decembrie, facturate in ianuarie 2020, se vor achita catre Serviciul Taxe si Impozite Primaria Vaslui, in cazul persoanelor fizice, respectiv catre SC FINANCIAR URBAN SRL, in cazul persoanelor juridice.

Va multumim pentru intelegere si increderea acordata pana acum!

Director General,

Ing. Birleanu Costel Catalin