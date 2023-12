Ciolacu o face pe Moș Crăciun cu cine are chef

Pentru paranghelia de la Alba Iulia, unde s-a comemorat așa zisa revoluție din 1989, de parcă doar acolo s-a schimbat regimul comunist, Moș Crăciun Marcel de la Guvern „a spart” peste două milioane de lei. La București, de 1 decembrie a mai „spart” alte milioane de lei. E austeritate zice tot Marcel Ciolacu, așa că poporul ar face bine să strângă cureaua, iar administrațiile locale să închidă obloanele vreo două luni ca să facă economie. Ei au dreptul, ca întotdeauna, în timp ce alții, adică restul poporului e obligat să facă economii. Asta înseamnă politică social-democrată, liberală sau de alte denumiri politice, de când cu revoluția. Bine spunea cine spunea că era mai multă libertate și egalitate înainte de 1989.

Institutul cultural român a primit recent bani ca să promoveze răsăritul și apusul de soare, adică să arunce cu bani mulți la niște organe de presă prietene. Interesantă este și maniera în care împarte Ciolacu banii statului, adică banii luați de la cei mulți care-s obligați să strângă cureaua. Omul și-a tras o pușculiță din bugetul statului și acum împarte cum vrea el. „Se suplimentează bugetul Institutului Cultural Român cu suma de 2,26 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare. Fondurile se alocă pentru buna desfășurare a unor proiecte prioritare de diplomație culturală (evenimente culturale, artistice, conferințe, campanii de promovare, participări la târguri de carte etc.), din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului”, așa sună informația venită de la ultima ședință de guvern. Exact cum spuneam anterior, Moș Crăciun Marcel s-a gândit să dea un purcoi de bani ca niște slugi politice să umfle conturile celor care promovează politica de partid numită aici cultură.

Onor Marcel face un cadou de aproape un million de lei celor care se fac că studiază de 3 decenii niște hârțoage îngălbenite despre care spun că ar fi arhiva Securității. Chiar dacă ar fi citit la lumina lămpii câte două-trei ore pe seară și tot ar fi terminat de studiat hârțoagele despre care spun că ar fi fost întocmite de Securitate. Ce interes ar avea să termine de studiat? Ar rămâne fără lefurile imens de mari în raport cu restul poporului care mai mult muncește și studiază mai puțin.

La „discriminați” darnicul Marcel de la guvern a dat aproape 800.000 lei pe final de an. „Discriminații” se plâng că au rămas fără bani de salarii! La ce lefuri au e de înțeles. Din surse demne de încredere am aflat că slugile puse politic la Consiliul național pentru combaterea discriminării și-au dat premii în cursul anului, cu diverse ocazii inventate de ei și din cauza asta au rămas pe final de an fără bani de salarii. Marcel, arătând că înțelege munca slugilor puse acolo de toate partidele ce s-au perindat pe la putere, a făcu un cadou acestora, din grijă pentru poporul discriminat. Dacă ar fi să ne luăm după definiția din dicționar a cuvântului discriminat am vedea că tot poporul de jos este discriminat de Guvernul Ciolacu, așa cum a fost discriminat permanent sub toate guvernele. Așa că, Moș Crăciun Ciolacu ar fi bine să dea bani din pușculița proprie (a Guvernului, adică a statului) la tot poporul discriminat nicidecum doar la cei care spun că apără discriminații. În realitate ei își apără lefurile mari pe care le încasează din truda poporului discriminat. „Discriminații” au primit bani și pentru bunuri și servicii, acum pe final de an. Au și ei, că doar sunt „discriminați”, niște datorii de plătit pe la servicii de promovare la jurnaliști de casă (a se citi de partid) și alte angarale ca la case mari. Calicului doar tichia de mărgăritar îi lipsește! Tot poporul plătitor de taxe și impozite face economii că e austeritate, dar „discriminații” au voie să plătească bunuri și servicii pe final de an! E austeritate sau ba, dle premier? Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei.