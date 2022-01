Ciocoiul și-a tras primărie „ca la Europa”

Ciocoimea de azi e multe peste ciocoimea comunistă din toate punctele de vedere. Numeric e departe în sus, dar și ca „apucături” e la fel de departe. Mai sus, județeanul care ajunge la Murgeni șerpuiește pe un deal și printr-o pădure, apoi prin satele comunei Hoceni. Aici se văd mai puține construcții noi, dar gospodăriile oamenilor arată îngrijite. Pe aici oamenii au pământuri și au fost învățați cu munca. Dacă ai lăsat județeanul deoparte și mergi pe drumuri sătești e cam trist. Imaginea comunei e dată însă de megaconstrucția din centru, unde primarul are tot confortul european pentru a lucra „europenește”, nu-i așa!? ~n folosul cui lucrează este de văzut. O gospodărie îngrijită arată că omul care trăiește acolo este vrednic. O clădire strălucitoare însă te duce cu gândul către altceva. Exemple sunt destule. De menționat este și că arhitectura se „încadrează” în zonă. Este „specifică” zonei. Aici, la Hoceni, s-au construit clădiri, din toate timpurile și până azi, numai din sticlă și betoane. Am trecut puțin și prin alte sate ale comunei. E jale. Aflăm că omul are voturile pregătite înaintea fiecărei runde de alegeri. Se spune că are o echipă consistentă abonată la banii primăriei, care înclină așa cum dictează „ciocoiul”. Măcar la așa ceva se pricepe. La câți fac doar acțiuni de imagine la nivel național, mai ales în ultimii doi ani, iar poporul „pune botu’”, unul în plus ori în minus e nesemnificativ.

Comuna marelui cărturar se prăvale peste Huși

Mai departe, drumul județean ajunge la Hurdugi, unde-i sediul administrativ al comunei Dimitrie Cantemir. Comuna poartă numele marelui cărturar al Moldovei, „un Lorenzo de Medici al nostru”, după cum spunea marele George Călinescu.

Istorie se găsește pe aceste mealguri frumoase. Comuna are un monument de spiritualitate care atrage mii de vizitatori. E greu cu drumul dar cine vrea să vadă ceva frumos, să-și primenească sufletul, merge până la mănăstirea Dimitrie Cantemir, chiar și-n condiții mai grele. Apoi, natura a fost darnică aici. Teren agricol rodnic este, păduri sunt, deci perspective de dezvoltare există. Viitorul arată că fiecare comunitate va fi nevoită să-și gestioneze resursele, oportunitățile, pentru a se dezvolta. Așa a fost dintotdeauna și așa va fi. Problema ține de cel ales în frunte. Dacă cel din frunte e neștiutor sau are alte preocupări în interes mai mult personal atunci totul se duce de râpă. Am discutat cu câțiva oameni de pe la Hurdugi și Gușiței și am constatat că e cam greu să găsești vreun susținător al primarului. De ce oare? Toți or fi răutăcioși, din opoziție, cum se spune acum sau oamenii au dreptate? Cert este imaginea de ansamblu e că această comună cu istorie bogată pare că o ia la vale.

Cum speranța moare ultima, gospodarii acestor meleaguri deosebit de frumoase mai speră că ai lor aleși vor trece la treabă în slujba comunităților pe care le administrează temporar.